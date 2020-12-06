攝影跑手｜等待不會浪費　雲海中展開跑攝人生︱跑手接龍・132

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期乒乓跑手李盛留給攝影跑手梁偉濂的話是：「我識嘅人，你影嘅運動相最正」。

如果沒有跑步，我不會開始運動攝影＞讀電影的我，大概會在疫情下加入失業大軍。

我的跑步契機，源於夜登大帽山影雲海。大帽山雲海很獨特，雲下城市，雲上星空，所以是攝影熱點。我習慣和攝影發燒友凌晨0時相約在荃灣出發，凌晨1時就上到大帽山頂等待雲海出現，一等就等到清晨7時。山頂上電話收不到訊號，大霧到書本捲起，我可以做的，只有吹風。由於風太大，我也會來回跑，避免失溫，來回跑之際，讓我想起往事。

雲海是短時間出現的氣象景觀，地面蒸散水氣，漸漸升至空中，並凝結成雲，未達降雨程度又無法再上升，雲團一個又一個聚集，就組成雲海。（受訪者提供）

我行山會帶單反相機，揹住重達34公斤的背包通山走。不管是日本的富士山、馬來西亞神山和四川四姑娘山，均無例外。某天，行山伙伴建議：「你經常負重行山，不如放下背包，鬆一下，跑幾步啦。」我隨他意見，放低裝備往前跑，先發現跑山可以很輕快，一試愛上，但欠缺高人指點，就暫且放下跑步。

回說大帽山影雲海，等足一晚「食白果」是家常便飯，但從不介意，皆因我喜歡等待。這個過程不是浪費時間，而且會有不同事情發生，沒有等待就不會有這些機遇，例如認識到同樣喜歡拍攝夜空的打卡跑手徐匯宗，並知道他是一名跑步教練。3年前開始，我隨他學習，踏上跑手之路。

梁偉濂（右）也會參加越野跑比賽。（受訪者提供）

徐匯宗喜歡與隊友跑街，我就會像間歇跑般來回走動，把大家攝入鏡頭，第一次已很難忘，原因是每張相都不同，而且機會一秒即逝。捕捉到良好構圖跟清晰的跑手，很困難，夜攝就難上加難，所以拍到跑手的笑容，我自己都會笑。自此，我展開運動攝影之路。

最初，我參與各大傳媒的路跑攝影團隊，也做過香港馬拉松的官方攝影團。大會要求高一些，例如要影到前列跑手、知名跑手和隨跑手邊走邊攝一段路，所以穿上大會攝影團背心，也是嘗試新方法的機會。

梁偉濂（左）邊跑邊攝。（受訪者提供）

參與運動攝影的機會漸多，我開始把工作重心轉移。當年，我還在電影公司「天下一」負責中期製作（攝影、燈光和聲效）中的攝影。但電影涉及太多人，發揮空間有限，反而運動攝影，尤其山野攝影，創作空間很大。

攝影跑手梁偉濂的照片：

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擔當長途越野賽的攝影師，我經常拿住一機三鏡、兩枝閃光燈和航拍機當「步兵」。走到車去不到的地方找尋優美構圖，並預先安排好路程和時間走到不同景點，例如日出前登上大帽山，期待機會少之又少的雲海。日出與跑手同時出現，過程中都有拍檔反對，但我認為很多事是創造出來，要等和試先有機會拍到有故事的好相。故此，我選擇堅持。

當然，山野攝影不是獨個兒能完成的事，所以我有些拍檔一起工作。主辦單位就喜歡找我安排攝影流程和人手，漸漸地，我就由電影業轉到運動攝影業。疫情之下，電影和運動攝影都大受影響，幸好，我得到越野用品公司嘗識，繼續從事越野跑和產品的攝影工作，所以跑步給予我的，不止快樂和健康，還有工作。

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