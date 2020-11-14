昂平行山｜旺季變旺角　靜享山頭必殺技今年奏效嗎？｜Hikipedia

上周日幸好打不成風，我們的山野行程當然如期出發，到昂平大草原行山、野餐。 不少人誤會是大嶼山的「昂坪」，但我們去馬鞍山的「昂平」，兩者各有特色，只是我們對馬鞍山昂平的情感特別深，因為我們在這裏度經歷過不少「第一次」。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

昂平、大金鐘路線資料簡介：（按圖放大）

第一次山藝班的露營課、第一次在山上跨年倒數、第一次跟朋友登山野餐等等，我們都在這片山上的大草原度過。除了野餐，還有合法露營地點「昂平營地」，季節合適時，更可以玩滑翔傘，行山客又可挑戰草原旁邊的大金鐘。很難得有個地方，一次過滿足到一家大細、情侣、文青、大班朋友的需要，所以昂平大草原一年四季都從不缺乏遊人，何況是當前行山季節？

最近我們前往該地，甚至以為自己出了旺角，連登大金鐘的山徑，都幾乎要摩肩接踵地登頂。

行山旺季，四周都是這樣......人山人海......

登昂平、大金鐘過程：（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

從馬鞍山郊野公園站下車，沿旁邊的小路上斜便會到達馬鞍山郊遊徑的起點。上山初段也算輕鬆，但是上昂平再容易，都需要花上差多不一個小時，對體力有一定的需求，而且中途沒有補給，故大家記得要帶備充足的食水。

路上滿是行人，還是戴上口罩安全一點。

這段路較長，但難度不高，慢慢上山也沒有問題，當天也見到不少父母帶着小朋友上山野餐。我們在上山途中已經遇到不少遊人，當中不乏6人以上的大班山友，遊人之多令我們也忍不住戴上口罩。去到昂平草原的景象更叫我們歎為觀止。整個大平原都擠滿了人，有野餐的、露營的、放風箏的、打卡拍照的……不禁以為去了一條昂平村﹗

在大草原停留了一會，由於人太多的關係，早已沒有野餐的心情。

在大草原停留了一會，由於人太多的關係，早已沒有野餐的心情，勉勉強強在較偏遠的一角，把帶來的午餐匆匆吃過便算了。反正我們最後的行程，是上大金鐘！本以為大金鐘的路段較為陡峭，應該可以令部份遊人卻步，卻發現「少年真的太年輕、太天真」。山頂幾乎每一吋平地都站滿了人的景象，足夠嚇走打算近期登上大金鐘的遊人！

兩年前，最佳遊昂平的方法，當然是在營地露營一晚，再優哉游哉慢慢享受。

我們從大金鐘走回昂平後，循原路下山。這次的昂平之行絕對是最匆忙的一次，個人還是比較喜歡兩年前跨年倒數時在昂平度過。傍晚出發，在昂平營地露營一晚，第二天朝早優哉游哉煮個早餐才下山。

打算去昂平露營的朋友要注意，由於疫情關係，營地尚未開放。即使未來重新讓公眾使用，昂平營地及草原一帶都沒有水源，需要從上山途中的溪澗取水，或從市區帶水上山。而且營地以外的地方，不能合法露營，所以希望以這種方式享受昂平的朋友，只能再等一會。不過，昂平還是一個相對簡單，風景值回票價的地方。純粹希望避開人流，選擇在清晨至上午走一回，仍可滿足心願。

2018年在昂平倒數，山上的營帳之多已令昂平營地爆滿，不少人把營紮在指定營地以外的大草原上，令這裡有如變成一條「昂平村」。

唉，一到行山季節，熱門的行山地點遊人實在太多了，我想下次我們還是要找一些較偏門的山徑出發。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis