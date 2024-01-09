全城躍動活力跑1.10早上開放報名　費用全免兼送紀念T恤及禮品

全城躍動活力跑將於3月3日在沙田舉行，分為約三公里（年齡不限）和十公里（16歲或以上人士）兩個組別，分别有4300和1200個名額供市民報名參加，報名費用全免。每名參加者可獲紀念T恤及禮品，而在限時內跑完另可獲證書及紀念獎牌。活動由1月10日上午8時30分起開放報名，先到先得，額滿即止。



今屆「賽馬會全城躍動活力跑」於3月3日上午在沙田城門河畔一帶舉行，分為約三公里（年齡不限）和十公里（16歲或以上人士）兩個組別，分别有4300和1200個名額供市民報名參加，報名費用全免。

活動在沙田城門河畔一帶舉行。

約三公里組別的起跑時間為上午8時30分，由沙田源禾路近源禾遊樂場起步，經沙田鄉事會路、大涌橋路、火炭路，返回源禾路，然後到達終點（源禾路近沙田運動場）。

十公里組別則於上午8時起跑，也是由沙田源禾路近源禾遊樂場起步，經沙田鄉事會路、大涌橋路、火炭路，返回源禾路，至源禾路體育館後轉用緩跑徑及單車徑，沿城門河畔進入香港體育學院校園及運動場，在沙田污水處理廠前折返（回程時不進入香港體育學院），最後到達終點（源禾路近沙田運動場）。

市民可由1月10日上午8時30分起經 SmartPLAY流動應用程式（My SmartPLAY App）、SmartPLAY網頁或智能自助服務站報名；先到先得，額滿即止。

賽會歡迎參加者扮鬼扮馬。

每名參加者可獲紀念T恤及禮品；而於限定時間內（約三公里為45分鐘；十公里為90分鐘）跑畢全程的參加者，另可獲證書及紀念獎牌。參加者還可發揮創意，角逐個人「最出位扮相大獎」及「全場最佳團隊服裝獎」。