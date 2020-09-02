練跑必留意三區空氣污染達10+嚴重級別　高污染大陸氣流影響

是日外出，空氣翳焗，練跑感覺更辛苦，只覺「唞唔到氣」。根據環保署今日（9月2日）下午5時的空氣質素健康指數，全是「高」以上水平，元朗、屯門及東涌之指數為10+，達「嚴重」級別。 環保署忠告，如指數為甚高或以上，一般市民應盡量減少逗留戶外，以及盡量減少戶外體力消耗，心臟病及呼吸系統疾病患者，更應避免上述活動。

本港受強颱風美莎克的外圍環流和高污染背景的大陸氣流影響，天氣大致晴朗酷熱，吹微風，不利空氣污染物擴散。陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦加速二氧化氮形成。

受強颱風外圍環流和高污染背景的大陸氣流影響，本港連續數日空氣污染物濃度極高。（歐嘉樂攝）

根據環保署下午5時數據，一般監測站錄得屯門、元朗及東涌的指數為10+﹐達嚴重級別，其餘分區都是高至甚高。路邊監測站方面，銅鑼灣、中環及旺角均為甚高。

環保署之空氣質素健康指數。（環保署網站截圖）

觀察幾個練跑熱點的空氣污染物濃度摘要（截至下午5時），屯門的臭氧為289.8微克/立方米，微細懸浮粒子（PM 2.5）為78.4微克/立方米，元朗錄得臭氧183.8微克/立方米及PM 2.5 76.5微克/立方米。沙田的臭氧為168.7微克/立方米，PM 2.5為30.7微克/立方米，大埔則是臭氧153.8微克/立方米及PM 2.5 32.1微克/立方米。

根據世衞，臭氧濃度標準為8小時的平均值不多於100微克/立方米，香港是8小時平均值不多於160微克/立方米；PM 2.5方面，世衞標準是日均值不多於25微克/立方米，香港為日均值不多於75微克/立方米。

天文台預測未來數天依然炎熱吹微風，跑友要注意空氣質素，並要經常補充水分。（天文台應用程式截圖）

天文台預測，本港未來數日持續晴朗、酷熱及吹微風，周末至下周初風力逐漸增強，有幾陣驟雨。環保署預料，未來數天一般及路邊監測站的健康風險級別或會達至高或以上水平。

外出練跑前，先注意以下事項（按圖放大）：

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外出練跑安全事項（按圖放大）：

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