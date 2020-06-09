馬拉松只是起點　雙腿不止環繞地球一周的施性概

香港跑界每年都有場民間盛事，就是「癲傻跑」。主辦人施性概由2014年的180公里，跑到如今253公里——那是一次過跑畢的路程。 「風景從來不止42公里，所以我不止跑馬拉松。」 正正因為這份癲與傻，施sir才能在長跑路上書寫不同的篇章，達成各種壯舉。

施sir由2014年開始舉辦「癲傻跑」，由青衣出發，圍繞九龍新界跑一圈180公里，以青衣為終點。這不是正式比賽，歡迎跑友參加，大家沒有壓力，可以隨時加入或離開，唯獨施sir一定跑足全程，「每一次完成全程，我就將下次的距離加長，最新距離是253公里」。

施Sir經常由青衣跑到荃灣。（ASICS提供）

施sir是特殊學校老師。2006年，他因為減肥開始跑步，與許多跑友一樣，愈跑愈上癮，對長距離更是情有獨鍾，「超級馬拉松跑手」該是他更著名的身分，「風景從來不止42公里，所以我不止跑馬拉松」。2015年的香港馬拉松，施sir由青衣住所出發，跑11公里到尖沙咀起點，再用3小時56分跑畢全馬。由出門到完成比賽，他跑了58公里，一星期後更要參加香港超級馬拉松。

「當時我連續兩星期有比賽，馬拉松比賽要留力，賽前賽後多跑數公里，順道看風景。」

施sir每到周六就由朝跑到晚，更鼓勵爸爸和兒子跑步，三代同堂。（ASICS提供）

這就是施sir的跑步生活：每逢周六，早上9時跑到黃昏6時，跑到餓就吃，吃飽再跑，「如果不用去外家食晚飯，我就跑到晚上，太太『批文』通常不多於24小時，所以我一定回家睡覺，睡醒後就是家庭日」。星期天家庭日，實情是施sir鼓勵了兒子和爸爸跑步，既能陪伴家人，又可三代同堂一起跑。

施sir由2014年開始穿GEL-KAYANO系列。（ASICS提供）

施sir這樣跑，聽起來真的「又癲又傻」，甚至能人所不能。其實施sir也曾「撞板」：「2006年，我體重170磅，不算好肥，但有大肚腩和『光管腳』，所以決定跑步。那年開始，我愈跑愈密，愈跑愈健碩，還輕了20磅，肚腩消失，雙腿變得結實，不過還是會腳痛，原因是著錯鞋。」2012年，他趁兒子尚未出生，到沖繩環島跑341公里，途中腳趾起水泡，晚上要用針刺穿水泡，再塗藥水，翌日才能繼續跑，「當時不覺得是鞋的問題，以為是自己問題」。直至2014年第一次穿上ASICS GEL-KAYANO系列，方知腳上戰友如何重要，更從此悟出跑鞋哲學。

「好鞋都有壽命，最佳狀態在第100至500公里，里數超過500，緩震功能難免折舊，但我會以之跑短距離，跑鞋愈舊就跑得愈短，例如放工跑回家。」

GEL-KAYANO系列已陪伴施sir環繞地球不止一圈。（ASICS提供）

家中鞋櫃施sir與太太各佔一半，他放了15對鞋，大部分都是GEL-KAYANO，去年連續兩周跑「東吳國際超級馬拉松24小時賽」和「癲傻253」，他都與這個「戰友」共同進退；來到2020年，GEL-KAYANO 27面世，施sir覺得全新系列更舒適，更有推進力，將會繼續穿它跑遍港九新界。他更計算過，原來在不知不覺間，已跟「戰友」完成壯舉：「我由2010年12月3日開始記錄跑步里數，今日為止超過55,000公里，GEL-KAYANO陪伴我跑了大約45,000公里。」據說環繞地球一周是40,076公里，施sir的「地球之旅」，已經努力撰寫第二章節了。

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