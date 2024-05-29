突擊莉莉Last Bullet W新手攻略｜開荒必知心得 商城課金推薦｜在日本推出已有一段時間的手機遊戲《突擊莉莉》最近推出包括繁體中文的國際版《突擊莉莉Last Bullet W》，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略，包括開荒必知心得及商城課金推薦。



關於遊戲首抽可見另文攻略：

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1. 抽蛋系統簡介

《突擊莉莉Last Bullet W》中的蛋池全部都是抽「回憶」，從教學關卡中也有介紹過回憶是玩家在戰鬥使用的攻擊招式，因此回憶的性能越強在戰鬥中就越有優勢。

而部份回憶會附帶「服裝」，當抽到附帶服裝的回憶時就會同時解鎖該服裝及著穿角色；一個角色可以有多套服裝，可事先選擇一套於戰鬥中使用，不同服裝會自帶不同的數值和被動技能，不過稀有技能（レアスキル）則是一個角色只有一種、即使換上不同服裝也是使用相同的稀有技能。

抽到「解放服裝」的回憶就可同時獲得服裝（角色）

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2. 最重要：突破開服送的5星回憶

今次國際被開服送禮送得非常慷慨，單是派的石已經能超過50抽，另外還有每日一次免費10連、必中5星抽蛋券等福利，以及最重要的開服禮物就送兩張可以滿突的5星回憶「中意的隊服」和「只要陪伴在身邊」。

玩家在刷完首抽之後，第一件要做的事就是去將這兩張回憶都突破到上限，記得是「突破極限」，在強化畫面中選突破極限再選「回憶素材突破極限」，然後將同名5星放進去來突破，可不要錯將5星回憶當成強化或升技的肥料吃掉了。

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3. 盡快推主線

和一般手機遊戲一樣早期玩家最需要做的事就是盡快推主線，隨著主線進度將會開放更多新系統新功能，而且越後的關卡掉落道具就越好，不夠素材要刷關時也有更好的關卡可以刷。

最重要是盡快推到主線普通3-11以開放「軍團」功能，通過軍團玩法能獲得相當多的資源，更可以通過完成軍團相關的任務獲得一張可滿突的5星回憶，盡快開放軍團是玩家早期的主要目標。

當主線推不過的時候，可以試試提升主力回憶、CHARM（武器）及指令的等級，提升戰鬥能力。另外如果手上的回憶種類較多，也可以試試換入針對關卡弱點的回憶，以及編入具有回復能力的角色，都有助推過關卡。CHARM和指令的強化分別在普通難度主線4-15及5-9開放。

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4. 商城課金推薦

雖然《突擊莉莉Last Bullet W》開服送禮送很大，但本作，可以預期會有很多時候都像《賽馬娘》，卡牌如果不是抽到滿突就會很難甚至無法使用的情況；因此如果有打算長玩本作，輕度課金來累積資源/石頭再有計劃地投資在重點卡池會比堅持無課舒服很多。

商城課金物品中比較特別的有「莉莉護照」，即一般所謂的月卡，分普通版、Red和Golden，可以分別購入但同一款莉莉護照不能重覆購買。 建議只需要購入普通版（225台幣）已足夠，可獲得活動掉落2倍、每日skip券和彈珠汽水（體力回復道具）等福利。

至於Red和Golden最重要的並不是其每日福利，而是購入時可獲得的轉蛋券，而買golden的話更是可以再獲得必中5星轉蛋券，很大程度上可以理解為每月限購一次的抽蛋券禮包。如果想大量抽蛋來突破回憶的話是值得購買，但如果並不打算在本作花太多金錢，則沒有購買的必要。

另外是商城內有販售帶5星回憶「火焰中的制裁」的禮包，更可以直接買到滿突；如果不想要同時購入石頭只買回憶卡的話，可以只花1000台幣買到滿突。這張回憶是火屬性單體通常攻擊，綜觀整個遊戲而言其性能並不算突出；不過能配合首抽好用的角色「梅」和「王雨嘉」，對開荒頗有幫助，不介意花費的課長也是可以考慮。