10款露營椅性能比拼　輕巧、舒適、造型邊樣最重要？︱體物寫志

大家只能留港Staycation，本地郊野露營成為大受歡迎的選項。 前往露營不難，要營造舒適的假日營地環境，卻要精心打點不同的小物配搭。新手們在坊間海量的商店中尋找野外裝備，一時三刻未必可以了解裝備之間的差異。今回先跟大家分享一下十款坊間容易入手的露營椅，好好裝備享受旅程吧。

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10款露營椅性能比拼：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

我想露營除了最重要的營帳之外，一張合適的露營椅，絕對是享受野外休閒生活的必須品；無論是想靜靜感受涼風與樹蔭、靜靜地閱讀，還是跟朋友家人圍在一起把酒聊天與共進晚餐。

欠缺一張戶外的椅子裝備，絕對大大失色。坊間的露營椅款項設計多不勝數，怎樣選擇才好？

事實上，很難定義怎樣才算是「好」的露營椅，因為每個人露營的性質和目標都不同，開車到白泥glamping跟到蒲台島的野外露營已經是兩種玩法。打點裝備時，先問清楚自己的露營性質，考慮露營椅的收納、重量、大小、承重、舒適以至外觀設計等等元素，選取「合適」的椅子才最重要。

很難定義什麼才是「好」，選取「合適」的露營椅才最重要。（品牌圖片）

HELINOX Chair Zero 重量：★★★★★ 收納：★★★★☆ 承重：★★★★☆ 舒適：★★★☆☆ 造型：★★★☆☆

HELINOX Chair Zero（品牌圖片）

+ 4 + 4 + 4

露營椅的價錢與質素，很多時都成正比。簡單理解，採用的金屬愈輕巧，卻又夠堅固作更大的承重，價錢自然愈貴。所以除了功能、結構與外觀等，露營椅的性能很多時就是在重量、大小和堅固度間的拿捏。

如果純粹以實用角度看，韓國品牌HELINOX的Chair Zero性能可算最全面，它採用的鋁桿非常輕巧，令它是同類露營椅中數一數二的輕量裝備，卻又擁有良好承重，收納後佔用空間少，不同性質的露營應用度都甚高。

椅子亦因此而奪得過業界獎頂，備受肯定。如果要指出主要缺點的話，大概只有造型設計較為單調踏實，但又換個角度看，簡約的外觀，亦是應用度高的證明。

HELINOX Chair One 重量：★★★★☆ 收納：★★★★☆ 承重：★★★★☆ 舒適：★★★☆☆ 造型：★★★☆☆

HELINOX Chair One（品牌圖片）

+ 5 + 5 + 5

剛才說過，露營椅的價錢跟物料質素成正比，愈輕愈強韌就愈貴。如果覺得近千元一張Chair Zero太貴，相對便宜一點的，就有同品牌的Chair One。

這是改良版的Chair Zero誕生前，品牌中最輕巧的出品，同樣得過業界獎項認證，兩者的結構和體積亦幾乎相同，但就是物料的差異，重量上有些微分別。

要知道應用在挑戰性較強的遠足露營上，些微的重量差異，結合其他裝備的重量，一件一件地累積，身上背囊的負重只會不斷增加，重一點就重是一點，如何偷輕從來都是打點露營裝備的學問，值不值得便自行定奪了。

HELINOX Chair Two 重量：★★★★☆ 收納：★★★☆☆ 承重：★★★★☆ 舒適：★★★★☆ 造型：★★★☆☆

HELINOX Chair Two（品牌圖片）

+ 4 + 4 + 4

Chair Two和Chair One的物料相同，結構上較為高身，從頭到腰可完整地靠上椅背，在野外間安坐較舒適，但自然亦較重。然而相對同類體積和結構的露營椅，Chair Two還是很輕巧，收納後的體積亦不算大，如果應為背囊的空間充足，體能亦足夠的話，還是一個不俗的選項。

HELINOX Chair One Mini 重量：★★★★★ 收納：★★★★☆ 承重：★★☆☆☆ 舒適：★★☆☆☆ 造型：★★★☆☆

HELINOX Chair One Mini（品牌圖片）

如何盡可能地偷輕露營裝備，絕對是一門藝術，如果同行團友中有小孩子，或者身形較嬌小的女生，準備一張小孩size的椅子，可以減少無謂負重。

Chair One Mini其實就是Chair One的的縮小版，重量亦輕近一半，體積方面當然細很多。衡量過收納空間、路程、目的地等因素後作靈活調整，才能打點個人化的合適裝備。

SOLCION Patatto 180 重量：★★★★★ 收納：★★★★☆ 承重：★★★☆☆ 舒適：★☆☆☆☆ 造型：★★★☆☆

SOLCION Patatto 180（品牌圖片）

SOLCION Patatto 180的結構絕非傳統的露營椅，結構十分簡單，摺疊起來是一塊平板膠片，以獨特的結構展開成立體的椅子，非常輕巧亦極度方便收納。然而沒有椅背的設計，坐起來未必舒適。卡片式的結構，在凹凸不平的原始地貌上，未必可以安穩地放置，大風時亦有機會被吹走，使用的條件有一定局限。

CHUMS Folding Chair Booby Foot High 重量：★★★☆☆ 收納：★★★☆☆ 承重：★★★☆☆ 舒適：★★★★☆ 造型：★★★★★

CHUMS Folding Chair Booby Foot High（品牌圖片）

+ 4 + 4 + 4

專業的露營品牌定義很廣，應付極端環境的裝備固然是專業，但針對性地製作露營旅程更添享樂玩味的glamping裝備，亦是另一種專業。

日本戶外品牌CHUMS正是後者，露營椅出品亦更富快樂與型格的氣息。其Folding Chair最特別的地方是，擁有多款色彩繽紛選擇，設計上亦考慮到放置書本、平板電腦、飲料瓶的小物收納空間，方便拿起就用，自由自在地閒躺一個輕鬆的下午。雖然相對之下重量上未必有優勢，收納後的體積也不算特別細，但都是可接受的範圍。

CHUMS Easy Chair 重量：★★☆☆☆ 收納：★☆☆☆☆ 承重：★★★☆☆ 舒適：★★★★☆ 造型：★★★★★

CHUMS Easy Chair（品牌圖片）

另一款CHUMS的出品，同樣玩味十足，結構亦非常簡單，開合方便，而且體積相對較大，坐上伸展四肢亦十分自如。手把上亦有放置杯具的網袋結構，明顯是「享樂向」的設計思維。

然而它在採用物料方面卻沒有太大優勢，一來相對較重，二來容易開合的簡單結構，代價就是收納後，還是有點「大舊」。個人來說，如果是開車去glamping，或者到訪一些交通超便利的初階營地，這款露營椅才會在考慮之列。

Montbell L.W. Trail Chair 33 重量：★★★★★ 收納：★★★★★ 承重：★★☆☆☆ 舒適：★☆☆☆☆ 造型：★☆☆☆☆

Montbell L.W. Trail Chair 33（品牌圖片）

另一個極端，舒適不是首要考慮，反而因背囊空間有限，輕巧便攜才是最重要的話，Montbell L.W. Trail Chair 33這類「三腳結構」的露營椅，應該是露營椅裝置的最低要求。這種露營椅可說是最輕巧亦方便收納的一種，非常容易存取，在不同地貌上稍作休息的機動性強。但就結構簡單，不要期望可有多舒適，造型上亦不會比蹲着好太多。

Montbell在這種三腳基礎的設計中調整，每一邊的支架上增加了「X字型」交錯的鋁合金腳架，理應增加了椅子的承重和耐用度，亦是這款露營椅可取的地方。

QUECHUA Folding Camping Chair 重量：★☆☆☆☆ 收納：★☆☆☆☆ 承重：★★★★☆ 舒適：★★★☆☆ 造型：★★★☆☆

QUECHUA Folding Camping Chair（品牌圖片）

+ 2 + 2 + 2

如果一開始接觸露營椅，不想投資太多在露營椅上的話，QUECHUA的出品是個未有心水前的不俗選擇，百多元就有一張了，而且是集齊椅背、手把、水杯網袋等等部件的結構，展開後亦有一定體積，能夠好好伸展四肢，種種性能都十分齊全。

但就是要記得，露營椅的價錢跟物料質素成正比的「定律」。椅子採用了鋼材製作，當然有不俗的承重和強韌度，代價重量上沒有優勢，用類似性質的HELINOX Chair Two比較，QUECHUA的出品重超過一倍。當然吧，兩者定價亦相差幾倍，這個價錢來說還可以強求什麼？

QUECHUA Folding Armchair 重量：☆☆☆☆☆ 收納：★☆☆☆☆ 承重：★★★☆☆ 舒適：★★★★★ 造型：★★★☆☆

QUECHUA Folding Armchair（品牌圖片）

+ 5 + 5 + 5

另一款QUECHUA出品的露營椅，最富特色的地方是它的椅背可以調教角度，幻想一下晚上在營地拉低椅背，享受夜空的寧靜，實在是一大舒服享受。但同樣使用鋼材製作，令椅子重量達4850克，超過10磅！收納起來還是很大件，很難想像是一件可放在背囊中遠足露營的裝備。

但是一直都在說，如果露營旅程，屬自駕直入營地的休閒glamping，裝備重量的影響便相對變得輕微，反而好好考慮性能本身合適與否即可。若果硬是要用它作為遠足露營中，背囊放置的裝置，那便先確應自己有足夠的置物空間，還要有很不錯的體能吧。

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