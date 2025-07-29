On Cloudsurfer Max實測 承托推進軟中帶勁 日常長距離訓練必備

長跑路上，除了追求速度，更講究跑者的韌性——即使看似簡單的日常慢跑，只要跑者持之以恆，終能一步步跑得更遠。

On最新推出緩震跑鞋Cloudsurfer Max，是品牌目前唯一擁有雙層CloudTec Phase®️技術的跑鞋，雙層緩震結構讓腳跟到腳尖達到順暢能量過渡，保持自然前進的節奏感，36毫米厚的中底亦有助卸走衝力，為雙腳帶來更紮實的支撐。Cloudsurfer Max的定位是為達致更長距離與更好表現的日常長距離訓練跑鞋。筆者早前以三課慢跑一共59.5公里實測Cloudsurfer Max，我會以「軟中帶勁」形容這雙跑鞋，吸震之餘亦帶領跑者柔和地前進，無論是初階跑手用以日常慢跑，或資深跑手用作長距離訓練和輕鬆跑，CloudSurfer Max都是好拍檔。

撰文：跑手T 攝影：鄭子峰



On Cloudsurfer Max實測｜經過三課一共59.5公里的實測，筆者認為這雙跑鞋「軟中帶勁」，是日常訓練好拍檔。(鄭子峰攝）

On Cloudsurfer Max實測｜Cloudsurfer Max是On唯一擁有雙層CloudTec Phase技術的跑鞋，柔韌地承托跑手雙腳。(鄭子峰攝）

Cloudsurfer Max是On唯一擁有雙層CloudTec Phase技術的跑鞋，開箱後用手掐一下鞋底兩款泡綿，雙層CloudTec Phase柔軟亦富彈性，較貼近腳掌的Helion Superfoam則較薄但韌性較強。嵌於中底的Speedboard被移除，穿上腳足感更柔軟舒適。中底達36毫米厚（前後掌落差6毫米），是Cloudsurfer系列中最厚，緩震度亦最高。

鞋面設計方面，全新精工網眼布料柔軟透氣，針織鞋舌貼服舒適，而且縫以橡筋帶連接鞋籠，跑動時不易走位。足跟杯物料堅固，後跟位置附有棉料填充物，能提供額外穩定性同時保護腳跟。柔軟的鞋後領織布延伸出一個印有品牌標誌的小環，作為裝飾十分精美。

Cloudsurfer Max的鞋帶設計別具心思，一拿上手便留意到其特別編法。品牌捨棄傳統鞋帶的孔眼穿插方式，換上另一條橙色鞋帶，與鞋舌呈平衡狀向腳背伸延，以充當傳統鞋帶固定點，既特別又美觀。由於用了新方法，所以跑者在起跑前可特別留意微調鞋帶的鬆緊度。

On Cloudsurfer Max實測｜跑鞋的鞋帶設計別具心思，起跑前可特別留意微調鞋帶的鬆緊度。(鄭子峰攝）

跑鞋測試課表

1. 輕鬆跑荃灣西至深井來回共15公里，平均配速5分13秒

2. 雨中慢跑青山公路12.5公里，平均配速5分18秒

3. 備戰馬拉松長課32公里，平均配速5 分03秒

實測感覺：像記憶枕般柔韌地承托雙腳

根據鞋子命名及官方介紹，我期待穿上Cloudsurfer Max會有如踩棉花糖的柔軟觸感，穿上腳後果然柔軟舒適，但感覺是軟中帶勁，也許就是Helion Superfoam獨有的柔韌感，為跑鞋帶來緩震以外的靈活反應及承托。Cloudsurfer Max的柔軟度較像記憶棉枕頭，沒有軟得像要溶化在內般的包裹感，也沒有極高能量回彈的銳利，它就像枕頭般承托着跑者的體重，在跑動時吸收從地面而來的震盪，帶動跑者柔和前進。

On Cloudsurfer Max實測｜開鞋前一天，筆者進行了較高速的訓練，雙腿有點疲勞，穿上Cloudsurfer Max 在有輕微上落的青公輕鬆跑，步履舒適自然。（鄭子峰攝）

開鞋前一天，我剛進行了較高速的訓練，雙腿有點疲勞，穿上Cloudsurfer Max 在有輕微上落的青公輕鬆跑，步履舒適自然。跑鞋的回彈力跟我所付出的力量相若，沒有過度柔軟的卸力感覺，也不會因為強烈的能量回饋帶來疲勞，只是隨着我雙腿擺動給予細水長流的輕微回彈，對本身疲憊的小腿沒有負擔，上斜或落坡時雙腳也沒有感受到衝擊，緩震性能十分良好。穩定的腳感過渡，使跑鞋顯得比實際上輕盈。

起初擔心鞋底的中空設計容易卡上小石，在颱風過後的街道上實測後，發覺中空位置其實偏闊，小沙小石難以卡上。至於上代用家普遍發現的鞋底噪音問題，Cloudsurfer Max經技術改良後，問題已不存在。

On Cloudsurfer Max實測｜跑鞋沒有過度柔軟的卸力感覺，也不會因為強烈的能量回饋帶來疲勞，隨着雙腿擺動給予細水長流的輕微回彈。（鄭子峰攝）

第二課慢跑也是在強度訓練後一天進行，Cloudsurfer Max在「開鞋」後變得更軟熟。訓練中途下起大雨，Cloudsurfer Max的防滑功能在石屎路上不俗，完全沒有「跣腳」，只是在潮濕階磚上有一點滑，整體防滑表現良好。

第三課是32公里長課，在炎夏跑長距離本身就是一件苦事，還未到5公里，衣衫便已濕透。Cloudsurfer Max的透氣度比想像中好，雙腳沒有悶熱感覺，直至跑了20公里左右，沿着雙腿流下的汗終於完全沾濕鞋子。筆者平時跑長課，如果鞋子濕透，腳部容易長水泡，但今次驚喜地發現，Cloudsurfer Max即使濕透，也沒有為我帶來水泡問題。

Cloudsurfer Max的續航力高，雖然加速能力因而稍遜，長課末段筆者加速主要靠自己發力，但本身跑鞋定位不在快跑，也正正因為跑鞋為雙腳帶來的負荷較少，跑完後雙腳感覺比起穿「快鞋」舒適。

On Cloudsurfer Max實測｜跑鞋在石屎路上的防滑功能不俗。（鄭子峰攝）

總結：長距離恢復跑及出街穿搭皆宜

Cloudsurfer Max可說是全民皆宜，初學者可用作日常訓練，高階跑者則用以強度課後恢復跑，亦能應付長課或預備馬拉松期間累積里數之用。

Cloudsurfer Max的鞋頭呈微弧型，步履過渡感暢順，但鞋頭上揚角度不算很高，跑步時需要配合身體重心稍稍前傾，才會感受到更大推動力。對速度提升來說，Cloudsurfer Max也許沒有很大助力，但對於需要節省體能的長距離跑和恢復跑，以致一般輕鬆跑，Cloudsurfer Max的表現十分稱職，出色的緩震力也能減低初學者的受傷風險及疲勞感，加上跑鞋外表時尚簡潔，象牙白鞋身襯橙色鞋帶，配色醒目，絕對是出街穿搭和日常訓練的好拍檔。

On Cloudsurfer Max實測｜初學者可利用Cloudsurfer Max作日常訓練，高階跑者則用以強度課後恢復跑，亦能應付長課。（鄭子峰攝）