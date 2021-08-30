跑步｜埃塞俄比亞新星「3分披」創半馬世績　無緣奧運後一吐烏氣

北愛爾蘭昨（29日）舉行一場半馬拉松，產生女子世界紀錄，立下里程碑。

出道僅3年的埃塞俄比亞跑手耶雅羅，衝擊世界紀錄到第3回終於成功，一舉把世界紀錄推前18秒，更為歷來首位女跑手突破1小時4分大關。



賽事在北愛爾蘭西北部安德林海岸（Antrim Coast）舉行，賽程相當平坦，乃歐洲數一數二的快速賽事。與「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）同屬NN Team的耶雅羅，沿途跟隨領放的男跑手前進，建立步速。

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耶雅羅（左）跟隨「開路」的男跑手，發揮暢順，一舉打破「1:04」大關。（twitter@Antrim Coast Half Marathon）

她沿途保持高速，平均3分鐘完成1公里，最終衝線時以1小時3分44秒衝線，較卓賓姬狄（Ruth Chepngetich）4月在土耳其伊斯坦堡半馬創出的1小時4分2秒，推前18秒之多。耶雅羅在該戰得亞軍。

耶雅羅衝破世界紀錄，一臉滿足。（twitter@Antrim Coast Half Marathon）

成為首位衝破1小時4分大關的女跑手，耶雅羅衝線後興奮得跪下，「夢想成真，我嘗試衝擊世界紀錄兩次都失敗了。半馬世界賽爭取金牌又未竟全功，今次真的很開心」。

賽後更不禁跪地抱頭，顯得難以置信。（twitter@Antrim Coast Half Marathon）

耶雅羅歡喜若狂，既因為大功告成，亦因為一吐烏氣。她年僅22歲，來自長跑大國埃塞俄比亞，2019年出道首戰的半馬已跑出1小時9分13秒的佳績，隨着加入著名跑團，成績不斷進步，至近一年已穩定跑出1小時4分左右的世界頂級水平。

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耶雅羅（左）勢必成為下屆奧運焦點跑手之一。（twitter@Antrim Coast Half Marathon）

她在去年半馬世界賽得季軍，落後冠軍、肯尼亞跑手謝普捷捷（Peres Jepchirchir）僅3秒，後者於本屆奧運奪得馬拉松冠軍。東京奧運亦是耶雅羅目標，可惜在埃塞俄比亞田徑隊選拔賽中得第4，未能取得10000米參賽資格。觀乎其超卓表現，並維持進步，三年後巴黎奧運，將是跑界焦點之一。

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耶雅羅（右）在去年半馬世界賽得第3，三甲鬥得非常激烈，只差3秒。（Getty Images）

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