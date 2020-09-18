【夜跑小知識】深夜跑步易惹懷疑？　3招對策防汽車防村狗防意外

有警員在法庭作供稱「晚上11時後，不會有正常守法的人在街道跑步」，被提問後他補充「我指在馬路上跑的人」。此言一出，跑友譁然，皆因家有小孩的父母，以及未能準時下班的上班族，大都經常深夜起跑。既然夜跑早成香港跑步人習慣，文中3招夜跑注意事項，跑友不妨參考，始終夜間跑步有一定風險。

1）攜帶證件和電話

在住所附近練跑，很多跑友都貪圖方便，不帶身份證。但香港法例規定，年滿15歲就要隨身攜帶身份證明文件，以免惹起懷疑，大家不要以身試法，緊記帶身分證出街，既避免惹上官非，萬一不幸遇上意外，也能第一時間核實身分。

天未黑也只看到身影，晚上穿深色衫跑在路旁就更加危險。（區嘉俊提供）

此外，手提電話是保持與外界聯絡的工具，深夜途人很少，遇到形跡可疑人士，立即與親友通電，或者播放音樂嘗試惹附近途人注意，希望心懷不軌的人取易不取難，從你附近離開。

2）小心犬隻 驅狗有神器

記者親身經歷：與2名友人夜跑時，對面馬路有狗隻聯群結黨向我們吠叫，有一隻更橫過馬路，愈吠愈兇，愈走愈近，直至一輛巴士駛過，牠們才驚慌，我們隨巴士急急離開。

晚上人少，環境寧靜，遇上惡犬特別恐慌。市面有驅狗神器，外型像電筒，可以發出犬隻不喜歡的音頻，減低牠們走近的機會。如果跑友的練習路線，無可避免要走近狗隻經常出沒的地方，可以考慮購買此類產品。

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跑步媒體《Runner’s World》曾就犬隻問題訪問了犬隻訓練專家Karen Peak，並總結了幾個「不」供大家參考。

3）穿上鮮色衫 黑夜較顯眼

車輛於晚上車速較快，能見度又較低，穿上鮮色衫，尤其是螢光黃色，較容易被行人和車輛看到，減少意外風險。

跑手練跑遇交通意外的新聞多不勝數，尤其香港行人路窄，有些路段甚至沒有行人路，在馬路旁練跑很普遍，但較危險。司機無意襲擊跑手，但晚上駕車能見度低，看不到有「保護色」的深色衫跑手不足為奇。

其實不止汽車，單車撞上跑手都很常見。所以，為己為人，穿螢光黃色衫，讓其他道路使用者較易識別你存在。

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