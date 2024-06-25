古谷徹不倫女fans火爆身材曝光｜知名日本配音員古谷徹（70歲）被爆與33歲女fans鬧不倫戀，女方懷孕後更被暴力對抗、強迫墮胎。經過多番道歉後，疑因在曝光片段中古谷徹模訪《柯南》安室透以及《One Piece》薩波兩個角色的聲線跟女方調情，古谷徹自省已影響到作品的聲譽，自主要求辭退繼續聲優以前兩個角色。

爆料系網紅曝光女方勁爆身材

而上次因亂爆新垣結衣、星野源婚變而被告上法庭的「爆料系網紅」滝沢ガレソ仍然「死性不改」繼續趁機抽水，竟爆出3張古谷徹不倫戀女主角的相片，雖然全都打格加上emoji，卻看到她的勁爆身材！又指「因婚外情而受到批評的傳奇聲優古谷徹（70歲）完全應該被原諒，因為他的伴侶的胸部太大了，她不是新類型人，而是胸類型人。」（日文New Type的New與發音相同）日本網民更笑言：這根本是「乳高達唔係得個樣」、「Hi-乳高達呀！」（乳 Nyu 日文跟Nu同音）「胸部被地球重力束縛靈魂的舊人類」中文網民雖然不懂日文同音gag的有趣之處，但都抽水笑：「唔怪得Metal Build Hi-Nu高達要用乳牛花紋盾牌！好識玩！」

因婚外情而受到批評的傳奇聲優古谷徹（70歲）完全應該被原諒，因為他的伴侶的胸部太大了。

古谷徹自主退演《名偵探柯南》安室透《One Piece》薩波

日本知名聲優古谷徹在5月時已由經理人公司青二 Production發出道歉聲明，但去到6月22日，青二Pro再次發出公告，指古谷徹將會辭演《名偵探柯南》安室透以及《One Piece》薩波兩位要角。他最具代表性的角色《高達》阿寶則未有消息需要換角。至於星矢及禮服幪面俠，原來分別在20年/10年前已經由新人接棒聲演。