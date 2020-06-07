足球跑手・足球跑步難並存　為升學踏上交叉點︱跑手接龍二・116

上期「樓梯跑手」楊鎧駿留給「足球跑手」陳嘉俊的話是：「由足球同短跑轉項到長跑絕不容易，見證你由800米跑到馬拉松，感覺好神奇，這不是一朝一夕的事，你堅毅不屈的精神值得我們學習」！ 「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

我是一名足球員，自小流連球場，放學與同學一起射龍門、練盤球和比賽，一星期踢足7日，日復一日，踢足3年。某天，同學建議參加觀塘區足球會舉辦的集訓，我一口應承，雙雙勇闖觀塘一試身手，多得教練賞識，我由球會青年軍踢到成人隊，丙組踢到乙組，中學踢到大專。

陳嘉俊(中)與潔貞師母(右)和其他長跑好手一同完成渣打前的強度課表。（受訪者提供）

我踢足球很努力，不過學業方面就革命尚未成功。DSE後，我升讀教育大學的副學士課程，與學士學位就差這麼一點點。運動成為我升讀大學的利器，我加入教育大學足球校隊和田徑隊，希望有助從副學士升上大學，同時繼續在觀塘區足球會踢乙組比賽。

觀塘足球會慶功宴，當時新年度將升班到乙組聯賽。（受訪者提供）

田徑比較單純，閒時自己練習，時間就是成績的客觀指標；但足球是否踢得好，就有千百種看法，而且是團體運動，球技好都要切合球隊需要，例如校隊翼鋒特別多，這位置自然競爭大。副學士一年級時，我苦無出場機會，長期坐在後備席。不開心嗎？有，但沒有怪誰，教練選擇慣用的球員，減低風險實屬合理。到了副學士二年級，出場機會仍是寥寥可數，而且未能入選大專賽名單，十分灰心。我亦要為自己打算，我應否放棄足球，換取時間？

教大奪得團體獎。（受訪者提供）

足球那邊看不到希望，反而田徑800米和1500米有機會在大專賽出場。我開始掙扎，練波還是練跑？足球是我自小的興趣，團體運動又多互動，入球一起興奮，隊友踢不中、跣落地，都可以笑一餐。跑步呢？我總是一個人練習，默默尋求突破。

輾轉反側，直至某日乘搭港鐵時偶遇中學時期的跑步教練陳家豪。他聽過我的處境後，說「不如你來練跑啦」，就這樣，我加入樂家跑班，放棄每周最少3次的足球訓練。半途出家，自知實力一般，每次都提早20分鐘到運動場慢跑，再跟隨家豪練習，大家樂意接納新來的我，一起練跑後，又會討論跑姿，加上家豪的氣場就是輕鬆搞笑，一洗跑步那種孤獨和沉悶印象。

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跑得開心，也愈跑愈快，我順利從副學士升上香港教育大學，更在2017年的大專賽800米奪得亞軍。自此，跑步佔據我的生活，工作上是體育老師，課餘時就是運動品牌和樂家的教練。生活環繞跑步，我樂此不倦，去年的初馬更跑出2小時49分的不俗成績。

至於足球，受傷風險太高，容易影響跑步訓練，所以我沒有再認真練習，但它有另一作用，就是與舊同學聚首一堂，中學同學組織了舊生隊參加聯賽，我盡量參與，一起在球場奔馳。儘管很多老朋友已像十月懷胎，抱住大、中或細肚腩，大家還是笑容滿面，皆因我們踢的是回憶。

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