【東京馬拉松】日本疫情仍差　2021或取消一般組　下月有定案

新冠肺炎對跑界影響，漸漸禍延明年賽事。最受香港跑友歡迎的海外賽事之一「東京馬拉松」，來年可能「抽都冇得抽」。 日本傳媒引述消息指，東馬主辦單位正研究來年賽事跟隨今年做法，只供精英選手出賽。今年抽得名額的幸運兒，邁步銀座的機會，又要等多一年。

《時事通信社》引述主辦單位相關人士指，正研究來年3月7日舉行的東馬，應否按今年方式只供精英跑手參賽，預料下月初決定。

東馬2020沒有人聲鼎沸的場面，來年可能同樣無聲無息。（Getty Images）

若然如今年做法，取消一般跑手資格，不但「年度幸運大抽獎」不會舉行，如何處理今年賽事一般跑手的參賽名額，亦值得留意。本年2月中，東馬宣布因為疫情在日本爆發，取消東馬約3.7萬一般跑手名額，受影響人士保留2021年參賽名額，後來又讓跑手選擇保留21年或22年的名額。

本年東馬縮減規模至精英組賽事，大部分路段無人打氣，氣氛冷清。（Getty Images）

東馬可算全年最受歡迎全馬賽事之一，報名人數年年遞增。本年因為疫情，原定3月1日舉行的賽事大縮水，僅供約230名精英跑手（包括輪椅組）參賽。而日本近期疫情未見顯著回落，據日本厚生勞動省截至8月27日0時數字，一天新增898宗個案，全國累積感染數超過6.46萬宗。

何時才可以一大班人一齊跑？（Getty Images）

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