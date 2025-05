跑步行山｜周潤發70大壽的啟發：70 is the New 40｜張樹槐來稿

今日518,正是周潤發的「發哥誕」!今年他70大壽,正式踏入「70後」,首先要祝他「行山跑步腳無敵,攝影神級作品精」!

有謂「上得山多遇發哥」,不少網友都笑稱曾在行山期間「野生捕獲」發哥,與他打卡Selfie。近年,有無數關於他參加10公里或半馬的報道,但即使我跑步和毅行已超過20多年,卻始終未能與他「偶遇」,甚為可惜!

2025年5月18日是周潤發70歲生日。(梁鵬威、高詩琦攝)

渣打香港馬拉松2025|半馬:周潤發衝線。(高詩琦攝)

發哥曾說:「我的理想是做一個快樂的普通人。人愈成長,愈發現,人生中真正難的不是賺多少錢,而是如何保持一顆安寧的心,過着平凡而快樂的生活。」相信發哥現已是「七十而從心所欲」,不為物質而活,但求生活健康,舒適自在,不求奢華名利,這正是理想的人生。

發哥另一令人欣賞之處,是他的親民態度。不論在茶記街市,還是山上跑道,他身邊總有不同年齡與階層的粉絲主動與他打招呼及合照甚至一起跑步,難得這位國際巨星從不擺明星架子,總是微笑大方應對,人緣之佳早已深入民心。跑步,尤其是長跑,有時候看似是個人的事,但在路上與同道中人一起並肩同跑,不論相識與否,那怕是一下眼神的交流,一次點頭微笑,在精神上都有着互相支持的作用。有發哥落場,跑友固然特別「醒神」,即使他不在現場,自組小團隊一起跑,談笑之間「用腳」,縱然跑上數小時也不覺漫長。

發哥招牌自拍。(資料圖片)

長跑講求持之以恆的訓練,但要持續不斷,有時亦會遇到「想縮沙」之時。這時候,跑友之間互相「應援」也會有推動作用。我多年前已用有超過十萬會員的中銀人壽「大家減齡」App,在App上可看到朋友們做運動的進度,互相「派心」打氣,藉科技之便互相鼓勵,而往往就是這看似不經意的一點關心,令跑友繼續加油。

早年,有書以《60 is the New 40》命名,而隨着人們日益注重健康,已另有書將這年齡推至《70 is the New 40》。適逢發哥踏入「70後」,在這「新40」之齡,fit爆跑步之餘,甚至擔當跑步推廣大使亦綽綽有餘。隨着香港人口日漸老化,我們應鼓勵更多人有空便「郁一郁」,而一起做運動更能帶動活躍氛圍,令更多人注意保持健康的生活模式,心境與「fitness age」齊齊保持40。

《70 is the New 40》(網上圖片)

最後,祝發哥生日快樂,10K、半馬一再PB,如他所說,成功在80歲前於2小時內KO半馬!更祝讀者們Happy Running!

張樹槐

達人傳訊董事總經理,運動KOL。在世界六大洲完成超過130全馬,包括馬拉松大滿貫的六大賽事(World Marathon Majors)。