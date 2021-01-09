行山｜女婆山點止元陽石？　石門出發睇盡七大奇石｜Hikipedia

女婆山，早已久仰大名。 但所謂醉翁之意不在酒，登女婆山之意，也不在「女婆」，而在於山頭一帶的大小石塊，非常趣怪。心型石、鑽石、三兄弟石、豪豬石、豆腐石、梅鑽、元陽石，短短4.5公里的行程間「一舊接一舊」，怕行山無目標的人，拜訪此地可說毫無悶場。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

女婆山路線資料簡介：（按圖放大）

欲登女婆山，不少人會選擇由富安花園或黃泥頭出發。但這次我卻選擇在石門出發的原因，是為了多探幾塊奇石，成就這趟探石之旅。

從氣路線出發，共可途徑7塊奇石，包括心型石、鑽石、三兄弟石、豪豬石、豆腐石、梅鑽和元陽石。相信其中最有名的，便是壓軸出場的元陽石。石如其名，是一塊比成人更高、外型像男性的生殖器的巨石，一柱擎天可說壯觀非常！不少人到訪拍照時，總會情不自禁地擺出一些「點題」的動作，絕對是香港山界的打卡熱點。

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不少人到訪元陽石時，總會情不自禁地擺出一些「點題」的動作，但我不會~

女婆山奇石行：（按圖放大）

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其實除了「這條」名星巨石，這一帶山嶺的景點奇可亦值得一遊。可惜並不適合新手，亦不宜帶同小朋友前往．並非因為元陽石總能引起大量兒童不宜的話題，而是大部分路段均需要攀爬，部分路段也是相當陡峭。CP值高，還是不建議貿然前往。

大部分路段均需要攀爬，部分路段也是相當陡峭，CP值高，還是不建議貿然前往。

路線由石門站C出口出發，走至石門迴旋處，經天橋越過大老山公路，便會接上登山路段。由起步一刻便需要攀爬，所以記得戴上手套和防滑的行山鞋。大概上攀15分鐘左右，邊會到達第一站「心型石」，也有人稱之為「愛的迫降石」；

鑽石、三兄弟石則在心型石的旁邊和上方，非常接近。這三塊奇石亦是我選擇由石門出發的目的。然後繼續行程，就是走一大段上坡路，經過石鼓壟山至女婆山，慢慢走，大概只需要45分鐘，不過路段林木比較茂密，需留意方向。

不一定只有元陽石的口味，也有充滿少女心的「心型石」。

到達女婆山後，海拔399米，便是全日的最高點，略為下攀，便可找到寫有天香爐的石塊；再往前走，便是豪豬石、豆腐石、梅鑽和元陽石，每塊石之間的距離，大概只有3至5分鐘，可說是旅程的高潮。需要留意，無論上落均有攀爬點，每走一步都要小心為上。最後看罷元陽石，下降至女婆坳，便可經梅花古道後前往花心坑乘車離開。

從女婆山略為下攀，其中可看到四四方方的豆腐石。

若嫌路途太短，亦不妨加操至水牛山和黃牛山，然後從黃牛石城尋找石天窗，不過路途和高度均以倍數上升。2021年才剛開始，有排捱，這次我還是輕輕鬆鬆算了。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis