【夏天消暑好去處】著鞋游水再去跑步　玩盡水陸的新興運動

Swimrun，字面似乎已表達箇中意思，事實卻不盡於此。若只以一項特點概括整項運動，「著鞋游水」必是首選。 是的，這項運動聽起來就是如此瘋狂，歐洲人對其大感興趣，近年亦傳入香港，帶齊裝備玩盡跑步與游泳，絕對適合香港的地理環境。 攝影：梁鵬威

瑞典人瘋狂思維 一套裝備跑步x游泳

Swimrun的由來，與其玩法一樣，意想不到。18年前的一個晚上，4名瑞典人把酒當歌，言談甚歡，桌上卻放着一張印有斯德哥爾摩地圖的手帕。一般人都會對其不加留意，但其中一人卻忽發其想，提議在眾多島嶼之間，將跑步與游泳兩項運動合而為一，跑完便游，上岸就繼續跑。酒後的瘋言瘋語，無疑備受質疑，低溫的海水，凸凹不平的海島，怎能在這些地方比賽？不過，這正正是swimrun的雛形，運動亦慢慢推廣至歐洲各地，成為近年頗受歡迎的新興運動。

Swimrun參加者需以一套裝備應付游泳與跑步，而且全程必須攜帶所有裝備，沒有轉項環節。（梁鵬威攝）

比賽方式上，swimrun分為單人及雙人，後者設男子、女子及男女混合組別。單人比賽規則較少，最重要一項為選手必須在游泳加跑步全程攜帶所有裝備。雙人比賽除了上述規限，更要求同隊兩名選手距離必須保持10米以內，海陸兩地皆需遵守；在跑步路段，選手會以繩連着雙方，確保距離維持在2.5米之內。這項規則不常見，鐵人比賽也只有傷殘組別設此限。

Swimrun雙人組別，同隊參加者必須繫着專用繩子完成跑步賽事。（梁鵬威攝）

不少人認為swimrun與水陸兩項鐵人沒甚分別，兩者的確相似，但細節則大相逕庭。三鐵選手馮業俊（Jay Fung）曾經參與swimrun比賽，他指出兩者分別在於過渡階段：「水陸鐵人比賽中，選手上岸後可以稍稍調整，抹乾身體，放下不需要裝備後繼續比賽，但swimrun沒有此過渡。選手要穿著運動鞋游泳，上岸後，選手也要帶着輔助游泳的划掌、浮波等繼續比賽，只要漏下一件就被取消資格。」

另一有趣的是，swimrun沒有固定的游跑距離，視乎地形與主辦單位而定。比賽路線不一定只游一次或只跑一次，兩者皆可重複數次，梅花間竹般，可能只游數十或數百米，上岸之後連續跑幾公里，再游再跑。由於比賽可變性極高，所以容易選址。

三項鐵人選手馮業俊（Jay）曾於英國參加Swimrun比賽。（梁鵬威攝）

香港地理環境宜辦Swimrun 盼吸引更多華人參與

香港四面環海，島嶼多，而且城郊距離接近，舉辦swimrun比賽有地理優勢。曾居英國的Jay也說，當地swimrun比賽不少，但從市中心前往比賽場地，動輒花上數小時，費時失事；香港則方便得多，比賽地點也較多選擇，故在亞洲只有港日兩地舉行swimrun比賽下，不少東南亞選手都因此來港比賽。

跟鐵人運動相比，swimrun較具新鮮感，特別是穿鞋游泳，適合三鐵或越野跑等嗜玩之人去挑戰。目前香港偶有swimrun比賽，每次有數十人參加，未算普及。想一嘗這項新興運動的滋味，不難上手，但要注意以下事項，既確保安全，又能挑戰自己。

三項鐵人選手馮業俊（Jay）曾於英國參加Swimrun比賽。（梁鵬威攝）

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