絕區零｜米哈遊最新作品、開服不久的跨平台動作手遊《絕區零》1.0 版本來到下半，推出新 S 級（5 星）角色「朱鳶」，《香港01》科技玩物頻道以下提供朱鳶全攻略，由蛋池分析到武器組隊全介紹。



朱鳶角色簡介

朱鳶是《絕區零》1.0 版本推出的 S 級（5 星）以太屬性強攻角色，是遊戲中的治安官（類似現實中的警察），亦是現時遊戲中首位以太屬性的強攻角色。

朱鳶

朱鳶帥氣的造型和緊緻且肉感滿滿的緊身衣造型吸引之外，還有一大重點是日語 CV 是人見人愛的井上麻理奈，對米哈遊的遊戲玩得比較多的人而言有特別意義。

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朱鳶基本玩法

作為強攻型角色，朱鳶主要擔當主力輸出（主 C）的位置：朱鳶能夠利用強化特殊技或普攻累積「強化霰彈」，然後長按普攻可消耗強化散彈來打出威力強大的強化攻擊，這成大量以太傷害。同時朱鳶也有（類似比利的）方向鍵+攻擊的移動射擊，可在攻擊同時改變自身位置，操作得宜之下可以貼身邊閃避邊輸出，十分風騷。

由於朱鳶自帶攻擊失衡狀態下的敵人時能造成額外傷害的被動技能，因此一般都會配合擊破能力高的角色如安比等組隊，先以朱鳶儲好強化霰彈之後，換隊友將敵人打至失衡再換回朱鳶爆發輸出。

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朱鳶強嗎 值得抽嗎

本作的 5 星強攻角色火力都非常強勁，相信開服有抽艾蓮的玩家都感受到。而遊戲現在仍處於早期階段，強力的輸出角色能大為加快開荒進度和效率；如果沒有抽艾蓮（鯊魚妹），會十分建議入手朱鳶。但如果已經有艾蓮、又對朱鳶這個角色本身沒什麼感覺的話，跳過不抽也沒什麼問題；畢竟這遊戲的 4 星（A 級）角色都已經很強勁，角色配合運用和育成方向得宜的話，現階段沒有一定要抽 5 星不可的壓力。

朱鳶（命之座）相關

一如既往，除非你是捨得課金的課長，否則記者都不推薦抽 5 星角色的命座，將資源留給未來的角色或是其他遊戲會更好。如果錢很多或者真的很想抽的話性價比最高是 1 命，效果是在觸發連攜技或終結技時可獲得「快速裝填」增益，擁有此增益時用盡強化霰彈彈數後立即獲得 6 枚（以終結技獲得增益時為 9 枚）強化霰彈。

1 命效果令禾鳶不需理會能量和強化特殊技，只需敵人使出金光攻擊，便可換朱鳶上場，發動支援突擊得到 3 發強化霰彈，用完後觸發「快速裝填」效果再打 6 發霰彈，大大提高朱鳶的啟動時間及減少空窗期，非常強勁。之後的命座都是增傷、無視防禦和技能等級的數值命座，當然越高命就越強，看自己經濟能力和愛意要不要抽。

+ 1

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朱鳶武器（音擎）相關

朱鳶的專武「防暴者VI型」副屬性是高貴的爆擊傷害，武器效果自帶 15% 爆擊率極之霸道，另一效果是發動強化特殊技時可獲得 8 層增益，然後每次普攻造成以太傷害時，將消耗 1 層增益來提升 35% 傷害。

防暴者VI型本身的性能是超絕強勁、單純的數值暴力，如果打算抽朱鳶的話，頗建議連武器一同抽取，比起命之座應該優先確保 0+1。

如果不打算抽專武，代用有士兵 11 號的專武「硫黃石」、大月卡的 4 星「加農轉子」、4 星泛用的「星徽引擎」，又或可提升普攻傷害的 3 星武器「望月I型」等，但是效果和專武相比差距都很明顯。

朱鳶驅動光碟（聖遺物）相關

基本必用啄木鳥電音 4 件套，餘下 2 件套可以在河豚電音（穿透率）、激素龐克（攻擊力）、搖擺爵士（能量自動回復）和混沌重金屬（以太傷害）之間選擇。

主屬性方面 4 號位雙爆、5 號位以太傷害、6 號位攻擊力或能量自動回復。副詞條方面只需要雙爆和攻擊力，其他無所謂。值得一提是《絕區零》的傷害公式和《原神》、《崩壞: 星穹鐵道》有所不同，攻擊力詞條的價值比後兩者高很多，篩選光碟時不要因為稍高的雙爆而放棄較多的攻擊力。

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朱鳶組隊

作為爆發型輸出基本都是配合一位擊破手和一位增益/減益角色，打到敵人失衡之後再換朱鳶爆發輸出。平民玩家組朱鳶+安比+妮可已是相當不錯的隊伍，角色較多的人可以組進階版的禾鳶+狼哥+麗娜。