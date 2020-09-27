玻璃心跑手・不滿就發晦氣　曾被孤立的那些年︱跑手接龍・122

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期千五跑手陳偉聰留給玻璃心跑手梁晉宜的話是：「長跑令你有很大轉變，希望你能一直保持熱愛跑步的初心。」

我出生在父母都喜歡跑步的家庭，他們幾乎每年都參加香港馬拉松，但我覺得長跑又悶又累，跟爸爸跑過數次，就不跑了。我反而喜歡足球，中一時加入足球隊。可是，我欠缺基本功，體能又不夠好，所以長期坐在冷板凳。

梁晉宜（左）很喜歡踢足球，可惜成績未如理想。（受訪者提供）

我沒有放棄，練習時更加積極，但再努力都未能出場參賽，隊友們甚至取笑我「練極都冇進步」。我很不滿，經常發脾氣反抗他們，例如踢他們書包，甚至初則口角繼而動武，但愈這樣做，同學們就愈孤立我，情況愈來愈差。

我很想證明自己，但結果未如理想，每次做得不好我就發晦氣，人亦沒自信，慢慢形成一顆玻璃心。 玻璃心跑步 梁晉宜

中三那年，我想增強耐力，加上體育老師看到我的長跑潛質，所以我加入了越野隊。我就讀的中學是長跑勁旅，連奪多年大北區越野賽冠軍，大家都覺得我入隊就是等拎獎牌。那時我很想證明自己，所以不敢得過且過，練習得很積極，希望奪到個人獎牌。

可惜，我在隊中不亮眼，還以為每次訓練都百分百投入、不走堂，就是盡力，一旦跑不出成績就觸發玻璃心，而且會發晦氣，放棄練習，「攤」在家中打機和暴飲暴食，與隊友相處亦不愉快 。老師不斷強調越野隊是團隊，不是獨來獨往，我怎會聽得入耳？

明明長跑就是個人運動。

後來才知道，同學比我練得更多更勤力，放學後會加操，還會跟隨跑會鍛煉。我自以為勤力，原來是無知。 玻璃心跑手 梁晉宜

中學光陰似箭，儘管中五開始跟隨陳家豪練跑，但決心還是不夠，間中走堂，所以學界越野賽最佳成績只是第13名，沒有奪得個人獎牌，帶住遺憾畢業。之後，看很謝俊賢和陳偉聰在中學階段就發熱發亮，實在很想回到中學時期，認真奮鬥，但現實是不能回到過去。

後來，在新聞中知道黃尹雋在大學才開始規律訓練，卻屢破香港紀錄。我就明白，起步遲不是未能變強的理由，心態才是關鍵。因此我不信贏在起跑線，青春就是用來犯錯和學習，經歷過失敗，我明白到要更努力才能有收穫。

跑步讓梁晉宜跑出自信。（受訪者提供，Doris攝）

現在，我漸漸打開心扉，多跟隊友交流，馬拉松世界紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）說過，「100%的個人努力，不夠1%的團隊努力」，隊友的鼓勵令我更有動力，尤其是練習或比賽辛苦時，我就想着大家在終點等待我。

隊友的幫助與鼓勵很重要，尤其是王健進曾鼓勵我，說我可以在30分鐘內完成10公里，我也不想辜負期望，這幾年我持續進步，原因是常與隊友練跑。我終於明白，以前越野隊老師強調，長跑不是一個人的事，團隊合作才可以令自己變得更強。

這些進步和領悟，還讓我以運動員身份考入大學，成為一名大學生。

一班隊友互相鼓勵，所以進步得快。（受訪者提供）

一家3口，終於一起參加香港馬拉松。（受訪者提供）

2020年，我刷新1萬米最佳成績，跑出34分43秒，奈何今年因疫情關係，很多比賽取消了，無法在其他項目再創佳績，但是我多了時間反思及改善課表，也算是有得着。現在，我與以前不一樣，不再「玻璃心」，比賽未如理想都沒有發晦氣，反而會積極面對，改善自己，希望他朝一日可以像師母姚潔貞一樣，代表香港參加奧運會。

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