【行山】西貢棺材角打卡秘技　識影一定學懂呢一招｜Hikipedia

是什麼原因驅使女士們開始行山？答案不外乎陪男朋友、減肥和打卡影靚相。 港女愛自拍，對我們兩個來說，每次行山打卡都很重要。當初開始行山，你影吓我、我影吓你，合影的話則要拜託其他山客，但只能「求求奇奇」擺個Pose，始終不好意思耽誤人家太久。 幸而日子有功，現在我們除了必備上山三寶：帽、太陽眼鏡和雨傘以外，還會帶上自拍三寶：手機、智能手錶和航拍。今次就跟分享行山打卡的「三個進化階段」。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

棺材角路線資料簡介（按圖放大）：

最近我們都在發掘人煙稀少的山徑，人少少，可以更自由地打卡。這條路線由西貢海下出發，目的地是灣仔半島的盡頭岬角「棺材角」。

棺材角是一處由多塊長方形巨石形成的海岸，由於這些巨石外形與棺材相似，因而得名。為了避開人潮，我們早上8時便來到西貢碼頭，轉乘7號小巴到海下，同車沒有其他山客。

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用航拍影棺材角，欣賞風景的角度更廣闊。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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第一階段：手機互影

以前行山偶爾都會帶單反，感覺好像比較專業，其實很大程度純粹自我感覺良好，因為我們這些技術有限的外行人，手機影相跟相機根本差不遠，而且輕巧方便得多，花點心機做好構圖便足夠，不用調較光圈、快門，更易上手。

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行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略

這次的棺材角路線，起點在西貢海下，入村後沿大灘郊遊徑前行，中途會經過「海下灣石灰窰遺址」，邊走邊細賞海岸景色，海下灣水質清徹見底，風景怡人。到達攔路拗後便是灣仔半島範圍，踏上灣仔自然教育徑，整段教育徑鋪設得十分平坦。在灣仔西營地外面的山徑綠樹林蔭，出遊當天基本上沒有什麼遊人，有點置身外國的感覺，總算是無法旅行日子中的一點安慰。

第二階段：自拍唔一定用自拍棍

前面說過，從前合照要假手於人，為免局限了拍照的樂趣，智能手錶便十分重要。通常我們自拍都會用Apple watch連上手機的鏡頭，所以在手錶可以看到拍攝的影像。通常我們都會把電話放在遠處，然後用手錶來控制快門，這樣便不用拿著礙眼的自拍棍來拍全身的合照了。

圖攝於白馬咀，純粹分享智能手錶計時自拍的效果。

經過灣仔西營地的公廁後再走一小段路，左邊會見到單車不准進入的路牌，繞過路牌便能前往望樓仔。注意從這裏開始，山徑比較原始，而且多分岔路，一定要先設定好路線才前往。望樓仔是灣仔半島最高點，在88米高的「山頂」有全港最幼的標高柱，又是打卡的時間。

如果自問是科技白痴的話還有一個方法，就是這次我們「自備」多一個同行友人，所以並沒有用到Apple watch「合照大法」。因為既然是認識的，就可以很不客氣一拍再拍，直至滿意為止。

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我想自拍功夫的「化境」，大概是出動航拍吧。航拍用來自拍好像有點大材小用，但是不容否認，航拍拍攝風景影片一流之外，拍人像也很不錯。特別在山上的話，有些地方較少空間站立，用航拍便可解決不同角度拍照的問題。若想把整個地貌攝入鏡頭，航拍高炒更是不二之選。

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航拍絕對令行山打卡進入了另一層次。

我們這次的目的地棺材角位於灣仔半島的最北端的岬角。從望樓仔一路向北走，會經過一個十分明顯的分岔口，左右兩邊均可到達棺材角，這段路比較陡峭，左右道都要手腳並用才能攀降到海邊，絕對有難度。右邊相對易走，有前人留下的繩子可以稍為協助下降，但建議各位不要太過依賴山野的繩子，因為無人能夠保證它們久經日曬雨淋的狀態。

遊覽過棺材角後可選擇原路折返，亦可向左邊綑邊一小段路，再從另一個出口（連接分岔口的左邊小路）返回望樓仔，並循原路返回海下。坐小巴回到市中心吃個午餐，輕輕鬆鬆又過了一個慢活的周末。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis

兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis