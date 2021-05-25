越野跑｜澳門跑手珠海訓練賽不幸離世　終點前1.5公里打卡後失蹤

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-25 12:34

澳門旅遊局證實，有一位澳門跑手周日（23日）在珠海「凱樂石跑山訓練賽」中失蹤，救援人員在周一（24日）凌晨發現他的屍體。《澳門日報》今日報道，死者今年36歲，任職的士司機。 該比賽全程15公里，有人發現死者在途中氣喘，最後在離終點1.5公里的水壩打卡，之後失蹤。

澳門特區政府昨日下午發新聞稿，表示旅遊局收到市民求助，有一名澳門居民在珠海參加「凱樂石跑山訓練賽」失蹤，求助人已向主辦單位及當地公安求助；之後求助人向當局表示，救援人員已經在周一凌晨發現失蹤澳門居民的屍體。死者家屬已前往珠海處理，旅遊局密切關注事件，向家屬致以慰問。

《澳門日報》今日以頭版報道跑手魂斷珠海的消息，報道稱死者姓劉，終年36歲，生前任職的士司機。死者周日到文樓山公園參加「凱樂石跑山訓練賽」，比賽在當日早上8時起跑，賽程長15公里，最高點約300米高，全程主要有3段攀爬，初段要在兩公里路爬升300米，中後段還有兩段分別為約200米及100米高的爬升。雖然有跑手路線難度不算高，但比賽當日氣溫約33度，而且悶熱，所以有些跑手都轉為行山。

報道稱，比賽開始兩個半小時後，有人影到死者跑經10公里處，當時他身處隊尾，看起來氣喘，好像有點體力不繼。

主辦單位中午點算完賽參加者時，發現未齊人，開始派人沿賽道搜索。在下午3時，有人發現死者仍未到酒店退房，手提電話也無人接聽，知道他失蹤，報警求助。

主辦單位及救援人員上山搜救，翻查紀錄，死者最後在上午11時31分在密仔水庫打卡點出現，這是離終點只有1.5公里的打卡點。至周一凌晨，救援人員在文樓山公園水庫附近山邊發現該名跑手，當時他已經沒有生命跡象。有人懷疑死者中暑昏倒，失救而亡，但意外原因仍有待調查。

此外，上周六的甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，亦發生了致命意外，因冰雹、凍雨及大風的惡劣天氣，導致21名跑手遇難。

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