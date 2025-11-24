越野跑｜謝覺偉「超前部署」世錦賽　遠赴南非戰UTCT跑入前十

香港越野跑手謝覺偉（阿歹）在今年的世界山徑越野錦標賽以11小時13分43秒完賽，排名第83，他與港隊教練村尾慎悅已經「超前部署」下一屆即2027年的賽事，遠赴南非跑了Ultra Trail de Cape Town的100公里組別（UTCT 100），花了12小時30分03秒完成賽事，排名第8。



UTCT 100以南非開普頓著名地標桌山（Table Mountain）為賽道，總爬升4676米，共有4個「大上大落」，當中以逾1000米的特克利普峽谷（Platteklip Gorge）為最高點；這條賽道以石路為主，路況崎嶇。UTCT 100男子組共有315人參加，但只得158人完賽，阿歹起步之後，到達第一個檢查站Signal Hill已經攀升至男女子總排名第20位，他在第10個檢查站Alphen Trail及第11個檢查站Nursery Ravine一度升至第7，最終以男子組第8、男女子總排名第9完成賽事。

謝覺偉。（資料圖片；顏銘輝攝）

阿歹對於殺入前十未有自滿，他說這場比賽是「超前部署」2027年的世錦賽：「與村尾教練商討過，他建議我去南非跑一次，了解當地的氣候和路況，回港後就仔細撰寫訓練計劃，大家都希望能夠再次參加世錦賽，所以要超前部署。」37歲的阿歹相信自己仍有進步空間，但首要是突破舊有框框：「之前訓練模式不是不好，但教練和我都想精益求精，要嘗試新的方法。結果如何沒人能夠預料，最重要是『做咗先』，畀心機接受挑戰。」

南非地標Table Mountain。（Getty Images）

