黃大仙｜盛載獅子山歷史的城市光影　鄺嘉仕跑這條路線｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第二篇，鄺嘉仕帶我們遊走獅子山下，訴說香港過百年的房屋歷史，從城市的點線面探索山城人文故事。 攝影：張浩維、楊宇翹 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

上篇回顧．第一集：

黃大仙｜社區達人鄺嘉仕：山城裏 我跑過香港的一百年｜跑向18區

鄺嘉仕在黃大仙區辦盂蘭跑，細訴獅子山下百年房屋發展歷史。（張浩維攝）

由「城中鄉」衙前圍村，到寮屋、徙置區、公屋、居屋、私樓……鄺嘉仕邊走邊說，說的不只是百年房屋發展歷史，方格裏頭更是人的故事。

獅子山下的雨後彩虹。因為堅持，才看到希望。（楊宇翹攝）

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盂蘭跑路線資料

長度：約8公里

難度：2（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：摩士公園

前往方法：觀塘線樂富站下車

路線：摩士公園 > 衙前圍村 > 啟德河 > 新蒲崗 > 東啟德遊樂場 > 四美街 >大磡村 > 星河名居 > 鳳德邨 > 鳳凰村 > 竹園邨 > 天馬苑 > 橫頭磡邨 > 摩士公園

小貼士：

1）盂蘭勝會是嚴肅的宗教活動，考察時要絕對尊重主會及參與者

2）盂蘭跑主要考察盂蘭勝會的地區元素，就算參加者有其他宗教信仰，亦可放心

3）盂蘭勝會日期有的跟農曆，有的跟新曆，亦有不定期舉行，宜每年預先收集時間表

4）市區中盂蘭跑路線需要橫過不少馬路，要注意安全

5）不要11點後跑，非因會碰到壞人或遇「污糟嘢」，因為盂蘭場所內的活動最遲晚上９時至10時完結

黃大仙區是獅子山下的故事，但獅子山頂範圍其實屬於沙田區。（楊宇翹攝）

關於黃大仙區的二三事：

黃大仙區的面積大小

黃大仙面積9.36平方公里，在18區中排第17，僅比油尖旺大。若以九龍計算，黃大仙也是5個分區的「尾二」。

黃大仙區的美麗高山

黃大仙區背靠獅子山，是香港唯一沒有海岸線的分區，所以區內房屋發展只能向山進發。要留意的是，海拔495米的獅子山由黃大仙區和沙田區「瓜分」，最具標誌意義的山頂獅頭位置，其實屬於沙田區。

黃大仙區的人文方格

黃大仙區有八成人口居於政府資助房屋，比例為十八區最高。此區其實自古已有村落，衙前圍村歷史最悠久。

黃大仙區的歷史遺址

大磡村原址為今日星河明居前，但二戰期間全村被移平，村民遷離。戰後大量難民從中國來港，多建寮屋，令大磡村發展至今日之位置，今日位置原為瓦窯頭村。

黃大仙區的銀光璀璨

新蒲崗曾是香港電影「重鎮」，曾有多間戲院及片場。1966年開業的麗宮戲院，座位三千，當時號稱亞洲最大，戲院於1992年結業。

從跑者視覺看其他區：

跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索