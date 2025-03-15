行路Fantasy｜探索大埔新盤上然　旅遊勝地摩囉潭桃源洞的興亡史

最近大埔馬窩路推出新樓盤Le Mont上然，引人好奇。作為居住大埔逾30年的街坊，發現自己從來沒有行過馬窩路及上然那邊，所以趁機行一行，看看上然在什麼地方，順道探索一下舊時大埔兩大旅遊景點摩囉潭及桃源洞的現狀。

摩囉潭及桃源洞在50年代至70年代為大埔以至新界的著名勝地，為天然淡水游泳場，吸引大批市區遊客來消暑嬉水，同時發生過多宗溺水的致命意外。隨新市鎮發展，當年引人入勝之地已不復存在。

文：咖喱山



真的，每次行大埔都會撞到貓咪。

大埔街坊又帶大家「見步行埔」，探索大埔社區的環境及歷史。今次的散步路線從大埔墟港鐵站旁的新達廣場出發，起點交通便利，之後行往馬窩路，途經摩囉潭及桃源洞的舊址，再一探新盤上然的位置，之後沿郊鄉馬路行落泮涌，以大埔墟新街市為終點，方便大家「食好西」，全程行1小時。

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「咖喱山」今次的行路路線。（01美術製圖）

大埔墟站A出口搭扶手電梯上新達廣場，穿過商場往運頭塘邨方向，走行人天橋橫過南運路。不用入邨，沿南運路行，橫過達運道，路旁有小丘，丘上的鄉村叫白橋仔。在白橋仔小丘旁邊，就是馬窩路花園及羅定邦中學，此處便是昔日的摩囉潭，又稱摸螺潭。

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大埔摩囉潭｜天然淡水泳池 深受市區遊客歡迎

據《新界風光》記載，摩囉潭寬一丈多（估計4至5米），長四丈多（估計14至15米）。舊日報章介紹，摩囉潭在桃源洞的下游，大帽山水沿桃源洞小坑而下，到摩囉潭為山丘橫阻，山水就在此成九十度轉角流出，摩囉潭就是水流轉角而形成。60年代的報章稱，大埔摩囉潭為港九人士到大埔旅遊之集中地，尤以在夏天最為熱鬧，該處四周樹木婆娑，而中央有一頗大之天然儲水池，山溪流水整日涓涓而下，故一眾人士譽之天然淡水泳池，因此每逢夏季港九及新界人士到該處旅遊海浴者，非常眾多。

《新界風光》介紹60年代的大埔時，亦以摩囉潭及桃源洞為標題。

然而，天然而成的摩囉潭屢生意外，多人溺斃，所以大埔的鄉紳決定募資大修，一為大眾安全，二為旅遊商業發展。據1959年報道，大埔商會決心修葺摩囉潭，所費頗巨，故舉行粵劇表演籌款。報道稱，摩囉潭底怪石嶙峋，不譜湖底情狀之泳者，時因不慎，致溺斃其間，迷信者則訛傳有鬼作祟；他們計劃施工炸湖底礁石，砌築堤壩，堵截山泉，調節水量，更設備涼亭、石凳。

在1982年的高空鳥瞰圖見到摩囉潭。（香港地理資訊地圖截圖）

對照現今的地圖，摩囉潭就在羅定邦中學籃球場的位置。（香港地理資訊地圖截圖）

至1962年6月10日，摩囉潭重修工程完成，時任大埔理民官陸端主持石碑揭幕。當日報道稱，過去摩囉潭乏人管理，亂石堆積，泳者易生危險，所以地方人士發起修建，踴躍捐輸，又得大埔理民府撥助英泥。修建委會主席黃源章捐了1000元，他在揭幕禮上說：「不但地方青年游泳可獲安全，市民到此旅遊者，亦多得一好所在，對大埔商業繁榮，亦得益不少。」

《華僑日報》當年有關摩囉潭重修完成的報道。

本身是碗窰鄉紳的大埔商會主席馬世安當時解釋摩囉潭的名字來源，他表示在30年代很少大埔居民在那裏游水，本來村民叫它做倒角潭，那時新界警署未有華人警察，全用印度人，當時大埔警署只有13名「摩囉」駐守，夏秋季時間，此十多名摩囉均在此潭游泳，日久鄉人叫此潭為摩囉潭。然而，在1963年的報道另有說法，稱數十年前有一摩囉人在潭中溺斃，因而得名。

摩囉潭的繁盛已成過去，大埔在80年代發展為新市鎮，政府大幅改變河道走向，摩囉潭消失了，成為了陸地，離大埔河都有一小段距離，現址成了羅定邦中學。再風光的旅遊景點，亦會隨城市發展而消失。

沿達運路續走，行至馬窩路口，對面有座小山，為桃源洞村現址。目前桃源洞村一帶被圍板所包圍，進行工地平整工程。政府在2021年提出桃源洞建屋計劃，地政總署去年宣布，收回那裏的土地，推行公營房屋發展計劃，提供2300伙公屋單位，預計最快2032/33年度入伙。

地政總署收回1.8萬呎私人土地 發展大埔桃源洞公屋、涉2300伙

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大埔桃源洞｜舊日旅遊蓬勃 「甘泉別墅」出租麻雀牌

以前，桃源洞其義有二，一指村，二指潭。過去那座小山下建了很多村屋，如今變成達運道及單車徑，村旁有一潭，大約在現時德雅苑遊樂場的位置。據《新界風光》介紹，桃源洞由流水聚成一潭，寬約一丈（3米），長三丈多（約10米），可游泳。

在1982年的高空鳥瞰圖見到桃源洞。（香港地理資訊地圖截圖）

對比現今地圖，桃源洞水潭大約位於德雅苑遊樂場的位置。（香港地理資訊地圖截圖）

根據在1957年一篇《大公報》的遊記，詳述了作者元仲由摩囉潭行到桃源洞的風光，各位讀者可以想像一下那時的景象。該篇題為〈天然的淡水游泳勝地 大埔的桃源洞〉文章道：「看過摸螺潭，沿稻田旁靠左的一岔路走去，穿過幾間農舍，一會，又聽見水聲，不數步，眼底出現一排參差不齊的巨石，水在縫隙中流過，跨越後，面前就出現三間廟宇式的磚屋，靠右的一間門上寫著『桃源洞』。據鄉民說，早年有幾個隱士曾建屋卜居於此。至今屋宇仍保持原狀，只是門常常關著，不知裡面有沒有人。靠左的一間門上有『水月宮』三字，據說是幾個吃長齋的姑娘靜修之所，門也常是關着。」

《華僑日報》在1967年報道，有關大埔鄉紳成立小組改善桃源洞。

《華僑日報》在1967年報道，大埔地方人士希望將桃源洞發展為旅遊區。

該篇50年代報道的講法與60年的《新界風光》有異，文章稱桃源洞比摩囉潭大，文稱：「只要沿着水月宮牆上『甘泉』兩字底下的箭頭走去，經過兩三家農舍，便看見巨潭，面積比摸螺潭至少大兩倍，長約六十公尺，最寬處約二十多公尺，右首山泉水滾滾而來，全部匯集於此，外溢的水在亂石的縫隙流出，故潭水永遠保持潔淨。居民對此潭無以名之，於是就稱它為桃源洞。潭旁搭有幾間木屋，名曰『甘泉別墅』，出租麻雀牌、泳具、並有汽水、餅食供應，還設有更衣室，每人收費一毫。潭邊還有幾株參天老樹，濃蔭覆水，日光透射不到下面來。」

與摩囉潭一樣，桃源洞經常發生意外，據1967年的報道，一年有3人溺斃，據報因為潭底有巨穴，泳客容易出事。意外頻生後，大埔鄉紳又成立小組，籌募施工費，清理桃源洞底的巨穴。同樣因為新市鎮發展，政府整理河道，修建大埔河，桃源洞的水潭消失。比起摩囉潭，桃源洞至今仍保留到村名，令人從優美的名字幻想過去風光。未來那裏興建公共屋邨，不知會否叫桃源洞邨？

桃源洞。

桃源洞及馬窩一帶還是宗教勝地，以前桃源洞有道教的鑪峰學院，也是大埔的一時名勝，但已被拆卸。目前這一帶還有定慧寺、忠和精舍、錦華精舍等宗教機構建築。

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沿馬窩路上行，途經新峰花園，上到海拔約50米高的迴旋處，那裏就是新樓盤上然的工地。途中遇上一位熱心的地產經紀，跟我由新峰花園行上來，不斷游說我，說他有車載我到長沙灣看示範單位。行到馬路盡頭，為今次路線的最高處，有馬窩休憩處及馬窩村福利康樂中心。馬窩村福利康樂中心地下有間士多，建築工人排隊買飯，生意不錯！

上然位於接近馬窩路盡頭的迴旋處。

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續走村中馬路由馬窩往泮涌，在錦山的山腰行走，途中可以俯瞰新峰花園、羅定邦中學的景色。行到火車路旁的泮涌村，經過火車橋下的石拱隧道，便行至大埔人稱為「新街市」的大埔墟街市及熟食中心。這個街市十分有名，有些住沙田、火炭的朋友亦會特地來此買餸。

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熟食中心是大埔美食匯聚之地，之前寫大埔美食路線都簡單介紹過。想食點心有林記，想食豬扒麵有東記及世記，想食魚蛋粉麵洪記、欽記及平記，想吃晚飯小炒的有伍仔記及三小姐。路線以此為終，方便區外朋友散步後吃點東西，全程約2.5公里，慢行散步1小時完成。

火車橋下的隧道，連接「新街市」及泮涌。

有興趣去看看上然實際位置的朋友，不妨參考一下這條路線，順道了解大埔的歷史風光。

此次路線圖。

路線：新達廣場 > 南運路 > 達運道 > 羅定邦中學（當年摩囉潭位置） > 桃源洞 > 馬窩路 > 上然 > 馬窩休憩處 > 泮涌路 > 大埔墟街市及熟食中心

需時：約1小時

步數：4192步

難度：1/5

時間/天氣：上午時分、天晴



更多數據：

平均溫度：30度

燃燒卡路里：205大卡

平均心率：86次/分鐘



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire記錄

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