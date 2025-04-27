行路Fantasy｜走在紅磡感悟生活與生死　滿足理想社區想像

過去一年，一套有關殯儀業和生死的賣座電影《破。地獄》，令紅磡區關注度急升，很多人都在觀賞電影後去該區漫步一下，找回一些電影場景再三細味。今次閒人亦選擇以這裏作為散步路線的起點，並由紅磡區的核心一路行到其周邊社區。

撰文：閒人止步



上月由久違的咖喱山兄粉墨登場，再次帶大家遊大埔，今次小弟將焦點帶回九龍區。

探索大埔新盤上然 旅遊勝地摩囉潭桃源洞的興亡史

其實閒人一向欣賞紅磡區，如果計及紅磡核心區域、黃埔以至土瓜灣組成的「廣義紅磡區」（即類似Greater London的概念），閒人認為紅磡是一個非常宜居的社區。

首先理想社區定義可能人人大不同，對於閒人來說怎樣才是理想社區呢？首要應該是公共交通配套，紅磡區本身巴士路線多、又一度是鐵路總站，還有渡輪服務，本來已是高分之選，而自東鐵線直接過海分擔過海隧巴流量後， 更是四通八達。住宿方面，區內有公共屋邨，亦有大型私人屋苑和其他私樓，而街市、商場和餐廳都不缺，衣食住行配套充足。

話雖如此，都要實地到訪，行吓先有另一番體會。

【行路Fantasy紅磡】由紅磡邊陲位置起步。（閒人止步攝）

閒人過往Fantasy推介路線：

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閒人止步行路Fantasy紅磡周邊區域資訊一覽。（01美術製圖）

閒人先由觀音廟一帶起步，見到一幢三層高的白色建築為紅磡三約街坊會，三約是指紅磡、鶴園角和土瓜灣，根據該會網頁記載，這三個區的街坊早在1873年已籌建旁邊的觀音廟。1902年，「紅磡三約公所」正式創立，公所先後設立義學和公立醫局，後於1951年改組成現時的街坊會，同年街坊會興建的兒童遊樂場開幕。

【行路Fantasy紅磡】紅磡三約街坊會。（閒人止步攝）

3年後，街坊會在現址興建會址，並在一樓設立全港第一間街坊會圖書館，提供一個安靜的學習空間予學生。街坊會在1959年獲得資助，於觀音廟旁邊興建免費留產所以應付戰後嬰兒潮帶來的醫療壓力，現為普通科門診診所。

旁邊的觀音廟則不用多介紹，每年總有一日半日能在新聞上見到。紅磡觀音廟是香港九龍最大規模的觀音廟，為香港一級歷史建築，每逢農曆正月廿六「觀音開庫」，都會吸引很多善信前來參拜及「借庫」。

之後閒人慢慢走到有多間殯儀館的一帶，為何紅磡一帶會成為殯儀業的集中地呢？閒人出發前都做過一些功課，原來香港在開埠後至二戰前，主要填場大多位於港島區，若家境普通的使用者，殯儀服務通常由義莊包辦，通常會提供靈柩暫存、大殮、出殯及下葬等服務；而家境較富裕的，通常會光顧長生店的上門式殯儀服務，於家中發喪。

【行路Fantasy紅磡】電影場景過去一年來都成為影迷朝聖之地。（閒人止步攝）

戰後人口急劇增長，九龍區的油麻地及旺角區亦開始有殯儀館營運，政府亦開始於較偏遠的新界地區如和合石開闢墳場。雖然在50至80年代，九廣鐵路設有合石支線服務，以方便日常運送遺體及骸骨往和合石的火葬場及墳場，及於每年的清明節和重陽節運送前往當地掃墓的乘客。不過和合石始終偏遠，於是政府於紅磡設立中央「永別亭」，在靈柩運往和合石前，供親友作最後送別。正因如此，區內開始多了長生店及花店，加上70年代開始有多間殯儀館相繼落成，慢慢發展成一個集中的殯儀區。

【行路Fantasy紅磡】紅磡給人其中一個印象是殯儀業集中於此區。（閒人止步攝）

閒人不知道電影是否能令人有些啟發，不過純粹看觀眾反應，又覺得社會已開始不再那麼忌諱談論生死議題，以往很多時聽到有人比較「棹忌」行近殯儀館，其實住在附近的人又有何感想？閒人始終都相信「平生不作虧心事」這個道理。

遊走完紅磡核心區域後，閒人一直沿馬頭圍道向土瓜灣方去行，沿途見到食肆林立都差點抵受不住引誘，不過剛食過飯就忍一忍，多行幾步當做運動。走着走着，走到海邊原來已是海心公園一帶。

【行路Fantasy紅磡】海心公園原址是未填海前的海心島。（閒人止步攝）

海心公園原址為海中的一庭小島──海心島，島上同一位置有一座海心廟，島上四周怪石嶙峋，其中以魚尾石最形神肖。島上原來設有龍母壇，往日參拜者以漁民和水上人居多。除了善信外，海心廟從前亦為九龍城著名的旅遊勝地，島上的魚尾石更是有名的景點。填海前小島對岸常設小艇，以接載遊客往返。1964年，土瓜灣進行填海工程，海心島自此與陸地相連，龍母壇亦移至下鄉道天后廟旁續受善信祭祀。1972年，填海工程完成後，賽馬會撥款興建海心公園，保留了原有的魚尾石、海心石及大部分自然景觀。現時在海心亭更能遠眺啟德體育園主場館，觀景一流。

【行路Fantasy紅磡】海心公園可遠眺啟德體育園主場館。（閒人止步攝）

走出海心公園後，回頭向黃埔方向走，先穿過一段工業區和學校區，然後走到衣食住行應有盡有的黃埔花園，這個由黃埔船塢改建發展成的藍籌屋苑雖然已有一定樓齡，但仍然不斷有改變，近年地鐵開通更加是一大發展。

【行路Fantasy紅磡】黃埔花園是十大藍籌屋苑之一。（閒人止步攝）

【行路Fantasy紅磡】黃埔花園是十大藍籌屋苑之一。（閒人止步攝）

交通配套四通八達，可謂無得輪：

紅磡區內有公共房屋，有私樓，亦有過渡性房屋：

【行路Fantasy紅磡】新建私樓、大學宿舍及過渡性房屋同處一街，饒富意味。（閒人止步攝）

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【行路Fantasy紅磡】搭上渡輪，看着海，聽着歌。（閒人止步攝）

走過黃埔後，天開始黑，於是直取海濱公園乘渡輪回港島，在海上望着夜景，忽然唏噓起來，有感而發，#哪個時勢能沒有歌。

《普渡眾生》（2024年）



輪迴塵間的人 今生可能

渡化纏繞的半生

隨落葉生根 毋用來悲忿

回望在多少遺憾中普渡的眾生

才覺已得到福蔭



路線：蕪湖街 > 差館里 > 機利士南路 >曲街 > 老龍坑街 > 溫思勞街 > 必嘉街 >寶來街 > 馬頭圍道 > 落山道 > 海心公園 > 崇安街 > 庇利街 > 紅磡道 > 德安街 > 德豐街 > 紅磡南道 > 紅荔道 >紅樂道 > 紅鸞道 >紅磡海濱花園



時間：約4小時（連沿途拍攝）

步數：15456（Garmin fenix 7X作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：日間、陰天



【行路Fantasy/紅磡】閒人約花費4小時走完全條紅磡區路線。（Google地圖）

上屆行路Fantasy各輪路線重溫：

第1輪賽果｜首位台主誕生 誰人率先跑出？

第2輪賽果｜啟德散步路線輕鬆實用成心水

第3輪賽果｜熟悉又陌生的廣東道 街道冷知識此中尋

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第5輪賽果｜大埔大戰中西區 兩代工業村穿越感稍勝

第6輪賽果｜維城路線創紀錄 九龍大學遊引人反思

第7輪賽果｜港九新界三區大戰 偽遊客九龍遊贏特色