跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PULSAR 4實測　反應靈巧短距離競速稱霸

要打個比喻形容SALOMON S/LAB PULSAR 4，我認為是「紅色跑車」。早前在港島徑和大刀屻兩次測試這對越野跑鞋，其敏銳的反應和強烈的腳感，明顯為中短途越野競速而生，S/LAB PULSAR 4絕對能夠充分展現跑者的自身能力，當然這也意味着跑者本身必須具備一定能力，方能好好駕馭這輛「跑車」。

除了靈敏度之外，S/LAB PULSAR 4的包覆力在越野跑鞋中也是數一數二之選，鞋面透氣度亦佳，適合香港的濕熱天氣。



跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PULSAR 4有助跑手發揮速度，適合20至50公里山野競速。

由於本身體重較高，加上主攻長途山賽，所以鞋櫃裏的越野跑鞋多是着重保護性能的款式，即使比賽鞋亦以應付長途山賽的型號為主，S/LAB PULSAR 4是首度「加盟」的新成員。我用了兩課訓練測試這對競速越野鞋的第四代，當中有易走的沙泥路，亦有較崎嶇的路段，當然少不了「香港特色」石屎路：

1.跑馬地>灣仔峽道>港島徑>布力徑>黃泥涌峽道>跑馬地（12公里）

2.粉嶺>大刀屻>林錦公路>梧桐寨>四方山>大帽山>連姐茶水亭（20公里）

與之前三代S/LAB PULSAR比較，S/LAB PULSAR 4迎來不少變化，包括鞋面由一體式襪套設計變成鞋面與鞋舌分開，中底改用雙層物料optiFOAM及optiFOAM+，增加吸震能力，中底略略加厚亦導致跑鞋比上一代稍重，由7.1安士克增至9安士。

參考網上鞋評，曾經著用前幾代S/LAB PULSAR的用家認為，跑鞋今代變得相對寬敞穩陣，品牌似乎想把S/LAB PULSAR 4改造得親民一點，然而用家們對此各有意見。由於我未曾穿過之前的S/LAB PULSAR系列，只能根據兩次測價跑鞋評價，但整體表現相當理想。

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PULSAR 4的包覆力非常優秀。

跑鞋實測｜SALOMON S/LAB PULSAR 4

包覆力強 鞋帶鞋舌設計具心思

S/LAB PULSAR 4鞋籠闊度約9.49厘米，據說比前代略闊，但仍然屬於修長的鞋型，中段位置把雙腳捉得穩妥實在，相信鞋舌與鞋帶應記一功。

今代放棄一體式襪套，改用傳統鞋面與鞋舌分開的設計，穿鞋後需要將鞋舌抽上來，的確不及襪套款式方便。S/LAB PULSAR 4的鞋舌包覆範圍很長，由腳趾下方伸延上腳腕，鞋籠內鞋舌兩邊各有一塊布連住中底，加上Quicklace™系統的鞋帶不只要穿過鞋面中間兩側的傳統鞋帶孔，還要穿過鞋舌上的孔洞，一索好鞋帶扣，我就感覺跑鞋的包覆力很完整。

說到鞋帶扣，無論是上幾代S/LAB PULSAR抑或其他SALOMON鞋款，鞋帶扣收納袋口通常向下，需要由下而上將鞋帶扣「攝」入，但S/LAB PULSAR 4的收納袋口向上，索好鞋帶後可直接將鞋帶扣和鞋帶末段塞進收納袋，十分方便。

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PULSAR 4的Quicklace™鞋帶收納袋，方便跑手收好鞋帶扣。

跑鞋實測｜SALOMON S/LAB PULSAR 4

反應靈活 適合Technical路跑動

S/LAB PULSAR 4由中底到鞋面的靈活度極高，可以任意扭動，非常適合雙腳在滿佈石頭、樹根等的崎嶇路面上多方向擺動。第一次穿著S/LAB PULSAR 4走港島徑的Technical路，足踝控制未夠好，偶爾出現「拗腳」的情況，但不算嚴重；第二次穿著跑難度更高的大刀屻、林錦公路至梧桐寨，可能因已「開鞋」，加上強勁包覆力令腳掌在鞋籠內十分安穩，基本上已能發揮速度安心跑動。

必須一提的是，S/LAB PULSAR 4本身非常輕巧（9安士），反應快、路感強，擅長在崎嶇路段幫助跑手發揮自身能力；但這亦意味着跑手必須具備靈活的足踝和充足的肌力，畢竟跑鞋本身定位並非保護性超強，跑手沒有足夠能力駕馭的話，隨時有受傷風險。

跑鞋實測｜SALOMON S/LAB PULSAR 4能夠多方向扭動，反應非常靈敏。

跑鞋實測｜SALOMON S/LAB PULSAR 4

透氣度高 濕熱天氣穿著不儲汗

S/LAB PULSAR 4的鞋面沿用SALOMON的王牌Matryx®物料，柔韌度和透氣度皆毋庸置疑，作為任何天氣都大汗得令跑鞋「儲水」的跑者，兩次測試都在攝氏30度左右天氣下訓練，期間當然大汗淋漓，亦曾經淋水散熱，跑鞋很快便乾透，亦未見「儲水」，透氣度令人滿意。

跑鞋實測｜SALOMON S/LAB PULSAR 4的鞋面透氣度極高，鞋頭亦加上膠質保護，避免腳趾踢石。

跑鞋實測｜SALOMON S/LAB PULSAR 4

總結：一輛追求成績的紅色跑車

前文提及外國鞋評對於S/LAB PULSAR 4各有意見，討論較多的是其中底設定，今代比起之前三代的中底略略加厚，有用家認為加強緩震能力變相減弱力量回饋。我在兩課測試中對於S/LAB PULSAR 4的中底反而有點不一樣的體驗，相信因為香港較多石屎路，地面較硬，訓練尾聲時，感覺跑鞋中底被我踩扁了，特別是第二課由粉嶺上大刀屻經梧桐寨往四方山落大帽山連姐茶水亭，跑到茶水亭，中底有點實，相信卸走不少衝力，不過只要讓跑鞋「休息」一下，中底就恢復原貌。

另一點要提及的是，由於兩次皆在陽光普照下測試跑鞋，未曾跑過濕石，所以S/LAB PULSAR 4在濕滑環境下的抓地能力如何，仍有待驗證。若以浮沙碎石路來說，contaGRIP®外底的表現絕對及格。

總括來說，S/LAB PULSAR 4反應快、速度高、包覆強，跑手自身有多少功力，這對跑鞋都能令跑手充分發揮。S/LAB PULSAR 4適合對成績有追求的跑手， 20至50公里的比賽是最佳範圍，想跑更長距離的話，像100公里或UTMB，就要選擇S/LAB GENESIS了。