跑步人誌．黃祖琛1︱被跑步選中的飛一般女生 進步成癮凡人變高手

每個跑手進步到一個程度，無可避免會遇上樽頸，每天努力練習，比賽成績卻停滯不前。於是開始用盡一切方法：從找錯處到改變生活習慣，甚至四處打聽進步良方，若依然毫無進境，便會陷入自我懷疑，黃祖琛（琛囡）甚至後悔昔日在大學校隊沒有好好練習，批評自己「年少無知」。



40分鐘是不少女長跑手的一大關口，琛囡的關口卡在39分尾、40分頭足足兩年，因此當今年渣打馬拉松10公里（10K）跑出37分05秒獲得全場第三名，這個重大突破不止她感到開心，也令本地長跑界開始留意這個新名字。



（跑步人誌．黃祖琛︱系列之一）

攝影：夏家朗



跑步人誌︱黃祖琛今年渣打馬拉松10公里（10K）跑出37分05秒獲得全場第三名，表現一鳴驚人。（夏家朗攝）

渣馬10K佳績入全場三甲一鳴驚人

琛囡速度飛快，滿以為她的跑步底子跟同代精英跑手一樣厚，不料她正式接受系統訓練只得4年多，中學年代甚至跟筆者想當年相若、在沒有系統訓練下草草應付學界中距離比賽，「F1至F4無校隊所以無參加學界，F4阿Sir（體育老師陳穎橋）成立田徑隊，開始每星期大約練一至兩次。」

從小在沙田／馬鞍山區成長，中學就讀沙田聖母無玷聖心書院，她視陳Sir為跑步啟蒙老師，訪問時踏進她的「主場」馬鞍山運動場，恰巧遇上正在帶訓練的陳Sir，琛囡卻直言，「當時覺得辛苦，唔鍾意跑步」，適逢DSE便沒有再跑步。

跑步人誌︱馬鞍山運動場是黃祖琛的「主場」。（夏家朗攝）

沒有被跑步放棄的女生

她放下了跑步，不料這個運動再次找上她，升讀理工大學又進入了田徑隊，一班星級隊友讓她大開眼界，「大學校隊好多精英，每周練習兩至三次，我無自行加操，其他隊友外面有跟其他教練，對比之下練習已經差好遠」。琛囡細數，當年校隊隊友包括羅映潮、黃尹雋、黃啟樂，看到隊友為跑步付出的時間心力，她打從心底裏欣賞，「覺得好神奇，原來跑步係咁嘅」。

快人快語的琛囡，下一句便說：「當時無諗過要去做」，不諱言學生年代「跑步的priority（優先順序）很低」，兼顧上莊、住Hall（宿舍）、讀書、玩樂已令她分身乏術，尤其知道跑隊隊友一星期之中只得一天休息，她斬釘截鐵地認定：「無可能」。

跑步人誌︱黃祖琛大學畢業後才投入練跑，發覺原來自己也可以一路進步。（夏家朗攝）

一種叫做進步的癮

她甚至曾經立定主意，大學畢業後便不再跑步，轉捩點是大學四年級那年，突然驚覺自己原來一直從未認真跑步。外表斯文的她其實一直很享受競技運動，無奈沒有契機開始任何一種，中學試過打籃球但完全無球感，於是臨踏足社會工作前，「好想認真試一次」。

琛囡大學年代10K成績徘徊在 44至47分鐘之間，未算突出，她「突然認真」的態度引來校隊教練注意，「當時純粹想搏盡，諗住畢業以後唔跑，適逢（跑會）RMAC想找女學生，教練叫我試下。」遇上教練文少杰之後，她開始愈練愈好，一年多時間已進步到41分鐘。從練習到比賽都愈跑愈快，令她更有心機練習，跑到41分又想跑到40分，40分多少少又想跑到Sub 40（40分鐘內），「練練下，覺得練得到，揩到少少，又想再努力啲」。

跑步人誌︱黃祖琛在中長跑路上不斷永進。（夏家朗攝）

不可能變為可能

就是這樣，那個曾經打定主意「以後唔跑」的女孩消失不見，變身為一個求進成癮的跑步魔人。從2021年開始系統訓練至今持續進步，今年更一口氣在石門10K、渣馬到沙田10K連續三槍10公里賽事穩定地跑出37分鐘佳績，令人眼前一亮。

「我曾經覺得10K無可能跑到37、38分鐘」，她用行動證明，昔日的不可能也能夠變為可能。正式起步較同代跑手遲，當發現自己原來都可以的時候，也為昔日「年少無知」沒有努力練跑感後悔。

跑步人誌︱黃祖琛近年愈跑愈快，已晉身為香港前列跑手。（夏家朗攝）

800米仲想試多次

當然世事無如果，給她再選一次，結果可能還是一樣，事實就是她的努力在今年開花結果，不同距離皆刷新個人最佳成績（PB），她期望成績持續拾級而上。問她「會否想代表香港？」琛囡坦言之前的她不會奢想，「近兩年先開始有少少想，最近覺得可以一試，代表香港會是其中一個目標」。

主項10公里路賽以及5000米和10000米徑賽以外，她已開始涉足半馬，2023台北半馬首次跑這距離已跑出1小時24分06秒，去年再戰進步到1小時22分55秒，並計劃在明年或後年挑戰全馬。

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主項距離愈來愈長，她在中距離其實尚有個「未了心願」，「中距離陷入樽頸，800米PB成績2分30秒，麻麻哋，仲想試多次」，嘗試的過程中不禁懷疑：「我係咪只係去到呢啲水平？」尤其當其他距離陸續PB，800米成績彷彿成為她心頭中的一根刺——根據訓練成績，理應表現更好，只好繼續相信訓練過程，「想試一次2分29都好吖！」

就是這種對進步的執着，推動黃祖琛跑得更快也更遠。

跑步人誌︱黃祖琛在今年渣馬「大PB」，成功突破樽頸。（受訪者提供）

跑步人誌︱黃祖琛與教練文少杰。（受訪者提供）

（跑步人誌．黃祖琛︱系列之一）