一百跑手・由100米走到100英里　3個100見證成長︱跑手接龍・133

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期攝影跑手梁偉濂留給一百跑手陳家傑的話是：「堅守初心，向啱自己嘅路跑，加油，香港跑手」。

第一個100．100米

我喜歡衝，享受劃破空氣的風聲，所以中學時期主項是100米短跑，更在校內奪得不少獎項。每次落場都盡力衝刺，享受「爆肺」感覺，像我這類型跑手又怎會喜歡長跑？ 不要說10公里，800米也超出我接受範圍，沒有長距離練習配合訓練，100米成績停留在校內奪獎、學界未能取勝的等級，不要緊，我已找到足夠的滿足感，直至中學畢業也很快樂。

100米，是很個人的運動。（受訪者提供）

運動是我生命一部分，但讀副學士要專注學業，校內校外又沒有比賽，所以過得不快樂，漸漸迷失，直至離開校園，投身社會，識到一班很喜歡運動的同事，就有轉變了。同事說「不如我們跑10公里」，不喜歡長跑的我抱住湊熱鬧的心情參與，誰料一試，就找回運動快感，重新出發，脫離第一個100，由100米邁向100公里。

第二個100．100公里

我參加過10公里賽，身體漸漸適應長時間運動，朋友要備戰毅行者，我就陪他們操山，可是每次練習都未能走完麥理浩徑第3段，可說比賽當日仍是準備不足。我們是戰友，自然送佛送到西，與他們並肩作戰，100公里的賽事，我陪行了70公里，過程中看到他們走到腳痛，食完一粒又一粒止痛藥，行到面容扭曲都要堅持完成，我看在眼裏就被他們熱誠感動，下一次，自己都要報名參賽。

4名隊友共同進退，就是毅行者的特色。（受訪者提供）

上述經歷，使我未參加過42公里的馬拉松，就直接跳去100公里的長途越野賽，連續3年參加毅行者，才再想到挑戰馬拉松，一跑就是5場。最深刻是金澤馬拉松，不單是跑到目標時間3小時30分，還在1個月後出戰人生第一場100公里個人賽「逆走100」。

但短時間內又跑馬拉松，又跑超馬，身體怎能適應？「逆走100」中，我跑了不久就受傷，大部分時間不能伸直雙腳，要不是走到水浪窩時，有參加者贈我一粒止痛藥，否則不能完走，現在回來仍是感激。長途比賽就是這樣有人情味，明明素未謀面，卻又會互相幫助，在其它運動很難有這種情感。

與隊友們完成金澤馬拉松。（受訪者提供）

第三個100．100英里

完成到100公里之後，我想，何不挑戰100英里（約160公里）？所以我參加了2019年的黃金百里。汲取短時間跑馬拉松兼超馬的失敗經驗，這次我洗心革面，用最充足的準備迎戰 。

預留充足時間練習是基本，我還仔細安排補給，想清楚自己走到不同位置會是什麼時間，身體需要什麼類型食物、服裝又需要怎樣替換，愈準備愈仔細，愈仔細就愈覺得自己能完走。

不過，人生往往不似預期，最覺得自己完成到比賽，反而會敗走收場。這場比賽，我愈行愈痛，去到後期，感到不是肌肉痛，而是關節間的骨頭互相磨擦，我怕構成長期傷患，無奈放棄。

100英里是個人賽又很需要支援。（受訪者提供）

人的思維，隨年月和經歷改變，以前我跑100米，欠缺耐性，只喜歡往前衝。到了100公里，體會過程比結果重要。走到100英里，我明白謀事在人，成事在天，凡事未能成功，也不用太過失望，只要還有下一次，就會有成功的機會。

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