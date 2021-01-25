【跑步】只差12秒！美國跑手Jim Walmsley錯過100公里世界紀錄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-01-25 13:25

美國跑手Jim Walmsley上周六挑戰100公里跑世界紀錄，雖然他全程以平均每公里3分42秒的高速前進，但最終望紀錄而興嘆，僅差12秒，未能刷新由日本跑手風見尚保持的世界紀錄，以6小時9分26秒跑完100公里。

上周六，跑鞋品牌Hoka One One在美國舉行一次名為「PROJECT CARBON X 2」的100公里世界紀錄挑戰，13位男子及6位女子頂尖跑手參與。現時100公里的世界紀錄由日本跑手風見尚保持，他在2018年造出6小時9分14秒。

31歲的Jim Walmsley初段與多名跑手一起，穩定地以3分41秒到42秒的配速前進。半程後，Jim Walmsley拋離其他跑手，獨自帶頭。不過，跑到約3個半小時後，Jim Walmsley意外撞到路旁的標示牌，左肩受傷流血，白色的背心亦染紅。他沒有停下來治理，這點皮外傷亦不影響他的速度，跑到70公里後，他的配速再加快至每公里3分40秒。

【Jim Walmsley受傷經過】

如果維持到這個速度，Jim Walmsley勢將刷新世界紀錄，但在最後10公里，他的狀態下跌，配速回落至每公里3分41秒。最後一段大直路，望住終點的計時器跑，Jim Walmsley見住數字一秒一秒接近世界紀錄，之後再一秒一秒遠離世界紀錄。最終，負傷跑了逾兩個小時，他以6小時9分26秒完成100公里，比世界紀錄慢12秒。

【Jim Walmsley衝線後失落】

+ 3 + 3 + 3

衝線後，Jim Walmsley未見興奮，坐在椅上，神情難掩失望，之後他到醫療站，治理肩膀的傷口。雖然他未能破世界紀錄，但都刷新了美國的100公里紀錄。這是Jim Walmsley第2次挑戰世界紀錄，他在2019年試過以4小時50分7秒創出50英里世界紀錄，但他在最後20公里放慢下來，未能接近100公里的世界紀錄。

【Jim Walmsley配速及分段時間】

Jim Walmsley賽後說：「毫無疑問，這是我參加過最特別的比賽。這天感覺付出所有了，一直戰鬥至最後衝線。我從來沒有放棄，但望住秒數過去，真的很難受，有點苦樂參半。不過，今次破了美國紀錄，也是很難得的。」他希望未來再挑戰100公里的紀錄，他說：「我們一定會再嘗試。我們已經走在正確的道路上，還有一對可以完成挑戰的跑鞋，我們今次已經敲響了紀錄的大門。」

【挑戰完整片段】