行路Fantasy｜小XX山寨景點打卡風氣庸俗　原生文化特色更見精彩

近日有報道指，大圍村在社交媒體上被稱為「小京都」，引來不少遊客慕名前往打卡，閒人亦好奇，跟風前去看一看，順便沿城門河畔由大圍走到沙田，一路上有感而發。

撰文：閒人止步



【行路Fantasy大圍沙田】閒人今次路線由大圍站出發。（閒人止步攝）

閒人在一個天氣晴朗的中午從大圍站出發，第一站即前往人氣景點大圍村看一看。在到訪前，閒人亦有詢問過住在大圍的街坊朋友，都表示住在附近都不知道原來附近有個如此響噹噹的別號「小京都」。

傳媒報道的「小京都」與閒人所見比較：

【行路Fantasy大圍沙田】積存圍的圍門，其實是香港二級歷史建築。（閒人止步攝）

在附近走了一轉，發覺如果擅於運用攝影角度加上少許想像，硬要說是似京都也無可厚非，不過只要圍住大圍村簡單行一圈，就會發現其實有很多更值得細味的地方。

【行路Fantasy大圍沙田】大圍村內多小巷子，望進去別有風味。（閒人止步攝）

大圍村本身是沙田區歷史最悠久及規模最大的圍村，於明朝萬曆二年（即公元1574年）建村。村中積存圍的圍門，更被評定為二級歷史建築。

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離開大圍村，沿新建豪宅旁走到城門河上游，一條林蔭小路結合行人路和單車徑，能抵住正午烈陽神功，不久就到達香港文化博物館。

閒人止步行路Fantasy大圍沙田周邊區域資訊一覽。（01美術製圖）

【行路Fantasy大圍沙田】香港文化博物館外貌。（閒人止步攝）

文化博物館於2000年底正式對外開放，館內設有12個展覽場館，除了金庸、粵劇文化等常設展覽外，近期亦有香港漫畫相關的展覽，值得一看。館外豎立的李小龍像更是遊客必到的打卡點。

【行路Fantasy大圍沙田】沿城門河散步，悠然自得。（閒人止步攝）

【行路Fantasy大圍沙田】城門河兩岸多樹蔭小橋，散步一流。（閒人止步攝）

離開博物館沿河畔繼續前行，很快就進入沙田公園範圍，這個佔地10公頃的公園，原名沙田中央公園，於1988年開放。園內分為多個特色公園，最出名莫過於種植了逾10萬棵植物，品種超過400種，當中有不少屬罕見品種。

天氣炎熱，穿過沙田公園可到新城巿廣場唞一唞涼，或食過飯。新城市廣場建成於1984年，當年適逢火車剛電氣化不久，沙田仍處於近郊位置人口偏低，初期門庭稍為冷落。其後日資百貨八佰伴到此開業後，乘着鐵路網絡和設施發展，加上沙田新巿鎮人口增加，今日新城巿廣場已極具規模，甚至是香港大型綜合商場的龍頭份子。

走出新城巿廣場，轉到沙田鄉事會路踏上沙燕橋往城門河對岸。沙燕橋以1980年代初首支華人少年棒球隊「沙燕隊」命名，貫通往來沙田市中心與沙田圍等地的交通。沙燕橋兩邊的公共屋邨如瀝源邨、沙角邨和博康邨，都有一些傳統大牌檔或冬菇亭式食肆，是香港特有的特色飲食文化，在天氣較涼時很值得遊客到訪。

經過博康邨後，走到旁邊較陰涼的小徑，可前往區內保存得最好的圍村之一曾大屋。曾大屋又稱曾氏大屋，舊稱山下圍或山廈圍，始建於清朝道光年間，在第二次世界大戰時曾收容逃難人士，所以被尊稱為「曾大屋」。曾大屋建築充滿官家氣派，將防禦和抗敵的因素集於一身，與新界其他圍村面貌迥然不同。

走着走着，繞經沙田一圈後又回到大圍，既然過了城門河對岸，也順道一遊車公廟。現時大家見到的車公廟，建築群其實頗為龐大，但外圍紅色高牆那座現時向公眾開放的車公廟建築，是在1991年開始重建，至1994年完成，新廟總面積達5350平方米；而其後方的車公古廟，才是原本的沙田車公廟。

【行路Fantasy大圍沙田】車公廟外圍的部份在1994年重修落成。（閒人止步攝）

位於新建築之後的車公古廟建於17世紀，實際年份已不可考，據廟內碑記所載，古廟曾於光緒十六年（1890年）重修，並被評為香港二級歷史建築，目前不會開放給市民入內參拜。

車公廟顧名思義主祀車公。相傳車公是宋朝末年的一名忠臣，蒙古滅宋，宋帝昺逃到廣東，車公一直護駕到香港，途中病逝。受到當地鄉民的紀念與供奉。相信大家都會記得，每年農曆年初二車公誕，香港政府及新界鄉議局都會派員代表香港及沙田，到車公廟為香港來年運程求籤。

【行路Fantasy大圍沙田】善信參拜車公後，多數會轉轉風車求轉運。（閒人止步攝）

車公誕原為農曆年初二，但因年初三是「赤口」不宜拜年，男女善信於是多於年初三拜車公，故每年農曆年初三車公廟都會人頭湧湧。善信上香朝拜後多會轉動壇前的銅風車，祈求新一年轉好運。據華人廟宇委員會指，車公廟每年參拜人數達50萬人次。

【行路Fantasy大圍沙田】大圍近年已有很多新樓豪宅落成。（閒人止步攝）

沿城門河兩岸兜了一圈，閒人覺得香港本身都有很多具特色的景點可堪細味，而本身融滙古今中外東西文化的特徵，正是香港獨一無二的賣點。

【行路Fantasy大圍沙田】大圍沙田區其實很有自己特色，有自己賣點。（閒人止步攝）

其實世界上每一個地方都有自己可推廣之處，只要能捉緊機會，認清方向，總有其吸引的地方。閒人反而不明白，為可有一類遊客，很喜歡遊覽一些「山寨版」、「A版」甚至翻版景點，或者抄襲別人名勝在自己國家建立微縮景區當成招徠。如果想看京都風景，直接到京都就是，巧立名門建立一些小京都小巴黎小乜乜，或者以港版乜乜自居，是何等的沒有志氣！

想看世界就直接走向世界，何需通過山寨的世界之窗？

路線：大圍村 > 文化博物館 > 沙田公園 >新城巿廣場 > 瀝源邨 > 沙燕橋 > 沙角邨 >曾大屋 > 車公廟



時間：約3小時（連沿途拍攝）

步數：16156（Garmin fenix 7X作紀錄）

難度：1/5

時間／天氣：日間、晴天



【行路Fantasy大圍沙田】閒人約花費3小時走完全條路線。（Google地圖）

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