跑步人的難題：偷運跑鞋回家　逃過賢妻良夫限買令的妙法︱01跑記

「在最完美的國度，任何追求都不存在」，我認同，但我的世界不完美，所以還有很多追求，例如物質。可是，另一半往往覺你很完美，不想你有追求，所以要把物質帶回家（例如跑鞋），就要想出一些妙法。

心情好買鞋，心情唔好買鞋，跑手心情好不好都要買跑鞋。年少多好，出糧後，買完一對又一對跑鞋，母親都只能對你「依依哦哦」，沒有殺傷力。要是有另一半就幸福了，你的薪金屬於家庭，每寸地磚都屬於家庭，想把Alphafly Next%或METARACER運回家，就要得到入境證。今篇跑記，就在「跑手接龍」群組集思廣益後，得出五大通關方法。

「朋友夾錢送畀我嘅生日禮物」

記住，是朋友夾錢送，不是朋友送，過千元的禮物由一名朋友送，容易惹起外遇疑雲，可信程度亦降低。記住，謊言要從細節做起！知道是朋友心意，又是生日，順利入境機會極高。

近期跑鞋大熱，絕對是它。（ASICS提供）

「朋友抽中運動品牌現金券，佢唔做運動，平讓」

如果是Play Station 5或iPad等熱門抽獎禮物，直接說朋友抽中但不會用就可以。跑鞋就要花點心思了，應要說是現金券，因為每個人腳部尺寸不同，公司不會送出這款禮物。

心情好不好都買鞋，政府派一萬元，我想買的心頭好：

「 朋友嘅，佢女友嬲到話要掉，唯有話係我嘅，所以暫時存放我哋屋企」

如果是一部Play Station 5， 一周後，直接「借用」就可以，跑鞋就穿出門前都要小心點，或者說他的女友最後都不批准入境，賤價賣了給你。

「你有你買手袋，我有我買跑鞋」

跑手徐志堅的女友分享「阿堅說打算買單車，我說幾千元太貴，不要胡亂消費，他回了一句『你都買了一部按摩機』。我無法反駁」，這個方法合情合理，但要看另一半是否說理之人，否則，他/她只會生氣，更加不會批出入境證。

理性不行，也有男跑手提供感性方法：「是我買的，沉淪過物質，我更明白感性的你是最好，I love you。」

有錢有方法買跑鞋，不等如可以「順利入境」。（Nike提供）

「無需入境，租迷你倉擺玩具」

這方法由女跑手提供，我在木村拓哉的劇集《BG～身邊警護人》中都看到這情節，法官的太太，丈夫要做社會榜樣，所以兩人不便配帶名貴手袋和服飾，她就偷偷地把名貴衣物放到迷你倉，避過丈夫審查。有錢就是任性，這方法該是用錢解決問題的最佳方法。

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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