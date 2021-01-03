私竇跑手・男人三十有主場　疫症催生「巴打會所」︱跑手接龍136

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期平凡跑手謝智康留給私竇跑手庾展瑋的話是：「下次一定會full team完成」。

點解開始跑步？失戀囉！

我在英國讀大學，初戀無疾而終，挽救不到愛情，就挽救自己，所以開始健身，還嘗試跑步。但我太討厭它，所以每次只跑2公里，效果不明顯。直至2018年回到香港，參加HNR跑步班，才遇到改變契機。

有同路人，自然走得遠。（受訪者提供）

跑馬地有一條熱門跑步路線，就是由快活谷出發，經又斜又長的藍塘道走上寶雲道。還是新手的我，跟打卡跑手徐匯宗跑上走。說跑，不盡正確，只因我又行又跑又停，而身邊的徐匯宗如所有跑者一樣，說話都是信不過，先一句「轉過彎就到」，後一句「仲有100米就到」。我是跑得慢，但有距離感和識數彎位，所以一邊往上走，一邊咒罵徐匯宗，直至跑上到頂端，回望走過的路，驚訝自己都做得到，十分有滿足感，自此愛上跑步。

總會一起完成毅行者。（受訪者提供）

何時才可 完成毅行者？

我的長跑經歷沒什麼特別，就是由10公里開始，逐步延長距離至超馬，較特別是2018年參加毅行者，走到70公里時，面青口唇白，醫護要求我不要再走，「剪帶」離場。2019年，我們打算復仇，誰料走到第8段路時，第9段和第10段路有山火，所有參賽者都要離場，未能復仇，2020年和2021年呢？疫情關係，比賽未能舉行，估不到剪一次帶，到現在都未能完走毅行者。談到疫情，2020年是我運動路上變化和感受最深的一年。

限聚令後，很難一班人一起跑。（受訪者提供）

疫情改變世界 新境界尋新點子

2020年4月，我們原本在日本踏單車，環四國一圈，但航班取消。我們與很多香港人一樣留守香港。旅行去不了，一樣可以踏單車，所以我買了公路單車，學做一名單車手，並和徐匯宗等人四處踏，踏到倦就到咖啡店坐下。兩啖咖啡落肚，我們談起疫情之下，限聚令人數經常改變，運動場也時開時關閉，所以跑班受限。學生未必能上課，就算安排功課給他們，沒有教練從旁指導，很難保持熱誠和體能，效果始終不夠理想，加上我們空餘時間多了，決定尋找新點子，在亂世求變。

男人都需要私人空間，所以想有私竇。我們4名男士就想不如租個地方，閒時把酒言歡，加上HNR是喜歡街跑和踏單車的跑團，有個地方存放單車和行李，疫情好轉就可以與隊友在這處出發周圍走，讓團員有新衝擊，完走又可以在私竇相聚。坐言起行，我們4人就在九龍灣租了地方，並包辦簡單裝修和佈置。男人三十，我鍾意有屬於自己的空間，十分滿足。

為免大家誤會庾展瑋只顧玩樂，想告訴讀者，他的儲蓄很可觀。（受訪者提供）

直至現在，這個地方已不只是朋友相聚的私竇，還吸引了一些瑜伽導師教班，漸漸形成了一個圈子。限聚令放寬後，場地用途定必愈來愈多，而我也對自己在疫情求變感到滿意。2020年，香港人處於劣勢，但「愈爛嘅牌越要心機打」，求變和自強，定有一番新作為。

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