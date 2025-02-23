行路Fantasy｜舊山頂道全走中環直上太平山　一次過消脂懷古觀景

農曆新年過後，應節食品吃多了難免飽滯，於是閒人選擇慢步上山頂，作為蛇年第一行的散步路線。

撰文：閒人止步



先說說舊山頂道的歷史，它於1923年建成，是接中環與山頂爐峰峽之間的一段馬路，當時名為「山頂道」。及至1960年9月1日，連接灣仔峽至爐峰峽的一段建於1923年的司徒拔道，易名為山頂道，於是當時的山頂道則易名為今日的「舊山頂道」。

舊山頂道雖然陡斜，但仍不算是香港最陡斜的街道，其最高斜道僅為1:6，與西區的西邊街、跑馬地的樂活道及山光道等相若；較它更斜的有斜度為1:5的東邊街、鴨巴甸街，以及兩條全港其中兩條最斜的的街道，斜道達1:4的正街與卑利街。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】舊山頂道起點就在這一十字路口，路中心的大樹為最佳標記。（閒人止步攝）

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閒人止步行路Fantasy舊山頂道全走資訊一覽。（01美術製圖）

今次閒人的目的純粹是為了全走一次舊山頂道，而且中西區與山頂區的往來辦法四通八達，所以起點和終點之後的交通連接暫且不贅。舊山頂道的起點位置是連接羅便臣道及雅賓利道，最易理解的形容就是在動植物公園最頂端。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】舊山頂道就在動植物公園最頂端出口對面。（閒人止步攝）

起步後一直都是較陡斜的行人路上行走，沿途兩旁都有不少住宅，而舊山頂道1號門牌，則由現時屬香港明愛轄下的嘉諾撒醫院擁有，該醫院在1929年由嘉諾撒仁愛女修會，並於1991年將行政管理權交給香港明愛。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】嘉諾撒醫院位於舊山頂道1號。（閒人止步攝）

【行路Fantasy/舊山頂道遊】香港婦女遊樂會位於舊山頂道。（閒人止步攝）

前行不遠處，就見到舊山頂道第一個特色景點，當見到香港婦女遊樂會在路旁左邊之時，就會見到一條高架行車橋在眼前，其實這是一條連接梅道的行車路，行人則要繞往天橋側的一條樓梯走上，當見到一座豪宅裕景花園，旁邊即有行人路繼續接上舊山頂道。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】這條古橋是梅道與舊山頂道的連接車路。（閒人止步攝）

一路走上，行道仍然陡斜，會見到不少外傭姐姐在溜狗，轉個彎後，街道兩旁繼續是豪宅，不用擔心走錯路，一直向斜坡上行就是。再拐一個彎，已走到舊山頂道行車路的盡頭。此時路的右手邊有一座亭和一條分叉小路，名為張保仔古道，是昔日一條連往西半山的橫山小徑；再向前行見到兩個分叉路口，左邊是可以行車的小路地利根德徑，右邊則繼續是只能行人的舊山頂道。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】舊山頂道沿途一路陡斜。（閒人止步攝）

【行路Fantasy/舊山頂道遊】舊山頂道行車路完結位置，有一涼亭和張保仔古道入口。（閒人止步攝）

沿此路繼續向前行，右邊見到一些古舊的水務設施，不遠處則有此路線重點景物——維多利亞城1903年界址的界石。在上一輪行路Fantasy之中，閒人都有撰文介過維城界石和當年四環九約的故事。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】經過涼亭後前行，左邊路口是可以行車的地利根德徑，右邊則繼續是只能行人的舊山頂道。（閒人止步攝）

【行路Fantasy/舊山頂道遊】舊山頂道上的1903年維城界石。（閒人止步攝）

一直沿斜路慢步上山，雖然景物不多，但慢慢在林蔭樹下稍作運動出一身汗，輕輕鍛煉心肺、舒一舒腳頭也是有益的事，雖然這段路現時不作行車之用，但回想當年有人要沿此路抬轎上山，真是難以想像。沿途有不少避雨亭和長凳，亦有公廁和仿古街燈等設施，可以給人稍作休息。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】沿途遊人不少。（閒人止步攝）

回想年少時，閒人與朋友在中秋和重陽都有沿此路上落賞月登高，由於一路都是石屎馬路又有街燈，就算中學生夜行也不成問題。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】在林蔭樹下行走，感覺清新。（閒人止步攝）

【行路Fantasy/舊山頂道遊】抬頭已見凌霄閣就在不遠處。（閒人止步攝）

走着走着，不消半小時，到達一個重要分叉路口，當抬頭見到一纜車橋和一間紅色外牆的屋子，就知路途已屆尾聲。此時如果向纜車橋方向直行，就是種植道和白加道交界，會見到那個經常被用作拍戲場景的白加道纜車站。若要繼續走完舊山頂道，則要180度U-turn，繼續沿斜路上山。

前行不久，已可看見山頂凌霄閣的基座，這時右手邊路旁有一休憩花園可作小休，公園盡頭有一灰白色建築物，是水務署的山頂倉庫，這座香港二級歷史建築現時仍然空置，未有開放遊人參觀，只能從外圍細看這座逾百年前建成，當時山頂少數的建築物。

過了這地，拐一個彎後，走上樓梯已登上了盧吉道，凌霄閣、山頂廣場、太平山餐廳等盡入眼簾。這位置同時亦是香港聞名世界的「四徑」之一港島徑的起點。

走完全條舊山頂道，離去方式四通八達，纜車、小巴、巴士、的士任君選擇，嫌運動不夠可以用腳走路、無論原路走回中環、經西環、灣仔或香港仔落山亦可，當然亦可以在山頂走走逛逛扮下遊客，拍照打卡購物食個飯，支持一下香港經濟。

【行路Fantasy/舊山頂道遊】上到山頂盧吉道山頂道交界，豁然開朗。（閒人止步攝）

【行路Fantasy/舊山頂道遊】做一些遊客行為，打卡。（閒人止步攝）

【行路Fantasy/舊山頂道遊】山頂廣場。（閒人止步攝）

【行路Fantasy/舊山頂道遊】太平山餐廳。（閒人止步攝）

路線：舊山頂道全走，中環半山起步，至山頂廣場完結



時間：約1小時（連沿途拍攝）

步數：8256（Garmin fenix 7X作紀錄）

難度：3/5

時間／天氣：日間、陰天



【行路Fantasy/舊山頂道登頂】閒人約花費40分鐘走完全條舊山頂道。（Google地圖）

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