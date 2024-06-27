月姬限定版開箱｜今時今日提到 Type-Moon 型月，可能最多人第一時間想起的都是《Fate/Grand Order》FGO 又或是《Fate/stay night》等的 Fate 系列作品；但也可能有資歷較老的人是由廿多年前的《譚月姬》入坑。三年前 Type-Moon 官方推出《月姬》重製《月姬-A piece of blue glass moon-》，而遊戲的繁體中文版則在今日 6 月 27 日正式上市。《香港01》科技玩物頻道獲提供一盒限定版，以下為開箱文。



《月姬-A piece of blue glass moon-》Switch 繁體中文限定版開箱

《月姬-A piece of blue glass moon-》的 Switch 繁體中文限定版盒子並不大，但如果你是位老司機，就會知道這種直身印刷的盒子、盒身偏薄的厚度、封面圖片全由美女少角色組成等元素，全都是當年日系 galgame 實體版常用的設計；第一眼看到這盒限定版時，馬上就讓記者有時光倒流 20 年的美妙感覺。

《月姬-A piece of blue glass moon-》

👉艾爾登法環 黃金樹幽影攻略｜各地區前往方法及連接路線一覽

《月姬》重製版其實早在 2021 年已經推出，但當時只有日文；對應英文、繁體及簡體中文的多語言 PS4、Switch 版則是到三年後的今日 2024 年 6 月 27 日才推出。不過正所謂慢工出細貨，《月姬》這類文字冒險遊戲文本量龐大，多花時間確保翻譯水準會比趕急出卻翻得一塌糊塗要好得多。

按圖放大更多《月姬-A piece of blue glass moon-》限定版開箱圖片：



+ 20

👉大刀、獵龍大刀超強力新武器取得方法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略

首批《月姬-A piece of blue glass moon-》皆附送得限定特典亞加力卡片，而遊戲的限定版除了「武内崇特繪收納盒外」，也包含全書繁體中文翻譯的「月姬設定資料集1 -material of blue glass moon-」。記者非常欣賞這本設定資料集的印刷質素，不論色彩還是圖片的銳利度都是頂尖級數，捧在手看已是一種享受。

書仔印刷好齋睇都開心

另外收納盒也有很多令人讚賞的細節，像是除了盒子正面外側面亦有燙字，以及盒內都有設計印刷，將內膽拆出來之後更可見到盒底有「直死之魔眼」所見的「線」和「點」，十分有心思。

點估到盒底可以見到直死之魔眼

值得一提是《月姬》原作中有多條路線，而今次重製版中則只有真祖愛爾奎特的「月姬」線與希耶爾的「夜之虹」兩條路線，其他路線則要等不知什麼時候才會推出的後續才能玩到。

據說奈須蘑菇打算將《月姬》重製版分成三部曲推出，分部推出當然也好，能夠在每條路線中投放更多資源和篇幅，畢竟《月姬》重製並不是將畫面翻新那麼簡單，據奈須蘑菇在訪問中提到，重製版將有許多設定及劇情變動（以符合現代）及重新編寫的劇本和演出，特別是學姐（希耶爾）線幾乎是完全重寫，前提是每部之間不要隔得太久...

👉超屈機指紋石盾流教學 DLC變簡單模式輕鬆屈boss｜黃金樹幽影攻略

不過對於重製版有一點記者個人不太喜歡的是，重製版將真祖、希耶爾以至基本上所有角色都變成了 Saber 臉，真祖經典的紫色長裙也改成了黑絲+迷你裙，感覺有點不太初心。當然黑絲迷你裙也很好看，比起服裝還是 Saber 臉的問題大一點。也不是說 Saber 臉不好看，但人人都長相 Saber 臉時，感覺就欠了點意思...就記者個人而言，《月姬》系列人物設定得最好看的始終都是「MBAA」Melty Blood Actress Again（更舊的 MBAC 也好看）。