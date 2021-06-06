跑步｜投行高層孫明哲因一句話起跑　難忘UTMB偕家人淚奔衝線

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-06 12:29

秒秒精彩，如何才夠精彩？工作時刻面對「幾廿萬上落」，還是工餘時間努力累積，把成績推前一分或半秒？ 高盛（亞洲）衍生工具部董事總經理孫明哲（Gary）多年來工作不離窩輪與牛熊證，以及生活惡習。十年前，他開始跑步，不僅藉此修正人生，還找到工作以外的目標。

Gary每天都跑，通常完成工作後，從中環的辦公室跑回家，「出一身汗，從工作狀態中冷靜下來」。換上背心短褲和跑鞋，「擺手提腿」成為日常，尤其工作愈繁重的時候，愈想跑步。「跑步時，頭腦好清醒，無任何事騷擾我。遇上工作疑難，往往在跑步時，自然而然想到解決方法」，Gary說就算疫情之下沒有實體比賽，也繼續參加虛擬跑，「想完成六大馬，參加了倫馬跟東馬虛擬跑，望梅止渴啦」。

孫明哲每天完成工作，都爭取時間跑步，一天跑10K是基本。（鄭子峰攝）

跑步對Gary而言，稱得上「半途出家」，運動細胞卻早種體內。中學時代的Gary「日日練水」，是校內泳隊成員，進入大學以至投身社會，生活遠離運動，被壞習慣佔據。先是吸煙，再到咖啡，達到「瘋狂」級別。「工作的日子，一天抽兩包煙。不論辦公或公幹，坐下來便是咖啡或汽水，因為味覺愈來愈鈍，於是口味愈來愈濃」。

他今年48歲，大約十年前開始跑步，皆因至親一句，「其實一直想戒煙，當某天回家跟女兒相處，她說我『好難聞』」，讓他下定決心，煙癮手癮，全由跑步取代。從跑步機展開跑手之路，之後跑步，以至跑山，人生第一個賽事是難度甚高的日本毅行者，「那次組隊，籌款額最高，『唔衰得』，結果在富士山下完成了」。衝過終點，已為下一次蠢蠢欲動；他不能停歇。

孫明哲於2016年完成紐約馬拉松。他稱若非疫情所累，必定完成每年一馬的心願，只好暫時以虛擬跑代替。（受訪者提供）

跑步為Gary設定目標，締造珍貴回憶。全馬由超過4小時跑到「Sub4」，「進步那幾分鐘不是一味跑就夠，所以達標那一次很開心」，跑山令他更為鍾情。他認為行山訓練，更需要管理時間，生活因而變得更有規律，亦順勢逃離煩囂，讓人自然放鬆。他享受攀山越嶺，山野間得到跑者生涯中最難忘的驚喜。

山界殿堂賽事UTMB，孫明哲留下美好回憶。（受訪者提供）

2017年完成世界知名的「UTMB」超馬賽100K項目，在歐洲的勃朗峰上山落山。幅度動輒逾千米，一天內經歷寒與暑，考驗耐力與意志。他說希望成為女兒榜樣，捱過所有考驗，得到畢生難忘一剎那：「在最後幾百米，沿途打氣者為你歡呼，然後妻子和兩個女兒跟我攜手衝線，感動得立時哭了。沒有跑步，哪有這些回憶？」

六大馬的芝加哥馬拉松，孫明哲在2018年完成。（受訪者提供）

Gary從跑步得到調劑，訪問中不斷提着「work-life balance」，領悟平衡的重要。他以自己受傷為例，曾經因為筋膜炎停跑兩個月，坦言「冇得跑好辛苦」，於是康復後懂得練跑之外，游水與訓練核心肌群，應付跑步，「按照目的，選擇適合方法。人生、工作、跑步、揀輪都一樣，平衡很重要」。

業界的接力繞圈跑，孫明哲與同事，足夠組成兩隊參加。（受訪者提供）

雖說一人運動，Gary任職的公司裏不乏同路人，他打趣道「原來我係跑得最慢嗰個」。業界舉行的跑步賽「要人」，大家一呼百應。對於尚未起步的人，他強調跑步與否不是問題，「最重要做運動，游水、打波，總之的起心肝。不要認為做運動浪費時間，其實正正相反」。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

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