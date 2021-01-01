麥理浩徑｜記一次西貢到屯門的100公里全走　那是華麗的告別盛宴

華燈初上。 強風吹開濃霧，點點霞影殘留。眼簾下的香港，既熟悉，又陌生，以為不再留戀，原來還會不捨。 離開前，我們會問：BNO嗎？加拿大嗎？澳洲嗎？搵工難嗎？找學校了嗎？帶寵物去嗎？租樓或買樓嗎？做太空人嗎？錢夠用嗎？ 一眨眼，這麼快就起程嗎？ 在我們成長的地方，你留下什麼了嗎？ 攝影：曾梓洋

移民是一種決心，留下也是一份勇氣。（曾梓洋攝）

如果「疫情」是2020年全世界的主調，把目光集中在我們的地方，香港人還有一項重要議程：移民。

去或留，大家各有考量、自有原因，換個模式去生活，誰也不必批評誰。

正如Anthony說：「有選擇，才會成功。」

離開前，你在香港留下什麼了嗎？（曾梓洋攝）

Anthony是其中一個行將舉家移民加拿大的香港人。在申請正式獲審批後，他對一班跑友許願：「我想臨走前喺香港行一次100K。」一個即將迎來第4個孩子的爸爸，跑步5年，極其量只為朋友做過毅行者支援，平時會行山，但從未一次過走完100公里。

100公里是什麼概念？是一次過走十萬多步，在山野上披星戴月、一天內歷盡春夏秋冬的旅程。

兄弟爬山，書寫一個披星戴月的100公里故事。（曾梓洋攝）

一個人的心願，四個人的目標。（曾梓洋攝）

要知道，跑友是一個永遠不會質疑你、也樂於為你達成心願的群體，尤其面對瘋狂的事，他們的身體特別誠實。

當另一跑友阿展後來也落實將與妻子和兩個囡囡移民英國，一個人的心願，突然變成四個人的目標，Anthony、阿展、Isaac和Paul，一起以100公里作為對兄弟、對我城的告別盛宴。

路線方面，他們曾經考慮大嶼山和HK100的賽道（北潭涌至大帽山），最終選擇被《國家地理》點評為全球20條最夢幻山徑的麥理浩徑去完成夢想，希望24小時內由西貢北潭涌走到屯門何福堂。

「這是最入門、最proper、最能代表香港的山徑。」Anthony說。

如此瘋狂的事，卻是跑友身體最誠實的時候。（曾梓洋攝）

故事發展至此，強大的支援團隊是時候出場。

Dickson（文教）是支援團隊隊長，更具體形容是，照顧住一群男人的超級暖男。他本身是山界高手，今次負責全程流動補給，一天一夜駕車趕路，確保在每個補給站為隊友送遞該送的食物。

征戰那天，我們跟了麥徑5段（麥5）到獅子亭一小段路。到達獅子亭，所有東西已經備好，熱粥的碗蓋微微掀開，提子分好一小袋一小袋，呼喚一聲「想要薑茶」就立即遞上，有人說想在下個補給站吃湯丸，文教果斷攔截：「湯丸唔好，糯米骾胃。」

而他的晚餐——那袋放在涼亭一角的麥當勞，在吃了一包薯條後，原來悄悄滾落山邊，還好隊友Nicholas找燈蓋時碰巧發現拾回，他才能待眾人離開後，在車上匆匆吞掉已經凍冰冰的雙層芝士孖堡。

整場盛宴，缺一不可。（曾梓洋攝）

暖男不易當，文教由早上7點在西貢開始，一路駕車到每個補給站，中間在飛鵝山輕輕補眠，凌晨送陪行兄弟上大帽山蓮姐前，又在青衣路邊睡了一會。從大帽山回家洗澡，休息個半小時後收到「追魂call」，我們在屯門終點再遇，已是翌日清晨6點。

「差啲唔知醒……」他一臉疲倦，但知道隊友有望以22小時超額完成，既有一絲興奮，又暗暗擔心他們尾段「爆偈」，「做support仲緊張過自己行」。

除了文教，支援團隊尚有很多不能遺漏的重要角色，包括全程100公里陪行的年輕人Ron、在山邊尋回麥當勞的Nicholas、還有Danny、Chris、Samuel、Heison、關師傅、從麥5逆走到麥4再陪行到大埔道的雪姐、早上開始支援到尾段陪行的家成、凌晨上大帽山蓮姐陪伴最後20公里的Jeff，以及在城門驚喜現身的跑會教練家豪潔貞伉儷和Paul的太太Louise。

這是一場缺一不可的盛宴。

「要唔要薑茶？」（曾梓洋攝）

「有粥喎。」（曾梓洋攝）

青瓜小卷、蘿蔔小卷、蟹柳小卷，吃了一百多件……（曾梓洋攝）

從當日忽發奇想到真正起程，其實只有一個月，「百K四子」齊人練習，僅得一次麥3至麥8的50公里；前後各一次麥5至麥8與麥1至麥2的訓練，也因工作和家庭，無法全員出席。

跑友間有句戲言：「Permit一張值千金。」平日跑會跑班另加練跑，「攞Permit」已要技巧，今次更是必定花掉大量時間的長途征程，能在工作與家庭間再擠出時間，更應珍惜彼此。像支援團隊跑友Samuel，全賴「屋企有人睇住個女」，才能獻出寶貴的下午，由馬鞍山陪走到獅子亭，晚上再駕車到城門補給，本來打算翌晨到終點迎接，最終也未能前來。

最記得是距離大日子前一星期，阿展帶了大家望穿秋水的東西到九龍仔，眾人一見他就急不及待，「幾得喎」、「襯手袖型喎」、「喂fit吖」，原來是為今次征程特製的戰衣。貼身拉鏈背心印了「PERMIT 走佬100」字樣，大家在公園長櫈旁邊即場試身，互相點評一番，再圍爐沾沾自喜，是一種麻甩得來又暗藏少男氣息的情懷。

偶爾來一下男人的浪漫瘋狂，才是人生。（曾梓洋攝）

從西貢到屯門的日與夜，目標24小時，最終以22小時左右超額完成，Isaac第一個以輕盈的姿態跑到終點，拋下一句「貨實有架，睇吓攞唔攞出嚟」，成為當日金句；之後Ron、Paul、Jeff、家成、阿展、Anthony陸續抵達，拂曉時份，他們終現一絲睏態，但仍是一貫吵吵鬧鬧——

「上斜有冇jog？」

「梗係有，分秒必爭架嘛，X！」

「我從來冇講過24，一路都話22！」

「係呢班人先咁癲，但間唔中癲吓先係人生！」

大家都說麥徑100公里比想像中順利，其實中途也有不少插曲——

阿展中段拗柴，文教在城門給他一粒止痛藥，他終在上大帽山中途「頂唔順」服藥，痛楚漸減繼續前行，他竟然想起《足球小將》戴志偉（編按：全國大賽決賽，戴志偉因肩膀受傷要打止痛針紮住上）！

文教建議，壽司卷物最方便、最易食、最能提供能量，於是眾人在22小時內鯨吞百多件青瓜卷和蘿蔔卷，Ron表示：「成年都唔再食壽司住！」

凌晨時份冒住寒風捱完大帽山，拖住疲憊身軀繼續在麥10進發，走到一個山坡前，這段路只有阿展走過，他斬釘截鐵：「唔係上山，上幾級好快完！」已沒分析能力的眾人深信不疑，結果……

再一次中伏是最後6公里，又是阿展：「全程平路跟住落斜。」當Paul發現最尾有段上斜，他真的崩潰了！

在全球最夢幻的麥理浩徑上，他們實現了夢想。（曾梓洋攝）

在全球最夢幻的麥理浩徑上，他們實現了夢想。（曾梓洋攝）

愈是黑暗，愈見光明。（曾梓洋攝）

愈是黑暗，愈見光明。（曾梓洋攝）

零碎的對話、支離的畫面，串連了一個故事——一個4個人用22小時、40多萬步去紀錄香港的真實故事。

完成這次壯舉，Anthony和阿展在香港的生活，進入最後倒數；未來的日子，肯定不再是落街食tea、放假去商場、一年飛幾次日本的典型港式生活。事實上，這不是他們想要的。這幾年，每逢假期，或者Permit到手，他們都在沙灘、草地和山野享受片刻，凌晨4點走入西貢東壩等日出，下班後秒速換衫跑上獅子山看日落，跑友都用雙腳詮釋了男人的浪漫。

關於將來，阿展提了一個問題：「離開後，我有多關心香港？」選擇移民，固然是無比決心；但決定留下，也是一份勇氣。我們決不會忘記血脈相連的地方，但與她之間將是一種怎樣的連繫，誰也說不上。我們只知道，無論身在外地還是香港，將來都是陌生的、變幻的、迷濛的。

站在彎曲山鳥瞰瑠璃色的西貢海，走過芙蓉別遇上紅鬱金的晚霞，路經扎山道遙望山城下的萬家燈火，直奔大帽山感受高山上的刺骨寒風，最後齊上齊落到某一隅，迎接熹微晨光。走出家門，「香港人」三個字，將會散落地球不同角落，變成一項hidden agenda。我們感受一種溫度、記住一種情感、緊守一種回憶，為這三個字努力着，或許就是彼此的牽絆和默契。

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感受一種溫度、記住一種情感。（曾梓洋攝）

最老套的大合照，卻守住了一種回憶。（曾梓洋攝）

一種甜中帶苦又有人「食花生」的回憶。（曾梓洋攝）

走出家門，為「香港人」三個字努力着，就是彼此的牽絆和默契。（曾梓洋攝）

▼▼回憶一場華麗的告別盛宴▼▼

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