露營杯｜日本匠人刻畫貓貓獅子山　全日本製作　一個杯蓋五種用途

無論是講究細節的glamping（豪華露營），還是近期在日本興起的「一人前露營」，山客對裝備愈來愈講究。小至一隻露營杯，不銹鋼的產品，大概只屬應用層面的初階裝備，起碼都配用日本品質的鈦金屬出品，才算是品味野外生活的基本要求。 講到鈦金屬露營裝備的代表品牌，我想多數人第一時間都想到「露營界LV」SnowPeak。其實這類造功講究的日系品牌還有很多，包括近年在香港露營界曝光率愈來愈高的belmont。 2018年起，品牌每年都會推出「期間限定」的「香港特別版」商品，用日本匠人的手藝演繹香港的山野文化，在純粹消費品牌以外，添上一份本土情懷。

belmont「獅子山貓」鈦金屬露營杯：（按圖放大）

belmont「獅子山貓」鈦金屬露營杯，你看得出是參考了那個香港郊野圖騰嗎？（曾柏熊攝）

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創立於1999年的belmont，總部位於新瀉縣三條市，跟SnowPeak來自同一個發源地。當地的金屬業自上世紀已十分發達，不少廠商皆擁有獨到的治金技術。belmont創辦人曾任職多年戶外裝備工程師，在退休之齡才因為對野外生活的熱情和經驗，創立了這個品牌。

創立於1999年的belmont，主要製造鈦金屬露營裝備和釣魚用品。（品牌圖片）

belmont露營產品全是日本製造的純鈦出品，加工方面別具心得。品牌不會採用「壓制」的方式為鈦金屬加工，而是採用一種「金屬旋壓法」的方式製作。使用這種手法的裝備，是採用一塊金屬板來構建整個結構，不會在產品上留下壓紋，亦避免化學處理，影響鈦金屬的原始色澤。

在這過程中，只可靠工匠感受輥輪間傳遞過來的力量去衡量品質，非常依賴工匠的經驗和感知，每件都是心機製作，亦是商品堅持日本製作的原因。

山客對於裝備愈來愈講究。（品牌圖片）

要分享這類充滿日本匠人精神的出品，認真搜索應該可以數出無數個。真正令香港山客對belmont「狂加印象分」的原因，大概是2018年開始，品牌一年一度地為香港推出期間限定產品，由居港的日籍插畫師「鴛鴦茶餐廳」負責主題圖案，結合貓與山兩種元素，首年推出了一套兩件「大東山貓看日出」的露營杯組合。

2019年，設計師將目光由大東山轉到獅子山。取材英國登山家George Mallory的名言「Because it is there」，製作出「山﹒呢度」系列杯蓋，貓貓遊走山野，以維多利亞港、獅子山和山下的公屋為背景，帶出「只要向前走，風光就在眼前」的寄語。

但最受歡迎的商品，大概就是今年春季追加的「獅子山貓」，寓意港人心懷信念，憑堅毅意志提起腳步，終能登上最能代表香港人的獅子山頂。這個貓站在獅子山上的圖像，細心留意，其實它的形態正是參考了麥理浩徑標距柱山的人像剪影，推出後很快便售罄，加上產量有限，本月復刻加推的數目聽說亦不多。

麥理浩徑的標距柱。（資料圖片）

隨著12月到來，除了復刻「獅子山貓」露營杯，少不了一年一會的「香港特別版」新品。因為疫情，更多市民出走山野，伴隨的卻是太多沒公德心的行為，於是今回belmont的主題定為「友﹒愛﹒山」，杯蓋上的畫像是兩隻山野間悠閒生活的貓朋友，寓意人類使用大自然資源時，對待山野亦要像朋友般，好好愛惜對方。

今年belmont「香港特別版」的主題定為「友﹒愛﹒山」。（品牌圖片）

品牌繼續採用杯蓋作為限定商品，看似是可有可無的裝備，背後其實大有原因。人在野外，資源有限，杯蓋既可作為碟子和砧板，山客亦可用筷子或匙羹柄，透過兩側的小孔提起杯蓋，以免在杯上煮食時燙手；平日則可繫上繩子或扣子，掛在背囊作為裝飾，又或者掛在帳幕上作為一塊充滿香港元素的反光板，考慮得超級細心。

如此日本的工藝和心思，加上對本地山野文化的尊重，想入手的話，今個月便要多留意坊間的露營商店了。

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