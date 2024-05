那款出機必買神Game吸引到你為它買下遊戲主機?玩家齊數經典回憶|有沒有吸引到你想馬上拿出荷包的遊戲,確是大部份玩家決心購入遊戲主機的最主要因素,特別是獨佔遊戲,畢竟想玩就只能買獨佔該遊戲的主機,就如很多人買Switch為了孖車、Pokemon或動物之森。最近外國就機迷發起討論「哪款獨佔遊戲讓你忍不住買下主機」,引來網民熱烈回應。



reddit網民問大家當年出機神作係乜引熱烈討論

在外國著名討論區reddit,用戶「BenHDR」在遊戲討論版(r/gaming)中發表帖文「有沒有哪款獨佔遊戲讓你買下了主機?如果有的話又是哪一款?」(Has an exclusive game ever convinced you to buy a console? If so, which one?),並在帖文中表示發問的原因正是因為最近遊戲廠商都更積極推動跨平台遊戲,Xbox負責人更公開表示獨佔遊戲的重要性已不如從前,令樓主好奇大家是被哪一款遊戲吸引到一定要買該主機來玩不可。

帖文一出引起網民熱烈討論,在撰文時有超過3000個讚好和近7000個回覆,踴躍分享自己的「出機神作」。

其中一個獲最多的讚好的回覆指自己為了《生化危機4》買了GameCube、《聖女密碼》和《莎木》買了Dreamcast,以及為了《質量效應》買了Xbox。他也感嘆現在這些遊戲都已經很跨平台了。

早前曾有爆料指出聖女密碼已經在重製將於明年公布,希望是真的。

另一個最多讚好的留言則是為了《血源詛咒》Bloodborne買了PS4。希望SIE能從善如流,快點推出《血源詛咒》的高清Remaster又或直接推出《血源詛咒2》。亦有另一留言自己先是為了《血源詛咒》買了PS4,然後因為砌了打機電腦就賣了PS4,但一段時間後又因為太掛念《血源詛咒》又再買了一部PS4來重溫。

沒有《血源詛咒2》的話,給我《血源卡丁車》也ok...(網路惡攪改圖)

此外理所當然地任天堂的第一廠遊戲也是許多人的出機原因,像是《荒野之息》Breath of the Wild、《大亂鬥》Smash Bros、《寵物小精靈》Pokemon等。

按圖放大部份reddit用戶留言回應:



記者自己小時候家中沒有遊戲主機,到有經濟能力時已經要踏入PS4的年代了;當年就為了《機動戰士鋼彈 極限 VS. 火力全開》(Full Boost)一口氣買了PS3主機、遊戲本體和一隻拳霸大掣來玩;當然後來PS4的MBON也有買。後來PS5自然就是《惡魔靈魂》重製版,單這一隻就夠出機了。