行山︱不賣性感依然人氣強勁　台灣山系女生IG靠文字紅到出書

山之大，足夠埋藏多少人的心思與回憶。 五年前，台灣女生「山女孩Kit」因為喪母之痛，走上山野，希望治癒悲傷的心靈。她將當中的感悟，化成Instagram觸動心靈的真摰文字，配上壯麗的自然風光，吸引大量追隨者。 今年，Kit更將文章結集成書，推出《山之間：寫給徒步者的情書》。

疫情爆發，社會氣氛低沉，連行山、書展這類日常活動皆成奢侈品。避疫之時，不如從書本經歷這個悲傷過來人的山中故事，也許是2020萎靡之夏的一點互勉。

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「山女孩Kit」instagram文章節錄，一起治癒心靈（按圖放大）：

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我想，每人行山之初，都有着大大小小的故事。「山女孩Kit」的故事是這樣的：

生於台北的Kit，小時候不是到泳池練水，就是到圖書館打滾，反正就是最愛的母親一定找到她的地方。運動與文字，就是Kit的成長片段，這種生活態度並沒被社會歷練而消磨，即使她曾經前來節奏繁忙的香港工作，跑步依然是她的愛好，Kit更試過跟隨村上春樹的步伐，去夏威夷完成初馬，生命從來都遊走於運動與文藝之間。

直到一日，她再找不到跑下去的理由。

因為Kit的母親病逝，她再找不到跑步的理由。（山女孩｜Kit Fang ig圖片）

原本是這樣，想從山裏得到一些勇氣，以為那才足以面對所謂已成定局亦無力改變的現實。但其實所有的信心都來自於自己，原來那不是山，是我自己。 Kit Fang

與Kit一直關係親密的媽媽患上肺腺癌，後來更長期住院，從此她的生活安排，不得不跟隨母親的作息，每天前往醫院，早上5時起床，待醫護檢查，了解母親的身體狀況後，然後開始每日晨跑。跑約10公里，回家清洗過後再上班，每日如是，這樣的生活過了4年，Kit的母親病逝，她再不用5時起床，再不想跑步，什麼都不想做了。

山應該是最接近天堂的地方吧。（山女孩｜Kit Fang ig圖片）

後來一次偶然，Kit讀到一篇關於山野的文章，觸動她登山的欲望，她覺得「山是最接近天堂的地方」，山上走高一點，感覺跟媽媽的距離又再近一點。讀過一點心理學的Kit認為，這是治療喪母之痛的最直接方法，不應逃避，反要正視。走到山上，尋找那刺痛傷口的答案，作為自我療癒的最直接方法，2015年9月，山女孩就此誕生。

每次到了九月，紅楓黃葉的季節，我就會上山。媽媽生前最快樂、也是最後的一次旅行，就是秋天去了日本的山裏看楓葉。 Kit Fang

Kit本來只打算以日記性質寫自己的instagram。（山女孩｜Kit Fang ig圖片）

往後的故事，就如Kit在instagram和《山之間》書中的記載，每次旅程，給她無數對親情、愛情、人生、工作、社會等等的啟發。Kit的文字沒有任何實用的行山攻略或路線資料，只有滿滿的真摰感情，引發都市人共鳴。母親離世，永遠都是Kit心中不可改變的悲痛現實，但在圖片與文字間，引證了她用腳步，一步一步的，以愛笑苦淚，叫自己走出悲傷的沉溺。

《山之間: 寫給徒步者的情書》章節：（按圖放大）

《山之間: 寫給徒步者的情書》（書商圖片）

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雖然Kit一直希望出一本寫山的書，但她本來就只打算將instagram當日記來寫，文章、詩句、語錄，文體，沒有劃一標準。就跟她喜歡山的原因一樣，喜歡隨日出而行、霧起而休、銀河夜降而息。有人認為她喜歡山中失去的時間感，她卻認為，在山裏，這樣才最能體現什麼叫時間。一切隨遇而安，隨心率性，沒有「J圖」、沒有嘩眾取寵的內容。

今次，她將5年間的文章重新編集成書，貫徹始終，還是分享五味人生中，大自然早已為大家提供千愁萬緒的答案。

如果不確定交往的對象是否該朝永遠前進的話，那我真摯地建議，和對方走上一條超過兩個星期的步道，總不會錯的。 Kit Fang

《山之間: 寫給徒步者的情書》（書商圖片）

《山之間：寫給徒步者的情書》 ISBN：4719025009139

圖片及資料來源：山女孩｜Kit Fang

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