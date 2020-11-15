推動跑手・傍住學生跑足150公里　是愛還是責任？︱跑手接龍・129

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期癌後跑手黃嘉瑗留給推動跑手徐韶華的話是：「等我返嚟，幫返你手」。

跑手接龍不是只訪問跑手嗎？我是中學體育老師，但主項是籃球，擔心不是合適受訪對象，但記者說不要緊，他會將焦點放在我如何推動學生跑步。

你記得中學時做過什麼嗎？我認為中學階段一定要有經歷，長大後，有讓你會心微笑，樂於與人分享的回憶，才是不枉少年時。

6年前，我在「西崇」（西貢崇真中學）擔任級主任，想找一項所有學生都能參與的運動，增強凝聚力和建立良好價值觀。我最擅長籃球，但有興趣的學生不算多，適逢推廣跑步的「街跑少年」計劃，向學校免費提供教練。我申請並得到批准，展開我的另類跑步旅途。不僅返學放學，周末也對住學生，一周7天與他們相處。

徐韶華(左3)負責的沖繩環島跑。（受訪者提供）

第一年，「街跑少年」邀來物理治療師兼教練戴耀中到學校教跑，他性格認真，知識豐富，有說服力，對隊員有要求。在他悉心安排下，不同水平的隊員都可以一齊跑，大家認真對待跑步，感到受重視，自然得到優越感，漸漸對跑步產生興趣。我就負責維持秩序，長跑隊就是這樣有個好開始。

一年後，戴耀中忙於物理治療的工作，換來極具陽光氣息的徐匯宗，他像個大哥哥，對我和隊員也影響很深。他每次練習也充滿笑容，隊員都喜愛模仿他「四萬」笑容。他會帶我們周圍跑，飛鵝山、魔鬼山、郵輪碼頭，雨中與隊員在運動場衝刺。練習變得更有趣，大家也很享受。他在的歲月，就是我們的快樂年代。

徐匯宗(右1)像個大哥哥與學生相處。（受訪者提供）

一名體育老師，除了傳授知識，還想學生積極去做每件事，所以我有許多瘋狂想法，例如帶學生到沖繩環島跑，5日內跑150公里，讓他們完成極為艱巨的任務肯定自我。那次跑向沖繩，徐匯宗是靈魂人物，將瘋狂想法實現，讓隊員在中學生活中寫下耀眼一章。

走到沖繩，不擅跑步的我都與18名學生一齊跑，第1日跑了40公里，第2日跑了35公里，腳趾長滿水泡，但我選擇強忍苦楚，不吭一聲，第3日繼續跑。因為我在吃苦的時候，學生也在吃苦，當他們看到老師在堅持，他們也沒藉口放棄，繼續走下去。

徐韶華花了9個月時間籌備沖繩環島跑。（受訪者提供）

沖繩之旅，日復一日，一步難，一步佳，跑得艱辛，也跑得快樂，經過5日，大家終於跑畢150公里，環繞沖繩一圈，完成不可能的任務。我相信經此一役，往後他們面對任何難關都有信自己克服。

疫情前的5年，與學生一星期對足7天，周一至周五在學校上課，放學一起練田徑，周末一起四處跑。家人曾有微言，抱怨我太少時間照顧家庭。朋友也說過當體育老師，多一事不如少一事。可是，我愛護我的學生，不介意朝夕相對，伴着他們由中一走到中六，是愛，也是責任。

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