夏天游泳｜泳池轉游海灘竅門　三個方法克服海浪兼辨別方向

踏入炎夏，游泳消暑。其實不少跑手也趁這段日子轉戰三項鐵人，透過游泳或單車保持訓練量，並鍛煉跑步以外的肌肉，保持狀態迎接新一個跑季。 三鐵要游海，但游泳池與游海絕對是兩回事。三項鐵人教練譚佩儀（Elizabeth）針對略懂游泳的人，講解從泳池轉戰海灘的游泳心得。

問：跑手習慣游泳池，但沒信心游海，如何克服？

答：這是初涉足三項鐵人的常見問題。我們會先在泳池教學生「踩水」和游水，有一定水平才帶到沙灘。

游泳池容易碰到地面，又沒海浪，所以初到泳灘時，會先在碰到地面的位置向橫游，繼而沿住浮波游，適應後才在碰不到地的位置游泳。以防萬一，學生初游泳灘，必須掛個小浮波，有意外都可扶住它支撐一會，讓教練容易拯救。

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就算懂得游泳，但從泳池轉戰泳灘，也有特定竅門。（梁鵬威攝）

問：在海上游不到直線，愈游愈辨別不到方向，怎麼辨？

答：海有浪，游不到直線是正常的，改善方法是找一個路標，例如遠處的高樓大廈和小島，用以定清方向。那麼受海浪和海水影響方向感後，還能知道自己位置，往既定方向進發。

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問：跑步和踏單車，有運動員在前面破風，後面的可省體力，游泳有這類方法嗎？

答：有，而且效果顯著。三鐵比賽容許選手跟住前面的人游，兩人成一直線游，前邊選手撥海水開路，後面選手會大幅節省體力。可是，要小心跟錯人，海面不同陸上，沒有明確道路和最短路線，所以選手容易游錯方向，麻木跟隨別人，隨時得不償失。

問：三項鐵人太難，但跑步有點悶了，有沒有其他需要轉項的比賽？

答：三項鐵人要游泳、踏單車和跑步，另外還有水陸兩項和陸上兩項，水陸兩項是游泳和跑步，陸上兩項則是跑步和單車，兩者都有不同次序組合和距離。題外話，三項鐵人運動員各有專項，游得快一定佔優，但游泳較弱都可以靠單車或路跑追上，轉項細節都不能忽視，這就是三鐵運動的有趣之處。

受訪教練譚佩儀在醫療輔助隊教授拯溺班多年，第3名孩子出生後，參加250公里的戈壁沙漠極地超級馬拉松（Racing the Planet），參與9年三項鐵人運動的她擁有以下教練牌照： -ITU 國際三項鐵人聯盟一級教練 -香港三項鐵人總會三項鐵人一級教練 -姿勢跑法教練 -香港拯溺總會拯溺教練

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