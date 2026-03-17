JFRT談完美運動鞋五大條件　以New Balance ellipse感受運動純粹

跑步公會JFRT的成立，標誌着游學修和JFFT成員床哥、米爺、雞翼和良少在2026年踏上新里程，矢志成為運動達人！站在運動路上的起跑線，五子追求目標之前，首先要努力尋找心目中的完美運動鞋，游學修要靚、米爺要鞋底夠高、床哥追求輕巧、雞翼和良少要求運動鞋符合腳型，所有元素缺一不可！

攝影：鄭子峰



床哥（右一）、游學修（右二）、米爺（中）、雞翼（左二）和良少（左一）組成跑步公會JFRT，日前出席New Balance ellipse新鞋發佈會，大談對運動的看法。（鄭子峰攝）

New Balance最新運動鞋ellipse正式上架，五子早前出席新鞋發佈會，立即展示JFRT成立以來十多課訓練的成果，與運動健兒KOL分成兩隊在銅鑼灣街頭大玩City Hunt，兩組需於40分鐘限時內於銅鑼灣鬧市多個地標鬥快搶分，完成後更要接受體力挑戰賽爭取更多分數。

雖然游學修率先返回終點衝線，不過四名隊員卻在關鍵時刻「失蹤」，最終未能五人一起衝線，將冠軍拱手讓予KOL隊。五子的爆笑表現也正正演繹了ellipse「Lose Track of Time.」的宗旨，不去追求時間，回歸運動本質，從汗水感受運動的純粹。

JFRT與運動健兒KOL分成兩組，在銅鑼灣大玩City Hunt，挑戰體能與團隊精神。（鄭子峰攝）

JFRT與運動健兒KOL分成兩組，在銅鑼灣大玩City Hunt，挑戰體能與團隊精神。（鄭子峰攝）

JFRT與運動健兒KOL分成兩組，在銅鑼灣大玩City Hunt，挑戰體能與團隊精神。（鄭子峰攝）

JFRT與運動健兒KOL分成兩組，在銅鑼灣大玩City Hunt，挑戰體能與團隊精神。（鄭子峰攝）

五子在City Hunt活動之前先接受《01體育》訪問，大談對運動的看法。雖然五子只是運動初哥，雞翼更因為有傷在身，仍然處於「Build Up緊嘅階段」，「Build Up緊個組織，我哋呢個組織同埋腳嘅組織，都有鍛煉一下雙腳肌肉，為之後的訓練做好準備」，但五子直言已感受到運動帶來的變化，米爺表示：「運動之後，比以前更注意生活細節，多了健身，也着重健康的飲食和睡眠質素，希望保持良好的運動表現。」良少卻笑說體能消耗多了，比以前吃得更多，「所以我覺得自己肥咗」，看來他要比現在更加努力運動了。

JFRT五子直言，運動後帶來不少改變，比以前更注重生活細節。（鄭子峰攝）

談到運動路上的目標，JFRT會長床哥表明，時間從來不是他們所追求的，他笑說：「所以Tyson Yoshi跑『四分幾披』（即每公里四分多鐘的步速）已經被我踢出局。」但他們依然有着向前邁步的鬥志，執行教練游學修認真說：「我們將嘗試向半馬和全馬進發，未來的路應當如何發展，之後要開會仔細部署一下。」

工欲善其事，必先利其器，要做好運動就要有一對優秀的運動鞋，問他們如何才稱得上「完美的運動鞋」，游學修搶答「靚囉」，床哥、雞翼、良少和米爺立即七嘴八舌「你講咗我個答案」、「你講晒啦」，游學修續說：「新出的運動鞋極多功能，以New Balance ellipse為例，足以應付快跑、慢跑、做Gym、出街、返工，既然已是全能運動鞋，那就外表決定一切啦！」New Balance ellipse能在運動與日常生活之間無縫切換，全賴其由Fresh Foam X緩震科技製造的中底，既能卸走運動為雙腿帶來的衝力，亦具備強勁的回彈，加上全新橡膠大底提升防滑功能，兼具便利生活的舒適度及提升運動表現的優秀功能，米爺便「感同身受」大讚ellipse的中底：「我對ellipse的中底回彈力非常深刻，運動時步履更加輕盈，而且其中底厚度達到38毫米，非常適合我，人高啲可以睇多少少嘢！」

JFRT五子對「完美運動鞋」各有要求。（鄭子峰攝）

良少和雞翼對ellipse的貼腳度和鞋楦設計十分滿意，良少認為一體式的鞋舌設計、內襯以及彈力鞋帶「啱啱好貼晒成隻腳，感覺瀟灑俐落」，雞翼則因為腳形較闊，比較着重鞋籠空間，「鞋頭太窄的話，『夾腳』會好辛苦，ellipse的鞋頭空間充足，穿起來十分舒適」。

最後床哥則以一個字總結心目中的完美運動鞋，就是「輕」：「運動鞋一定要夠輕，尤其我們會做不同種類的運動，有時是跑步，有時健身，運動鞋太重的話便會增加負擔，所以，對我來說，鞋子夠輕是最重要的。」

New Balance ellipse主打多功能，適合都市人在通勤與運動的生活節奏裏「一鞋走天涯」，省卻帶鞋與換鞋的麻煩，可以不受限制隨時運動，真正感受運動的純粹。ellipse共有螢光黃、黑色及翡翠綠，已經全面上架。