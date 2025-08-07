跑步｜飛越啟德100K接力賽9月舉行　首度進駐啟德體藝館

「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2025」將於2025年9月20至21日首度進註啟德體藝館，設有公開、親子及跑會等組別，讓大眾一起同場競技，大會特別邀請上屆破大會紀錄100KM跑會組冠軍隊伍成員劉峻崚（Ling）及長跑及三項鐵人運動員黎智樂（Sophia）與大家分享應戰策略。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤



上屆以4小時33分30秒破大會紀錄的Generation Z隊長Ling表示，當時其實沒有特別策略，隊伍由一半男生及一半女生組成，是因為計算完女生可以享受的每1公里減30秒的「減秒優惠」後，時間跟男生差不多，因此想整件事開心一點，以「半男半女」隊伍出戰。今年Ling保持「半男半女」策略，打算在社交媒體招募新跑友，「想將年齡限制在2005後出生的，希望接觸多一些中學學界的朋友」。

（何穎瑤攝）

比賽以不插電的跑步機舉行，這對公眾來說並不常見，第一次嘗試可能也要些少時間熟悉，Ling及Sophia兩位有經驗的運動員亦跟大家分享幾個小貼士。Ling以親身經驗提醒大家：「這部跑步機不同於坊間的跑步機，要靠你自己來推動它，所以是比較吃力的。初初跑的朋友就會不夠穩定，容易失平衡。大家那時特地穿碳板厚底的鞋，其實當日發覺是穿一些最傳統、最薄底是最好跑的。」而Sophia則建議大家做好體力分配，不要一開始跑得太興奮，亦要多做一些平衡的練習，練好核心。

Ling提到上年他的隊伍各自修練，沒有刻意準備這個跑步機的比賽。他認為大家保持著平時自己的5K、10K、跑Track、跑街的訓練，足以應付到這場比賽，而分勝負就是大家交接和策略上的安排，「我覺得不需要刻意找一部跑步機去訓練，照平時大家的訓練就可以了。」