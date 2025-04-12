跑步人誌．黃祖琛2︱成上班族才投入跑步　理科高材生的數字人生

香港人向來數口精，黃祖琛（琛囡）還加上自小數理科成績優異，一切決定理智行先。跑步曾被她視作「付出與回報不相稱」，學生年代不願全情投入，甚至曾信誓旦旦「大學畢業後不再跑步」。



不過投身社會工作後，條數唔再係咁計——跑步練習不再是負擔，反而是她休息和喘息空間，她的說法是：「一樣嘢達成兩個目標，好抵。」



（跑步人誌．黃祖琛︱系列之二）

攝影：夏家朗



跑步人誌︱馬鞍山運動場是黃祖琛的「主場」。（夏家朗攝）

被跑步改變的女孩

上回提到，琛囡中學、大學年代都未全身投入跑步，很可能是潛意識之中理智計算後的結果。「細個開始已經好鍾意數學和理科」，數理成績優秀，又未頂尖到考入醫學院，於是入讀理大醫療化驗科學系，原因是「好鍾意medical science（醫療科學）」。

她承認「學生年代爛玩、成日唔瞓，日夜顛倒」，畢業開始工作後優先順序改以工作行先，改變作息下生活變得規律，每天上午6時50分起床，7時30分出門上班，下班回到馬鞍山大約傍晚6時30分，有充足時間練跑。身為醫療化驗師，忙碌工作一天過後，慢跑正好讓她腦袋放空「跑住步休息」，「返工用腦，放工用體力」，借跑步調整身心，又可達到練習效果，正是她口中的「一樣嘢達成兩個目標，好抵。」

跑步人誌︱黃祖琛是個醫療化驗師。（受訪者提供）

「我個人不用休息」

擁有強大香港人「無蝕底」的DNA，琛囡跑步後化身時間管理大師，訓練講求高效率，她是那種去旅行要將行程排得密麻麻的人，否則會覺得「好嘥時間」，「攰但我享受、辛苦少少但唔難受」。也許求學年代的她，潛意識之中覺得跑步「唔抵」，因此到畢業後開發跑步可為工作減壓的「新功能」後，才能真正張開雙臂迎接它，甚至願意犧牲部分跟朋友和家人共聚的寶貴時光。

剛過27歲生日的琛囡，活力和行動力驚人，去年11月跑季開始到今年3月，基本上每月都有一至兩場以上比賽，作為一個以工作行先的業餘跑手，實在相當勤力，她笑言：「我個人不用休息」。外出到日本比賽，她當然不會浪費時間，每次比賽完都會順道與男友Max旅行。

跑步人誌︱黃祖琛成為上班族後，開發出跑步一大好處。（夏家朗攝）

理科高材生的數字人生

每個跑手都對數字非常敏銳，擅長數學的琛囡更是對自己每場比賽成績去到秒數皆倒背如流，無論是大會時間還是晶片時間，均記得一清二楚，每次說起「大PB」渣馬10K大會時間37分05秒，都忍不住附帶說多次「Chip time（晶片時間／個人時間）其實是37分02秒」。

2021年開始系統訓練，最初同時兼讀醫療化驗科學碩士，過着返工、讀書、練跑三線進行的瘋狂日子，因此跑量不高，每周40至50公里左右，那時候每周2至3日到威爾斯親王醫院上課，為慳時間她會由威院慢跑回馬鞍山的家儲里數。即使跑量不算高，也能達到不錯效率和效果，「就是那時跑到Sub 40」。

跑步人誌︱黃祖琛是理科高材生，對數字非常敏銳。（夏家朗攝）

碩士畢業可專心練跑，跑量一步步提升至每周60公里，現在大約是70至80公里，她不急於增量和上全馬，「慢慢上，現在練得舒服」。一個跑手最緊要了解自己，琛囡自知無法晨跑，便在收工後練，「依家已經要6點幾起身返工，再早些咪要半夜？」她知道有跑手做得到，只有心存敬佩，「我知Crystal（屈旨盈）會晨跑，她教書（上班時間）仲早，真是很厲害，她也是我偶像。」

她大部分時間都是獨自訓練，家住馬鞍山的她擁有跑者最強「地利」，速度課到馬鞍山運動場，慢跑就行出海濱長廊，練習後到父母家吃住家飯，既方便又快捷，完全符合她的風格。琛囡與教練文少杰一拍即合，2021年開始投入系統訓練以來彼此100%信任，對方給她訓練課表，乖乖照單全收，跟足Programme下成績持續進步，令她更加畀心機練。

（跑步人誌．黃祖琛︱系列之二）