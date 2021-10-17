渣馬2021｜配速員指導跑手為「尋人」　尋同路人加入助弱勢者起跑

長跑賽上有一群人，不求快，只求準。其他跑手視之如苦海明燈，掃視寫上目標時間的旗，判斷發力，還是留力。

配速員（Pacer），在賽道上服務大眾。許仲欣（Clara）藉跑步創舉辦義工團體，與受惠者強身健體。今屆港馬成為賽道上的「義工」，不能衝成績，一樣有目標。她希望引領更多跑手，幫助想跑的視障者。



透過跑步改變社會，許仲欣在過去十年，逐少實踐。她受友儕影響而參與跑步，先是毅行者，再到渣馬，「第一次跑就跑全馬，去到西隧已經超時」。失敗乃成功之母，熱愛運動的她繼續積極參賽之餘，更幫助人走上跑道。

許仲欣跑齡已有十年，今回首次成為領跑員。（鄭子峰攝）

「跟蘇Sir（蘇凱男）訓練快十年。跑了很久，有幾年認真追逐成績，現在則享受跑步比賽，就決定試試當pacer」。許仲欣認為擔任Nike Training Club領跑員，要與拍檔溝通，又要拿捏好步速，但最重要是如何跟素不相識的同路人溝通，「跟其他跑手connect，鼓勵他們」。

許仲欣創辦「Bring in Change」，組織義工活動探訪長者中心。（受訪者提供）

許仲欣藉着2013年參賽港馬，結識來港參賽的肯尼亞跑手，得知當地人苦况，遂在香港收集跑衫及跑鞋，轉贈彼邦的跑手。她接着創辦「Bring in Change」，組織義工活動，招募年輕人探訪老人家，教授簡單的拉筋運動，及後與長者協會合辦跑步活動，「有三大目標，健身、心靈健康、社交」。組織年輕人一起活動，助他們找尋人生方向」。

帶領視障者前進，讓他們有機會跑。（受訪者提供）

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接通其他人，是許仲欣今回任務，以及目標，「希望更多人加入義工服務，擴大pacer群，做義工同受惠者強身健體」。精準一點，是招募領跑員。許仲欣自2013年為失明人健體會擔任視障者跑手的「盲公竹」，協助他們完成賽事，惟領跑員數量仍然不足。

她會在10公里賽擔任配速員，歡迎以1小時10分為目標的跑手跟隨。（鄭子峰攝）

許仲欣多靠跑手之間介紹而邀請加入領跑員，寄望主動出擊，認識更多新朋友，「一齊開心跑，服務大眾」。她強調帶領視障者跑步「其實唔難」，「視障者想跑，跌都唔緊要，領跑方法都係學一堂，最緊要係細心溝通，試得多就做到」。

許仲欣希望結識更多跑友，壯大義工與領跑者群體。（鄭子峰攝）

即睇港馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）