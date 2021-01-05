日本山系︱Fuji Rock搖滾中初嘗露營　入手KEEN聯乘山鞋開始

日本年度舉行的Fuji Rock Festival（富士搖滾音樂祭／フジロックフェスティバル '21），可說是日本山系文化深厚的一大引證。 不認識這個活動的人，第一印象或會覺得不過是戶外搖滾音樂會，跟山野、露營有何關係？事實上它其中一個特色，就是身處大自然中舉行，參加者一連三日在營區中架起營帳，時而享受露營的樂趣，時而回到表演台下享受音樂。 場地設施非常齊全，食物、飲料攤檔、手機充電、溫泉沿場等一應俱全。對外國人來說，這場音樂盛宴，是出國露營的理想入門活動。

然而，2020年因為全球疫情的關係，Fuji Rock亦被迫歷史性取消。隨着大會公布，今年8月20至22日舉行，贊助商之一KEEN率先推出2021版本的聯乘限定鞋款。種種跡象間，我看到一絲回復正常生活的希望。

雖然今年何時才可出國，還是未知數，但預先了解一下，打點行程。等待他日一切重啟，加快準備起行。

KEEN x Fuji Rock Festival'21 "Fuji Rock Night Sky"聯乘鞋款：（按圖放大）

KEEN "Fuji Rock Night Sky”Newport H2（品牌圖片）

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入場門檻 由購票開始

某程度上，大家可以將Fuji Rock Festival當成一個大型戶外音樂主題的Glamping，亦因此，參與這類活動的入場費是必須的，也是造訪前必須解決的事。

作為一個戶外搖滾音樂會，Fuji Rock跟山野、露營的關係卻密不可分。（網上圖片）

2021年的Fuji Rock Festival繼續於新潟縣湯澤町苗場滑雪場，一連三日舉行。門票主要分為3種：1日、2日、3日通行劵。按過去的票價來看，約每日21000日圓（含稅價格，約港幣$1580），通常在每年3月預售門票，價錢會較便宜。此外還可按需要，購買露營區門票、停車票、交通票等等。

買票渠道很多，如eplus、TICKETFLAP、iFLYER、iNDIEVOX等等售票代理。由於外國人多數無法用郵寄的方式取票，所以付款完畢後，要到日本的便利商店取票。故此，建議使用官方商店「GAN-BAN」入手，首先是當中的門票種類最齊全，此外提供英文頁面，不懂日文亦可應付，加上有時會額外贈送飲料禮劵或活動小禮品等等。

建議使用官方商店「GAN-BAN」購票，門票種類最齊全。（網上截圖）

使用官方商店「GAN-BAN」購票，有時會獲贈小禮品。（品牌圖片）

當然，仍嫌以上方式麻煩，費時失事，也可到會場walk-in買票。但要記得Fuji Rock是日本規模數一數二的戶外活動，曾試過全部門票售罄。2020年活動取消，各位同好都期待了超過一年，「來勢洶洶」。有興趣的朋友，請衡量「摸門釘」風險。

Fuji Rock Festival snap shot：（按圖放大）

用心配搭，也是Fuji Rock露營的樂趣。（資料圖片）

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交通多門路 東京出發巴士直達

相對大多數戶外活動來說，Fuji Rock的交通安排其實十分周到。雖然並沒有提供直接從機場出發的外國人專線，但可以到鬧市轉乘大會巴士或新幹線等。香港的「日本通」人口眾多，交通問題實在毫無難度。

Fuji Rock大會本身共有提供16條巴士線，從全日本多個城市直達新潟的會場。（網上圖片）

香港本來有直飛新潟的航班，但經過全球疫情的洗禮後，國際航班或大幅調整。Fuji Rock大會本身共有提供16條巴士線，從全日本多個城市直達新潟的會場。以香港人最熱門的抵埗點東京為例，參考過去的票價，從新宿到苗場，來回票大概是15900日圓（約港幣$1200)，車程約3.5小時。由池袋出發，車程價錢相若。長途巴士的行程看似煎熬，但能夠坐上車直達目的地，不用煩惱在縱橫交錯的電車路線中轉車，一定程度上已經免卻很多麻煩。

乘坐新幹線則可前往越後湯澤駅下車。（網上圖片）

另一個減少舟車勞頓的方法，就是乘坐新幹線前往。假設由東京上野駅出發，前往越後湯澤駅，車程大約90分鐘，劃位的來回票價約12920日圓（約港幣$970)。但到站後還需要轉乘接駁巴士，約40分鐘才可抵達會場，排隊上車，逼巴士做沙甸魚，這點煎熬還是難免。

因此，個人認為可行之下，租車自駕實在是最理想的交通模式。主要是露營難免帶備相當裝備，椅子、桌子、營帳少不了。帶著這些行李行走，實在不太方便，亦消耗體力。如果隨行人數較多，不妨考慮。留意購買門票時，記得同時購買停車票就是了，原因是停車券不設獨立出售，錯過便無法購買。

露營才是最全面地參與Fuji Rock的模式。（資料圖片）

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行程住宿 當然要露營才有意思

雖然Fuji Rock的會場一帶開設有大量旅館、溫泉酒店等等，但既然一場來到，音樂與大自然同樣是活動提倡的賣點，不露營實在太掃興吧。事實上Fuji Rock是體驗出國露營的不俗入門方案，尤其是會場內外各區域都擺設了約100個美食攤位，日式、西式、不同酒類一應俱全。只要自備營帳、桌椅等野外生活裝備，飲食方面已不用操心。

會場內外各區域都擺設了約100個美食攤位，日式、西式、不同酒類一應俱全。（資料圖片）

此外，會場連電子儀器的充電服務、溫泉浴場、兒童玩樂區等等，生活層面的考慮非常貼心。其餘時間可以盡情享受自然風光，與音樂的熱情，絕無冷場。還要多注意場區內的規則，如只准使用折疊式座椅，或禁止攜帶玻璃瓶、鋁罐等等。打點裝備入場前都要多留意，以免千里迢迢地負磅出行，卻發現只有白費氣力。

多注意場區內的規舉。（大會圖片）

限定商品 KEEN "Fuji Rock Night Sky"聯乘鞋履率先推出

日本人開發商品的能力就是特別強，每年Fuji Rock推出的限定商品，總是不得不留意的環節。現時談官方限定商品實在時間尚早，亦未見相關公告，但作為活動贊助商之一，KEEN已率先上架了兩個單位的年度聯乘系列「Fuji Rock Night Sky」。未出發，亦能預先入手。

現在談官方限定商品實在時間尚早。（大會圖片）

作為日系山野愛好者，KEEN的鞋履絕對是不得不忽視的配搭。雖然是美國品牌，卻憑「上得山、出得街」的Urban Outdoor設計，而被日本山界追捧，幾乎可成為近年日系山野造型的主流圖騰。KEEN亦從2015年開始，成為Fuji Rock這項日本山界盛事的贊助，並推出限量的聯乘系列。

贊助商KEEN已率先上架了「Fuji Rock Night Sky」聯乘系列。（品牌圖片）

今年的聯乘系列，共採納了Terradora II Mid SP Waterproof、Targhee EXP Mid SP Waterproof和Newport H2作為改造藍本，並交由日本戶外設計單位TOKYO HEMP CONNECTION（THC）設計師關村求道（Motomichi Q Sekimura）協力設計製作，以音樂會中仰望繁星夜空，作為核心靈感。鞋身化成畫布，結合夜光效果的鞋繩扣細節，將星夜景緻投射到鞋身上，配搭日系的Fuji Rock造型尤其點題。心存希望準備2021年Fuji Rock之旅，當下唯一可做的事，就是先買紀念Tee。買的不止是紀念，而是一個8月能夠成行的希望。

KEEN「Fuji Rock Night Sky」聯乘系列造型：（按圖放大）

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《Fuji Rock Festival》 活動地點：Naeba Ski Resort, Niigata Prefecture/新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国202(新潟県湯沢町苗場スキー場) 活動期間：2021年8月20〜22日

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