星光大道破天荒變320米跑道　On啟動Real Energy共同體驗跑步能量

真實的能量並非源自爭分奪秒盲目追求，而是我們願意穿上跑鞋，將每一次踏步回饋予我們的動力紮根於日常之中，成為生活的動能。瑞士運動品牌On積極以運動啟發潛能，由3月21日起，一連九日為尖沙咀星光大道注入動感元素和跑道設計，將這條海濱長廊變身「Real Energy」320米跑道，令跑步運動真正融入城市核心地標，在維港天際線添上一道獨特的風景。



On將全球企劃「Real Energy」帶來香港，一連九日把星光大道變成320米跑道，為維港增添運動元素。（公關提供）

On近日將全球企劃「Real Energy」帶到香港，把星光大道變成320米跑道，成為跑步愛好者的最新體驗空間。在一連九日的跑步活動中，On聯同各個本地跑會舉辦On「Real Energy」社群跑，跑步愛好者在期間限定的跑道穿上最新跑鞋Cloudmonster 3，一起體驗這個On旗艦型號的極致緩震，以及全面升級的推進與回彈。

為了將跑步的能量連動不同社群，On又與本地電子音樂單位Social Club Series聯乘，製作三段混音，對應Cloudmonster 3三款跑鞋的三種跑步配速與訓練強度。三段混音包括適合日常輕鬆跑的柔和「Miami Brass」、適合穩定而強勁定速跑的「Tech House」，以及適合高強度節奏跑的「Drum & Bass」。

星光大道破天荒化身跑道，令跑步運動真正融入城市地標。（公關提供）

On最新Cloudmonster 3系列正式上架，更登陸星光大道，讓公眾體驗升級緩震與回彈功能。（公關提供）

On在星光大道設有Cloudmonster 3系列試穿站，公眾可即場感受最新跑鞋的真實能量。（公關提供）

On與Social Club Series聯乘，訪客只需掃瞄二維碼 ，即可接上三款電子混音創作的節拍。（公關提供）

公眾人士想感受Cloudmonster 3的強大能量，亦可在On設置於星光大道的Cloudmonster 3系列試穿站即場上腳測試。On自從2022年為跑者帶來Cloudmonster系列，跑鞋一直深受跑者喜愛；來到第三代，On推出了Cloudmonster 3及Cloudmonster 3 Hyper。

Cloudmonster 3以日常訓練跑鞋為定位，中底配備三層CloudTec®緩震結構與雙密度Helion™（EVA）超級泡棉中底，內嵌混合尼龍材質的Speedboard®推進板，加上鞋底採用大幅弧形設計，令跑鞋兼備避震與回彈，亦提供流暢而且具推進感的步伐。

Cloudmonster 3以日常訓練跑鞋為定位。（公關提供）

至於Cloudmonster 3 Hyper則是On與精英運動員攜手研發，針對高強度與長距離訓練。Cloudmonster 3 Hyper中底採用升級版Helion™ HF超級泡棉，提升避震及回彈功能；無碳纖板設計能減輕長距離跑動為雙腿帶來的負擔，升級版的後跟結構亦加強支撐與舒適度，令跑者安心訓練。

Cloudmonster 3 Hyper針對高強度與長距離訓練。（公關提供）

想體驗跑步聯乘電子音樂的強大能量，尋找屬於自己的節奏，有興趣人士可以把握3月28及29日，親身到星光大道體驗Cloudmonster 3系列，深入了解品牌科技的設計理念，並感受真正的跑步動能。

On「Real Energy」體驗空間

日期：2026年3月21日至29日

地點：尖沙咀星光大道

