【美女郊遊遊】首登山即走針草帽？　完走已經很強了｜Hikipedia

只穿三點式泳衣的美女行山！正呀喂！ 很多人以為只有男生喜歡望靚女，其實女生都一樣喜歡。雖則所謂三點式行山只是愚人節綽頭，但有美女看始終賞心悅目，令我每晚都十分待節目組安排了甚麼挑戰給兩位女主持。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

「針草帽」路線資料簡介（按圖放大）：

第一集《美女郊遊遊》播出時，山藝班的群組已率先談論，原來我們的山藝教練Sunny是節目的導遊，平日很風趣的他，上堂跟我們就「寸寸貢」，節目上夥拍兩位美女居然「口窒窒」，唉，同人唔同命啊...

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Sunny教練，其實我哋都係兩個跟你學嘢嘅行山女生喔，唉~真係同人唔同命啊...（ViuTV截圖）

不花多篇幅講Sunny了，講講到兩位Shirley吧。實事上除了看美女之外，我依然十分佩服她們的勇氣，兩位訪問中形容自己最多「行過太平山」的女生，居然第一次登山就挑戰針草帽！？（針山、草山、大帽山）有山野經驗的朋友，大概都對此路線非常熟悉，針草帽，除了是著名的《毅行者》賽事必經路段，也被不少人認定為麥理浩徑最辛苦的第7、8段，絕對是本地山野的經典路線。由城門水塘登上針山，差不多便有2,000級天梯，途中經過石級、草地、泥地、行車路、複雜越野路，一條路線滿足你4個願望，挑戰腳力和毅力，絕對行到死去活來。

重溫《美女郊遊遊》陳欣妍、沈殷怡挑戰「針草帽」，按圖放大：

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望著兩位女生上針草帽上得氣喘吁吁，絕對身同感受。行山很多時就是憑藉一點毅力，以及大無畏精神，每完成一個小里程碑時，再給自己許下另一個挑戰的承諾，才能越走越遠，越闖越勇！正如我倆初行山時登大帽山，那無盡的落山梯級已足夠令我行到腳震震，何況是「針草帽連走」呢？

「針草帽」呢，絕對足夠叫人行到死去活來。

不過有時候行山就是要一些「膽粗粗」，類似的經歷，大概是我們參加過一場42公里的《苗圃挑戰十二小時慈善越野馬拉松》，路途上需要走過衛奕信徑第3至8段，我和Avis在賽前幾星期還特意逐一試路，自我感覺良好得很，以為那次應該不會再出意外吧。誰知比賽前一晚，居然太緊張，整晚都睡不好，輾轉反側都無法入眠，狀態非常差。果然到了比賽路途不到三分之一，雙腿便開始輪流「抗議」，先是小腿前後肌肉抽筋，但都叫頂得順，繼續行，然後到大腿也開始抽筋，痛得停下來，肌肉繃緊得腫脹和僵硬起來，唯有努力拉筋，拉鬆之後才繼續行。但是每走一會兒又開始抽筋，停一停拉筋再行，又到腳掌也抽來，不停循環。

為了備戰《苗圃越野馬拉松》，我們賽前幾星期還逐一試路。

縱使我們想贏的，一直只有自己，挑戰時間？反而從不是我們的首要目標。尤其在這場比賽之前，我從未在行山、訓練中試過抽筋，經驗不足，當時都不知道該如何處理。幾經反覆抽筋、拉筋、抽筋、拉筋的「天人交戰」，幸好得到身邊朋友不斷鼓勵，經城門水塘接上草山之後，我們方成功到達終點。至今心裡還暗自慶幸：「好在當時不用登上針山。」訓練時已試過「針草連走」，已知頗為疲累，如比賽還要登上針山，我應該會崩潰。再看看電視機中的兩位Shirley，第一次行山已被按節目組安排「針草帽連走」之外，還要維持拍攝心情和配目節目效果等等，那有不讚賞的理由。

我們由針草帽開始，走到海拔3,726米的印尼林賈尼火山，有時行山就是要一些「膽粗粗」，偶爾為自己訂下一個「不可能完成的任務」，很可能成為難忘的回憶。

平日多加訓練增強體能，待身心有充足準備，再按能力嘗試計劃相應難度的路線固然重要。但有時偶爾為自己定下一個「不可能完成的任務」，或許可以成就一生難忘的回憶。如果閣下山齡尚淺，看罷《美女郊遊遊》之後，有空不妨試試親身體驗一下走過「針草帽」的滋味，當然如果衡量過能力之後，還是認為自己尚屬新手的話，將針、草、帽分開三段試亦無妨。

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