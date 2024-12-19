旺角玩具開倉漫威美玩50蚊起、積木$100六包｜2024旺角模型店推薦｜旺角舊行人區兆萬中心對面的添置商業中心1樓，以前咪開過台式手搖肥仔水鋪嘅？此鋪最近變了玩具模型開倉「添置玩具散貨場」，有不少市面少見的特價玩具模型，即時同你去現場尋寶！同場再update 2024年版10家必去旺角玩具／模型店推薦



直擊兆萬對面樓上鋪玩具開倉

「添置玩具散貨場」位於旺角西洋菜南街、兆萬中心對面的添置商業中心1樓（紅豆冰室旁邊上一層），由於是多家店合租，所以貨款多、價錢平，仲要好多市面難求的奇怪舊貨，好似100蚊6包的nano block迷你積木、100蚊有1至2件，適合小朋友的漫威、蜘蛛俠、Pokemon、Q版獨角獸、PatPat當家玩具，聖誕節買來給小朋友經濟實惠。

餘下來的錢錢當然是大人買玩具自肥。場內真的是立立雜雜，有Bandai、Hot Toys、LEGO、景品、美少女figure，如入尋山夠你行半日，好過去信和中心迫格仔鋪仲要間間都係chiikawa。添置玩具散貨場｜旺角西洋菜南街T號添置商業中心1樓全層

直擊兆萬對面樓上鋪玩具開倉

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究竟點去？

十幾廿年前這鋪位曾是知名玩具店

👇2024年update版 10間旺角區玩具店介紹👇

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

旺角女人街（近亞皆老街段）樓上玩具店Toys Ant 螞蟻玩具，鋪頭夠大、款式類型亦多，仲有一對貓女「家姐、細妹」做招財貓。店主本身傾向80年代動畫玩具figure，拉打搪膠、高達模型 Metal Build、超合金魂、SMP食玩樣樣有。近年更開拓貨源做寄賣珍品舊玩具，又與Raretoyjapan合作開設專櫃，擺放市面極罕的「消しゴム」單色高達／星矢／筋肉人扭蛋公仔，此外又有不少老玩家移民退休，陸續出來很多70－80年代動畫珍藏懷舊玩具、超合金、精品文具，玻璃櫃內滿滿回憶，有如去了日本Mandarake尋寶。

Toys Ant 螞蟻玩具／旺角通菜街89號通財大廈1樓（WhatsApp查詢：9087 0011）



推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

推薦店 01｜Toys Ant 新品／懷舊一店齊全

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其中一樣市面少見的北海道「雪之妖精」銀喉長尾山雀吉祥物公仔，毛毛超軟好好攪，有多種size價錢抵，好過食炒玩chiikawa (雖然此店都有寄賣)

市面少見的北海道「雪之妖精」銀喉長尾山雀吉祥物公仔

推薦店 02｜精品玩具 聖誕前全店9折

在信和中心M層、11樓各有分店的大型連鎖店精品玩具，貨款齊全而且在聖誕節前全店9折（12月上市及仍未完成派貨之產品除外），另外斷時多時的CCS TOYS EVA最終號機再返貨，可以去一去睇睇有冇筍貨。

精品玩具／旺角信和中心11樓1104室：5938 8267）



推薦店 02｜精品玩具 聖誕前全店9折

推薦店 02｜精品玩具 聖誕前全店9折

推薦店 02｜精品玩具 聖誕前全店9折

推薦店 02｜精品玩具 聖誕前全店9折

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推薦店 03／04｜兆萬中心兩大神店Superman Toys／Toy Hunters

旺角舊行人區西洋菜南街尾旺角兆萬中心已被定性為「劣食勇者塔」，但這商場其實也是玩具迷聖地！想搵LABUBU一定要去2樓神級名店 Superman Toys（222鋪／2366 2688），店的的珍品收藏真的有值得一去觀摩的價值，各式怪獸超人膠品、medicom潮玩都很齊全；而 Hot Toys 亦有家分店Toy Hunters（218鋪／2388 4677），店內有各式美系玩具及HT自家的一些figure現貨，兩家名店全都位於兆萬2樓！



搵Labubu要去兆萬中心2樓超人玩具（旺角兆萬中心 222鋪／2366 2688）

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Toy Hunters（旺角兆萬中心218鋪／2388 4677）

推薦店 05｜千值殿

行開兆萬2樓仲要去千值鍊專門店「千值殿」，有相關品牌的超精細機械人figure展出發售。（旺角兆萬中心205鋪／ 2786 0055）

行開兆萬2樓仲要去千值鍊專門店「千值殿」

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推薦店 06｜Toys Station 潮玩搪膠迷必去

想買art toys、Bearbrick？呢間在旺角經營近20年的潮物玩具店，不單有人氣熱貨賣，還與全球各地潛力新人合作，位於廣華街的雙層地鋪集賣場+迷你展覽區於一身，每星期都有新品抽籤發售，潮玩搪膠迷必去。Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）



Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）

Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）

Toy Station／旺角廣華街28號地鋪（2398 9341）

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推薦店 07｜模型高手經營．模型先生 Mr.MODELER

在汽槍、遙控模型車店林立的「槍鋪街」旺角廣華街、好景商場後面的仁安大廈，返貨速度都相當快，而且在同區內算便宜。老闆本來做銀行，因多次在模型比賽中得獎，加上太太和兒子都支持且幫手看鋪，於是就轉行開模型鋪。如果看到老闆在店內，都可以向他請教製作心得。旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450



旺角廣華街一號仁安大廈8B鋪／6977 7450

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推薦店 08｜樹皮天堂玩具部

樹皮本來是花園街好景商場內的一家game鋪，後來發大搞模型玩具，睇實佢facebook宣傳，時不時會有超筍價！旺角好景商業中心一樓24-25,37-38,55-57號舖 ／營業時間：星期一至日 17:00-21:00（逢星期三休息）



推薦店 09｜千里達玩具模型

在洗衣街、亞皆老街那邊的一家旺角老字號，同時有遙控車、軍事、汽車、高達模型發售。定價或比其他店高一點點，但正好就適合你尋找市面已經賣清光的罕有貨色，難怪幾十年來都能經營下去。九龍旺角洗衣街125號地下／23950043



Google Map 圖片

推薦店 10｜行多兩步油麻地現時點

雖然In's Point 現時點商場正式是位於油麻地站，但由旺角信和中心行過去也不過5分鐘，所以真的值得順路去。近年LEGO店愈仔愈少，多了其他類型玩具，價錢平款式多，不過留意全場店主多數都另外有工作，如果下午4－5點後去會比較多鋪頭開門。（油麻地彌敦道530號永僑大廈）

網上圖片

行完現時點，記得再向前行到街口轉左（油麻地窩打老道21號A舖），還有一家玩具模型倉油麻地分點。