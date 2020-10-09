減肥健身｜新加坡運動女神展示最強柔軟度　熱身拉筋緊記跟程序

今期「紅人健身」找到新加坡的Novita Lam。 看Novita的Instagram，就知她的柔韌度十分好。良好的柔韌度有助減低受傷機會，但運動前應否像Novita Lam般把肌肉盡量伸展呢？今次找來物理治療師蘇文浩為大家分析。

Novita Lam是新加坡的網絡紅人和時裝網店創辦人，經常獲邀出席時裝和美容品牌活動。她擁有24萬Instagram追隨者，經常發放運動照片，例如健身、游泳、滑雪和單車，最擅長是瑜珈。

她的柔韌度很好，間中就在Instagram展示一字馬等高難度動作，全是持之以恆訓練的成果。

Novita Lam的柔韌度很高，經常做出高難度靚態伸展動作。（IG圖片）

柔韌度是體適能一環，良好的柔韌度能增加關節移動幅度。如果我們有她的柔韌度，運動前是否該像她那樣，把肌肉盡量伸展到最大幅度？

Novita Lam的運動和生活照片：

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物理治療師蘇文浩指，伸展肌肉可分成靜態伸展和動態伸展，像Novita Lam於IG展示的是靜態伸展；伸展肌肉同時移動的，則是動態伸展。

「很多學說指靜態伸展，尤其將肌肉盡量拉到最長的伸展，會降低肌肉彈性，影響運動表現，所以不適合運動前這樣『拉』。但又有研究指靜態伸展不影響表現，所以沒有定案。」

學術研究沒有一致答案，但蘇文浩提醒大家，熱身拉筋有程序：「熱身程序是先跑步，讓身體溫度上升，減低筋膜黏連，增加關節活動幅度，之後再由靜態伸展，漸漸做到動態伸展。」

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靜態伸展不用拉足全身，主要伸展繃緊位置就足夠，時間亦不用太長，每個動作維持10至15秒、做1至2組，之後就進入動態拉筋環節。「運動拉傷，原因是肌肉過份伸展，而且無法控制該動作。動態拉筋是肌肉發力兼伸展，對預防受傷有較大用處。」蘇文浩補充，動態伸展要由慢做到快，最好加入分解動作，讓熱身更接近運動需要。

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