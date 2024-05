Days of Play 2024活動PS5勁減400蚊|FF7R2 75折 人中之龍8 7折|Sony PlayStation 一年一度的大型活動「Days of Play」2024 在 5 月29 日正式開始,今年的活動也繼續有相當多亮點和精彩優惠,包括 PS5 主機、周邊配件和遊戲減價及其他各種活動,甚至還有官方電競賽事,以下整理今年 Days of Play 重點內容。



PS5主機勁減400、PSVR2減800 DualSense都有減價

今年 Days of Play 由 2024 年 5 月 29 日 開始至 6 月 12 日結束;活動最大重點自然是硬件產品特價發售,活動期間 PS5 主機光碟版和數位版都會減 400 港元出售,減價後售價分別為 3,390 港元和 2,590 港元。

當然你可能會想現時坊間盛傳今年底就會有 PS5 Pro,現在買原版 PS5 似乎有「幫人清倉」的感覺;但若果你有很感興趣馬上就想玩的遊戲,就建議可以不用等先玩為快,尤其是數位版 PS5 減價後只賣 2,590 港元是非常抵玩。

👉突擊莉莉Last Bullet W首抽攻略|快刷首抽方法 開局最強角色推薦

PS5 手掣 DualSense 也迎來一波減價,原價 548 在活動期間特價 398,有多款顏色可以選擇。記者個人十分喜歡 DualSense 手感比當年 Dual Shock 4 要好出不少,但正價要五百幾一個也確實令人卻步;減價後 400 元就能買親民得多。

PSVR2 也減價出售,由 4,580 港元減至 3,798 港元,平了差不多 800 蚊。PSVR2 的功能和使用體驗都比上一代大為提升,而且最重要是設置簡單幾乎是隨插即用,有興趣平玩試試VR的人可以考慮。

👉《鳴潮》公測開服攻略|刷首抽方法 伺服器選擇 開服兌換碼|手遊

PlayStation Store 精彩優惠 FF7R2 75折

Days of Play 除了硬件減價之外,PS Store 也同步展開特價促銷活動,數百款遊戲打折出售,其中包含不少近年大作遊戲,如《Marvel's Spider-Man 2》75 折、《FINAL FANTASY VII REBIRTH》75 折、《浪人崛起》75 折,以及《NBA 2K24》2 折、《人中之龍8》7 折等。

此外在活動期間還有會 24 小時快閃優惠,想留意有無平 game 執就要保持留意 Days of Play 的活動主題網頁。另外實體遊戲也同樣有折扣,不過就要去 PlayStation 官店或官方特約分銷店(藍店)才買得到。

👉 《鳴潮》公測開服開荒攻略|新手必知心得 戰鬥系統解說|手遊

其他活動內容 Plus會員免費個人造型、送FC 24

作為年度重點活動,除了減價之外 Days of Play 也有其他精彩內容,首先有PlayStation Plus會員專用的免費個人造型,只要在活動期間到 PS Plus 網頁或 PS4/5 主機上「PlayStaion Plus Days of Play」頁面找到兌換碼,然後在 PS Store 輸入兌換碼便可領取一套 5 個的免費個人造型。

另外 PlayStation Plus 6 月會員福利免費遊戲也已經公開,包含《海綿寶寶:The Cosmic Shake》、《AEW Fight Forever》、《Tropico 5》、《Roblox》組合等,最重要是《EA Sports FC 24》的免費領取將開放至 6 月 17 日,還沒領取的玩家就要快手了。此外遊戲目錄、經典遊戲目錄、PS VR2的額外遊戲及遊戲試玩都有追加新內容,Plus 會員可以留意看看。

👉PPSSPP 登陸iOS|神級模擬器全方位教學 畫質升級、手掣配對方法

+ 1

同時也有 PS Plus 會藉特價低至 7 折,但是只限新會員加入或升 plan (由基本升 extra 或 extra 升 deluxe等)才可享有折扣,單純續會則沒有特價了。

👉PS5 Pro、生化危機9、對馬戰鬼2|PlayStation未來發布會15個預測

PlayStation Plus會員電競大賽

PlayStation Plus 會員將可參加 PlayStation 大賽的全新活動:《EA SPORTS FC 24》Days of Play Cup。預選賽舉辦日期為 6 月 1 日至 6 月 9 日,參賽者可獲得 PlayStation Stars《EA SPORTS FC 24》數位收藏品,以及遊戲內的 PlayStation FC 24 套件。而預選賽的贏家除可獲 1 個月 PlayStation Plus 高級兌換券代碼外亦會獲邀參加季後賽;季後賽前 16 名參賽者將可獲得 FC 積分或總計 1500 美元的現金獎。